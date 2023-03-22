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Новини Мобілізація в РФ
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Російський мільярдер вивіз із РФ 250 найбільш кваліфікованих лікарів, - ЗМІ

врачи,врач,лікар,лікарі

У вересні 2022 року через загрозу мобілізації на війну в Україні спеціальним чартерним рейсом з Росії втекли щонайменше 250 лікарів, що становить 0,1% від загальної кількості медпрацівників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Система" (проєкт розслідувань "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее время").

Вони вилетіли з Москви до Астани чартерним рейсом. Кожен із лікарів заплатив 40 тисяч рублів за переліт, решта витрат покрив невідомий російський мільярдер зі списку Forbes. "Система" не вказує його імені, але уточнює, що він інвестує у сферу цифрових технологій.

Як легенда для прикордонного контролю ФСБ лікарі мали летіти на медичний конгрес у Єревані, але через завантаження аеропорту Звартноц за добу до вильоту пункт призначення змінили на Астану. Рейс вилетів до Казахстану 27 вересня. Пасажирам роздали запрошення та продукцію із символікою неіснуючого заходу.

За підрахунками "Системи", 250 лікарів, що вилетіли, — це приблизно 0,1% від загальної кількості зареєстрованих у Росії медпрацівників.

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Загалом, за даними проєкту, Росію залишили тисячі, можливо, десятки тисяч кваліфікованих лікарів. Порівняно із загальним числом російських медиків це близько 1-2%. Серед тих, хто виїхав, – лікарі зі світовими іменами, головні лікарі відомих московських клінік, завідувачі відділень, науковці, просвітителі.

Пасажири назвали свій борт "Медичний літак" за аналогією з "Філософським пароплавом". Різниця тільки в тому, що в 1922 році п'ятьма пароплавами з Радянської Росії більшовики вислали дійсно весь цвіт петербурзької, московської та казанської професури, а рівно через сто років "Медичним літаком" з Москви до Єревану повинні були вирушити всього 250 лікарів, лише 0,1 % із 260 тисяч офіційно зареєстрованих у країні медпрацівників.

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Автор: 

Вірменія (738) росія (64911) лікарі (1285)


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Топ коментарі
+28
Навіщо їм лікарі. У них вистачає професійних копачів. З такою політикою, лікарі ні до чого
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22.03.2023 01:45
+19
ну, для кацапов как бы нормально - на 350 особей один врач и четыре мента.
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22.03.2023 01:52
+16
россиянин мечтает о двух вещах - выгнать всех нероссиян из московии и уехать жить за границу.
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22.03.2023 02:46
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это что, на всю кацапию на 90 миллионов имеется всего 250 тысяч врачей??
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22.03.2023 01:42 Відповісти
Навіщо їм лікарі. У них вистачає професійних копачів. З такою політикою, лікарі ні до чого
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22.03.2023 01:45 Відповісти
ну, для кацапов как бы нормально - на 350 особей один врач и четыре мента.
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22.03.2023 01:52 Відповісти
йде евакуація всього шо має значення - все інше буде робити на трубу до Китая
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22.03.2023 01:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1638266593678352385 надеюсь, этот кацап не дождавшись врача, умер от передозировки соловьёвым
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22.03.2023 01:47 Відповісти
Якась пуйня. Що це за люди, які зненацька збираються по команді і хутко виїзджають не маючи разом з собою дружин, дітей рідних. Які критериї відбору? І чим це закінчиться для самих врачів.
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22.03.2023 01:50 Відповісти
Всі будуть щасливими:
молоді лікарі знайдуть гарну роботу, а
родини прилетять до них

Якось так, геноцвалі:
"Никто не хотел умирать" ... за буйла
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22.03.2023 01:54 Відповісти
Ой "дярьовня"!!! Та розумні люди (коли побачили що "бліцкріг" не вдався і Росія влізла у тривалу війну) зарані почали готуваться до втечі Бо одна справа - лікувать людей у клініці і зовсім інша - скласти голову під обстрілом на посаді лікаря санітарно-евакуаційного пункту (потрапивши під артналіт) А сім"ї - ні до чого Їх чіпать не будуть Бо Путін - далеко не "Сталін" Він - така собі "невдала пародія" на нього
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22.03.2023 06:38 Відповісти
Ну і чуйка спрацювала, що дісталося від попередників, від минулих поколінь, ясне розуміння того, що якщо росія починає "маленькую и победоносную войну на 2-3 недели", то значить чекай на затяжну війну на кілька років, тотальну мобілізацію, мільйонів жертв, великої крові, розрухи і розвалу в самій Росії
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22.03.2023 06:51 Відповісти
Ай молодца!
Може класну клініку створити.
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22.03.2023 01:51 Відповісти
Там були кваліфіковані лікарі??? *******...
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22.03.2023 02:32 Відповісти
россиянин мечтает о двух вещах - выгнать всех нероссиян из московии и уехать жить за границу.
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22.03.2023 02:46 Відповісти
А "бітьхахлов"?
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22.03.2023 07:13 Відповісти
Очевидно улетели проктологи т.к. воочию видели свои перспективы в россии.
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22.03.2023 03:07 Відповісти
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22.03.2023 03:46 Відповісти
40000х250=10000000
за такі гроши 19 літаків можно було найняти 🤣🤣🤣які ще доплати зробив мільярдер ? Кофе оплатив 🤣
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22.03.2023 05:05 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/meditsinsky-samolet-systema/32327706.html повідомляє "Система" (проєкт розслідувань "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее время").Джерело:

щось мені ця інфа нагадує нагороду навальному на Оскарі. Радіо Свобода явно працюе на«хороших руських» , краще би вони шукали пилотів бомбардувальників , що вбивають українців
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22.03.2023 05:10 Відповісти
А життя в скільки можна оцінити ? Отож то і воно
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22.03.2023 07:15 Відповісти
може не треба з того мільярдера робить « хорошого руського» ? Звичайний барига, що заробив на нещасті інших.

