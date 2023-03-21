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Новини Війна
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У Росії здачу в полон визнали злочином. Саджатимуть на 10 років

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Верховний суд РФ роз’яснив, що добровільна здача в полон містить склад злочину, якщо "є можливості чинити рішучий опір супротивникові та уникнути захоплення в полон".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Тепер російських військовополонених на батьківщині судитимуть - якщо лише вони не потрапили в полон, приміром, внаслідок важкого поранення й не могли протистояти цьому фізично.

Покарання за здачу в полон - від 3 до 10 років за ґратами.

Якщо ж російський військовослужбовець перейшов на сторону супротивника, його судитимуть вже за держзраду - це до 20 років ув’язнення.

Читайте: Тортури в полоні: українців "денацифіковують" побиттям та змушують "дзвонити Путіну" електрострумом, - комісія ООН

Автор: 

армія рф (17185) полон (1546) росія (64911) полонені (2250)


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Топ коментарі
+57
а коли почнутся розстріли? ну шоб усьйо як за сраліна було
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21.03.2023 13:32
+26
Сталін в котлі зі смолою закурив люльку і посміхнувся що його справа живе.
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21.03.2023 13:33
+26
А чому про сім`ю забули?
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21.03.2023 13:37
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а коли почнутся розстріли? ну шоб усьйо як за сраліна було
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21.03.2023 13:32 Відповісти
та да і щоб перервати кругообіг чмобіков....
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21.03.2023 13:37 Відповісти
Та вже почались. Бєз суда і слєдствія. У вагнера давно.
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21.03.2023 15:07 Відповісти
Сталін в котлі зі смолою закурив люльку і посміхнувся що його справа живе.
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21.03.2023 13:33 Відповісти
Краще на 25!!!
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21.03.2023 13:33 Відповісти
Гарна перспектива. Або здохни, або 10 років.
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21.03.2023 13:34 Відповісти
А чому про сім`ю забули?
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21.03.2023 13:37 Відповісти
Ви праві. Ще обовязково суворо карати всіх ЧСИРовцев скороче від «член семьи изменника родины». Відправляти на «Колыму с поражением в гражданскихправах»
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21.03.2023 14:17 Відповісти
Радійте, русня - сталєн помер, але справа його живе. На ваших трупах зрощується
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21.03.2023 13:38 Відповісти
ну це *** вже вобше )))))))). Наміри цілком зрозумілі - суцільна утилізація кацапонаселення. ))))
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21.03.2023 13:39 Відповісти
Парашники, добровольно пакуйтесь в чёрные мешки. За это у вас не садят, а сразу кладут.
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21.03.2023 13:39 Відповісти
Ну такое, ну будет ЗСУ писать, что контуженными их в плен берет. Пусть не рикскуют и спокойно сдаются. Законы сраши после войны ничего не будут значить.
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21.03.2023 13:39 Відповісти
Можливо, проте були ж вiдео де з пiднятими руками виходили з окопiв. А тепер вже не можна, бо посадять (власне це i так була потенцiйна альтернатива потраплянню в окопи). Навряд ЗСУ тiльки iз-за цього перестане публiкувати вiдео. Там чудово розумiють для чого це роблять, i точно знають що "схавають".
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21.03.2023 13:46 Відповісти
Рабовласники так вирішили, ваньки помичать і все.
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21.03.2023 13:39 Відповісти
думаєте все ж таки хоч хтось мукне? )) Навряд чи))
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21.03.2023 13:44 Відповісти
За тихеньке мичання на кухні ще не садять.
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21.03.2023 13:58 Відповісти
Ваньки не тільки мичать, а і чудово один одного вбивають і білий дім розстрілюють
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21.03.2023 14:41 Відповісти
Країни на котрі нарали майже завжди роблять примусову мобілізацію й це зрозуміло. А на Засрашку ніхто не нападав, там війни немає.
P. S. То Золкін "винний" , він показав що у полоні краще ставлення ніж у радной "втарой арміі"....
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21.03.2023 14:07 Відповісти
Рубрика "че там у кацапов"
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21.03.2023 13:47 Відповісти
...." тьі такой/ая дурак по Субботам али как" ?....
На Засрашку не нападали (військові рф котрі вооють виконують злочинні накази), Українці воюють за свою країну на СВОЇЙ ЗЕМЛІ.
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21.03.2023 14:05 Відповісти
