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Росіяни змінюють тактику на окупованих територіях Запоріжжя, - Федоров

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У російських окупантів закінчилися "пряники" для мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, залишилися лише "батоги".

Про це написав міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінюють тактику на тимчасово зайнятих територіях Запоріжжя. Обіцянки "красівой жизні" - високих зарплат та дешевих компослуг скінчилися, як і гроші на виплату заборгованості. Натомість щодня з’являється все більше обмежень і все більше наглядачів в погонах. Вслід за ФСБ, окупаційними "прокуратурою" та "судом" на ТОТ Запоріжжя зареєстровано управління росгвардії. Керувати новою структурою прислали СОБРовця з москви, який засвітився в розборках "воров в законі"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти до осені хочуть примусово нав’язати російські паспорти 80% населення захопленої частини Запорізької області, - Федоров

Автор: 

Запорізька область (3560) Федоров Іван (645)


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"Розборки воров у законє" ? Це розбірки між пуциним, шойгу та іншими кремлядями? 🤔
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21.03.2023 11:58 Відповісти
ЗЕля с бандой сам и сдал 86,55% своих выборщиков малоросов в плен….они же сами этогохотели и выбрали колени перед куйло…надеемся порохоботов там уже давно нет…..они ведь не умственно отсталые чтобы променять Армию Мову Веру на эбонитовые палочки.
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21.03.2023 12:00 Відповісти
 
 