героі зараз на фронті Україну захищають. А радіо Свобода явно працюе і працювало на кацапів
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22.03.2023 11:00 Відповісти
Ви сказали за гроші я відповів , а який він руськи хароший чи дуже хароший то мені до дупи
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22.03.2023 14:35 Відповісти
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22.03.2023 05:49 Відповісти
plebsu pofig
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22.03.2023 06:07 Відповісти
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22.03.2023 06:10 Відповісти
Виїхали вони,чи згнили би в тюрьмі-покуй.
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22.03.2023 06:38 Відповісти
не нужны на кацапии врачи... их и раньше не было, а сейчас и подавно не нужны... лечить некого... кацапское население настолько дебильное и больное, что лучше пусть дохнут...
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22.03.2023 06:58 Відповісти
скрепний шаман заміняє лікаря
на ерефії вважали, що людину може вилікувати тільки шаман. Процедура його лікування складалася із заклинань, пісень, танців, звернень до духів. Якщо після такого «лікування» людина перемагала хворобу, слава приписувалася шаману, а якщо помирала, винним оголошувався злий дух, що вкрав душу хворого.
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22.03.2023 07:36 Відповісти
Радио Свобода почти в десть раз снизило количество медпрацівників в рашке. Но журналистам такое простительно.
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22.03.2023 07:44 Відповісти
- Расскажите о себе в трех словах.
- Я гуманитарий.
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22.03.2023 08:04 Відповісти
Нащо їм лікарі
коли в них є ікона Фуйла!!!!
Приклав до дупи ту ікону
-і голова після випитого вже не болить!!
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22.03.2023 08:22 Відповісти
Da ***** , kto tam u ņih uižaiet , ili priežaiet . Glavnoie čtob do nas ņeļezļi !
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22.03.2023 08:28 Відповісти
Латвия как раз отличалась любовью к грязным русским деньгам. Все русское отребье ехало туда, а не в Эстонию или Литву. Не знаю как сейчас.
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22.03.2023 08:33 Відповісти

А ось і доповнення до відповіді.
Русня своїх цінних кадрів всіма способами рятує від знищення, в той час як ми ними затикаємо дірки в окопах.
Через п'ятдесят років (якщо виграємо цю битву): "Ей, хохли, что ви такоє? Ні наукі, ні культури, ні проізводства. Лучше к нам прісоєдінятєсь, покушать дадім!"
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22.03.2023 09:03 Відповісти
угу, рятує. Хтось залишиться в Казахстані, більша частина (хто молодший) розїдуться по світу. Лікар любить зажиточних пацієнтів. А у раші ближні кілька десятиліть будуть лише злидні.
Через 50 років людей з менталітетом совка (як у вас наприклад) не останеться зовсім.
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22.03.2023 09:14 Відповісти
А хтось і повернеться. Виїхали самі, без сімей. Отже...
Наших цінних кадрів багато загине, в той час як русня своїх береже.
Скільки у них звісток про вбитих на фронті інженерів, бізнесменів, програмістів?
У нас багато. Наприклад, загинув розробник S.T.A.L.K.E.R., монтажник "Сторожової застави", вбито дитячого письменника Володимира Вакуленко. У них хто? Вася з "зони" і Пєтя-алкаш.
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22.03.2023 09:20 Відповісти
А чого так відбувається? Бо життя унікального IT-спеціаліста, монтажника "Сторожевої застави", письменника чи вчителя в Україні для робітника воєнкомату в прямому й в переносному сенсі коштує в рази менше, ніж життя діточок керівників центральної та місцевої влади, депутатів усіх рівнів та бізнесменів середнього та вищого рівня.
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22.03.2023 10:51 Відповісти
На росії точно так само. Але є "алє": корупція. Це не тільки хабар "знизу", це і наказ "зверху". Сказано буде "програмістів та інженерів не чіпати" - і про них "забудуть". На це потрібна політична воля. У русні вона є, у нас - плювати, кожний викручується як може.
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22.03.2023 10:54 Відповісти
Есть другая версия, ночью прошла. 60 или 61 врач, остальные члены их семей. Окончательно на ПМЖ и работу. Там массово пошло с весны 22 г.
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22.03.2023 09:39 Відповісти
Ну до ПМЖ ТРЕБА 5 років там прожити і на роботу треба ще здати різні екзамени , а ось біженців вони могли получити і ОБЬЕДАТИ УКРАЇНЦІВ
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22.03.2023 11:07 Відповісти
отже любителів русссскаґа міра на Заході побільшало, побільшає демонстрантів у Америці з прапорами срср, правільной дароґай ідётє таварісчі...
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22.03.2023 10:28 Відповісти
100 баллов
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22.03.2023 11:04 Відповісти
 
 