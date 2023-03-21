У Росії здачу в полон визнали злочином. Саджатимуть на 10 років
Верховний суд РФ роз’яснив, що добровільна здача в полон містить склад злочину, якщо "є можливості чинити рішучий опір супротивникові та уникнути захоплення в полон".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
Тепер російських військовополонених на батьківщині судитимуть - якщо лише вони не потрапили в полон, приміром, внаслідок важкого поранення й не могли протистояти цьому фізично.
Покарання за здачу в полон - від 3 до 10 років за ґратами.
Якщо ж російський військовослужбовець перейшов на сторону супротивника, його судитимуть вже за держзраду - це до 20 років ув’язнення.
Топ коментарі
+57 Злий Петлюрівець
показати весь коментар21.03.2023 13:32
+26 Саша Пончик
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+26 Ласкавий звір
показати весь коментар21.03.2023 13:37
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P. S. То Золкін "винний" , він показав що у полоні краще ставлення ніж у радной "втарой арміі"....
На Засрашку не нападали (військові рф котрі вооють виконують злочинні накази), Українці воюють за свою країну на СВОЇЙ ЗЕМЛІ.
О ГУЛАГ е они уже давно мечтали....
Будемо просто чурок відстрілювати ?
виходить одна й та сама азійська деспотія
ну а "амнесті інтернешнл" як завжди мовчить
круговоріт москалів