У Росії здачу в полон визнали злочином. Саджатимуть на 10 років

Верховний суд РФ роз’яснив, що добровільна здача в полон містить склад злочину, якщо "є можливості чинити рішучий опір супротивникові та уникнути захоплення в полон".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Тепер російських військовополонених на батьківщині судитимуть - якщо лише вони не потрапили в полон, приміром, внаслідок важкого поранення й не могли протистояти цьому фізично.

Покарання за здачу в полон - від 3 до 10 років за ґратами.

Якщо ж російський військовослужбовець перейшов на сторону супротивника, його судитимуть вже за держзраду - це до 20 років ув’язнення.

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