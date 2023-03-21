Синєгубов не виключає перегляду тривалості комендантської години в Харкові
Тривалість комендантської години в Харкові можуть переглянути залежно від військової обстановки і погодних умов.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо", - сказав він.
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Ksenia VB
показати весь коментар21.03.2023 11:42 Відповісти Мені подобається 1
Victor Borovsky
показати весь коментар21.03.2023 12:28 Відповісти Мені подобається 0
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