ну там немножко другое, там за не выполнение приказа
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21.03.2023 14:05 Відповісти
Приказ 227, сталин, ГУЛАГ, суды-троойки, заградотряды. Все возвращается.
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21.03.2023 13:41 Відповісти
Ну, "хатєлі павтаріть"....
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21.03.2023 13:41 Відповісти
Тобто це вже фактично "нi шагу назад", "живим у плєн нє сдаватся".
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21.03.2023 13:41 Відповісти
то що, тепер всі ті орки, які добровольно тікаюсь з каапоармії в нас будуть проситись залишитись? Фігасє.. Ми стільки не прогодуємо !)).. Ні, орки - додому, в тюрму. Там макарони дають.
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21.03.2023 13:41 Відповісти
Мабуть там погані справи , реклама пропогандистів не діє
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21.03.2023 13:42 Відповісти
Больше треша. Больше жести)
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21.03.2023 13:42 Відповісти
зсрф->полон->обмін->вязниця->вагнер->полон->обмін->кувалда
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21.03.2023 13:47 Відповісти
скот на бойню
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21.03.2023 13:47 Відповісти
Хотіли Сраліна, отримуйте Сраліна, їжте не обляпайтесь.
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21.03.2023 13:47 Відповісти
Вспомните фильм "Холодное лето 53 года", командир розвед роти попал в плен "... все понятно 10 лет без права переписки", і ничего не поменялось
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21.03.2023 13:49 Відповісти
не поможет это *******....
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21.03.2023 13:55 Відповісти
тоді прийдеться оркам шось відрубувати - може ногу, може і руку , по саму шию. поранення блін ..
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21.03.2023 13:57 Відповісти
Могли же сразу вернуть сталинский Приказ № 227 и расстрелять всех нахрен. А что - хотели Сталина назад? На, берите и не хныкайте.
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21.03.2023 14:01 Відповісти
Все должньі здохнуть за бункерного ***** и его шайку!!!
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21.03.2023 14:01 Відповісти
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21.03.2023 14:02 Відповісти
не, ну а чо? павтарили же !
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21.03.2023 14:02 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_227 Ні кроку назад, грьобана кацапня))
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21.03.2023 14:07 Відповісти
НАКАЗ 227
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21.03.2023 14:13 Відповісти
Слабенько якось. Жора-Катафалк ще у вересні 41-го видав наказ,що сім'ї тих,що здались у полон-будуть розстріляні. Навіть Сралін цьому вжахнувся-і негайно відмінив цей наказ.
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21.03.2023 14:17 Відповісти
сподіваюсь, безугла Цензор не читає
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21.03.2023 14:26 Відповісти
А шо, рашка признала войну?
О ГУЛАГ е они уже давно мечтали....
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21.03.2023 14:36 Відповісти
Не розумію яким чином на Московії будуть вирішувати добровільно чи ні хтось здався у полон, на основі чиїхось заяв, вірячи на слово? Краще б брали взірець з Ізраїлю, де за це не карають і досі про це не жалкують! Але що я пишу, то ж Ізраїль, а це Оркостан, де усе наібороть!
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21.03.2023 14:48 Відповісти
А як же тоді обмін ? Кацапи ж нікого не забиратимуть.
Будемо просто чурок відстрілювати ?
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21.03.2023 15:03 Відповісти
Для нас це добре. Менше полонених будемо годувати. А ще, можливо, кацапські чоловіки якось почнуть порівнювати можливості йти воювати, і чи здохнути, чи здатись в полон з перспективою 10 років тюрми після обміну. Або зразу 5 років тюрми та не наражати себе на небезпеку зовсім.
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21.03.2023 15:03 Відповісти
Верной дорогой идете, свинособаки - уже и Приказ 227 версии 2.0 на подходе. Даёшь расстрелы своих!
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21.03.2023 15:07 Відповісти
10 мало, треба 30-40
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21.03.2023 15:23 Відповісти
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21.03.2023 15:54 Відповісти
який флаг не вішай над росією -
виходить одна й та сама азійська деспотія

ну а "амнесті інтернешнл" як завжди мовчить
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21.03.2023 16:42 Відповісти
...нічто нє должно заставіть воєннослужащєво вооружонних сіл ссср сдацца в плєн... (с)
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21.03.2023 16:51 Відповісти
тільки на росії акція: вижив на війні - йдеш в тюрьму, потім до вагнера і знову на війну, поки там не здохнеш,
круговоріт москалів
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21.03.2023 20:56 Відповісти
 
 