Російський мільярдер вивіз із РФ 250 найбільш кваліфікованих лікарів, - ЗМІ

У вересні 2022 року через загрозу мобілізації на війну в Україні спеціальним чартерним рейсом з Росії втекли щонайменше 250 лікарів, що становить 0,1% від загальної кількості медпрацівників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Система" (проєкт розслідувань "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее время").

Вони вилетіли з Москви до Астани чартерним рейсом. Кожен із лікарів заплатив 40 тисяч рублів за переліт, решта витрат покрив невідомий російський мільярдер зі списку Forbes. "Система" не вказує його імені, але уточнює, що він інвестує у сферу цифрових технологій.

Як легенда для прикордонного контролю ФСБ лікарі мали летіти на медичний конгрес у Єревані, але через завантаження аеропорту Звартноц за добу до вильоту пункт призначення змінили на Астану. Рейс вилетів до Казахстану 27 вересня. Пасажирам роздали запрошення та продукцію із символікою неіснуючого заходу.

За підрахунками "Системи", 250 лікарів, що вилетіли, — це приблизно 0,1% від загальної кількості зареєстрованих у Росії медпрацівників.

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Загалом, за даними проєкту, Росію залишили тисячі, можливо, десятки тисяч кваліфікованих лікарів. Порівняно із загальним числом російських медиків це близько 1-2%. Серед тих, хто виїхав, – лікарі зі світовими іменами, головні лікарі відомих московських клінік, завідувачі відділень, науковці, просвітителі.

Пасажири назвали свій борт "Медичний літак" за аналогією з "Філософським пароплавом". Різниця тільки в тому, що в 1922 році п'ятьма пароплавами з Радянської Росії більшовики вислали дійсно весь цвіт петербурзької, московської та казанської професури, а рівно через сто років "Медичним літаком" з Москви до Єревану повинні були вирушити всього 250 лікарів, лише 0,1 % із 260 тисяч офіційно зареєстрованих у країні медпрацівників.

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