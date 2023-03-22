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Уночі росіяни обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, - ОВА

нікопольщина

Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Марганецьку ОТГ.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночі росiйська армiя знову вдарила по Нiкопольському району. Пiд прицілом важкої артилерiї була Марганецька громада", - написав він.

Як зазначається, минулося без загиблих та постраждалих. 

Також Лисак повідомив, що наслідки атаки уточнюють рятувальники. В інших районах було тихо. Загалом ситуація в області стабільна та контрольована.

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Про обстріл увечері 21 березня Мирівської ОТГ повідомив голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко.

"День армія РФ завершила обстрілом населеного пункту Мирівської ТГ із ствольної артилерії. Люди не постраждали", - написав він.

Водночас, за його словами, пошкоджено два приватні будинки, кілька господарських будівель, автомобіль та лінія електромережі.

Автор: 

обстріл (28196) Дніпропетровська область (3613)


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