Росіяни змінюють тактику на окупованих територіях Запоріжжя, - Федоров

У російських окупантів закінчилися "пряники" для мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, залишилися лише "батоги".

Про це написав міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінюють тактику на тимчасово зайнятих територіях Запоріжжя. Обіцянки "красівой жизні" - високих зарплат та дешевих компослуг скінчилися, як і гроші на виплату заборгованості. Натомість щодня з’являється все більше обмежень і все більше наглядачів в погонах. Вслід за ФСБ, окупаційними "прокуратурою" та "судом" на ТОТ Запоріжжя зареєстровано управління росгвардії. Керувати новою структурою прислали СОБРовця з москви, який засвітився в розборках "воров в законі"", - йдеться в повідомленні.

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