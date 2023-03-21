УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини
941 2

Синєгубов не виключає перегляду тривалості комендантської години в Харкові

ода,харків

Тривалість комендантської години в Харкові можуть переглянути залежно від військової обстановки і погодних умов.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо", - сказав він.

Також читайте: У Києві скоротили комендантську годину: з 26 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня

Автор: 

комендантська година (263) Харків (5561) Харківщина (6054) Синєгубов (857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.03.2023 11:42 Відповісти
От границы до центра города 40 км. В ОВА похоже все отчаянные придурки.
показати весь коментар
21.03.2023 12:28 Відповісти
 
 