Російський мільярдер вивіз із РФ 250 найбільш кваліфікованих лікарів, - ЗМІ
У вересні 2022 року через загрозу мобілізації на війну в Україні спеціальним чартерним рейсом з Росії втекли щонайменше 250 лікарів, що становить 0,1% від загальної кількості медпрацівників
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Система" (проєкт розслідувань "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее время").
Вони вилетіли з Москви до Астани чартерним рейсом. Кожен із лікарів заплатив 40 тисяч рублів за переліт, решта витрат покрив невідомий російський мільярдер зі списку Forbes. "Система" не вказує його імені, але уточнює, що він інвестує у сферу цифрових технологій.
Як легенда для прикордонного контролю ФСБ лікарі мали летіти на медичний конгрес у Єревані, але через завантаження аеропорту Звартноц за добу до вильоту пункт призначення змінили на Астану. Рейс вилетів до Казахстану 27 вересня. Пасажирам роздали запрошення та продукцію із символікою неіснуючого заходу.
За підрахунками "Системи", 250 лікарів, що вилетіли, — це приблизно 0,1% від загальної кількості зареєстрованих у Росії медпрацівників.
Загалом, за даними проєкту, Росію залишили тисячі, можливо, десятки тисяч кваліфікованих лікарів. Порівняно із загальним числом російських медиків це близько 1-2%. Серед тих, хто виїхав, – лікарі зі світовими іменами, головні лікарі відомих московських клінік, завідувачі відділень, науковці, просвітителі.
Пасажири назвали свій борт "Медичний літак" за аналогією з "Філософським пароплавом". Різниця тільки в тому, що в 1922 році п'ятьма пароплавами з Радянської Росії більшовики вислали дійсно весь цвіт петербурзької, московської та казанської професури, а рівно через сто років "Медичним літаком" з Москви до Єревану повинні були вирушити всього 250 лікарів, лише 0,1 % із 260 тисяч офіційно зареєстрованих у країні медпрацівників.
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молоді лікарі знайдуть гарну роботу, а
родини прилетять до них
Якось так, геноцвалі:
"Никто не хотел умирать" ... за буйла
Може класну клініку створити.
за такі гроши 19 літаків можно було найняти 🤣🤣🤣які ще доплати зробив мільярдер ? Кофе оплатив 🤣
щось мені ця інфа нагадує нагороду навальному на Оскарі. Радіо Свобода явно працюе на«хороших руських» , краще би вони шукали пилотів бомбардувальників , що вбивають українців
героі зараз на фронті Україну захищають. А радіо Свобода явно працюе і працювало на кацапів
на ерефії вважали, що людину може вилікувати тільки шаман. Процедура його лікування складалася із заклинань, пісень, танців, звернень до духів. Якщо після такого «лікування» людина перемагала хворобу, слава приписувалася шаману, а якщо помирала, винним оголошувався злий дух, що вкрав душу хворого.
- Я гуманитарий.
коли в них є ікона Фуйла!!!!
Приклав до дупи ту ікону
-і голова після випитого вже не болить!!
А ось і доповнення до відповіді.
Русня своїх цінних кадрів всіма способами рятує від знищення, в той час як ми ними затикаємо дірки в окопах.
Через п'ятдесят років (якщо виграємо цю битву): "Ей, хохли, что ви такоє? Ні наукі, ні культури, ні проізводства. Лучше к нам прісоєдінятєсь, покушать дадім!"
Через 50 років людей з менталітетом совка (як у вас наприклад) не останеться зовсім.
Наших цінних кадрів багато загине, в той час як русня своїх береже.
Скільки у них звісток про вбитих на фронті інженерів, бізнесменів, програмістів?
У нас багато. Наприклад, загинув розробник S.T.A.L.K.E.R., монтажник "Сторожової застави", вбито дитячого письменника Володимира Вакуленко. У них хто? Вася з "зони" і Пєтя-алкаш.