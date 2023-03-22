Генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, відключення можливі у Житомирській та Київській областях, - Міненерго
У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, але у двох областях можуть бути відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.
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