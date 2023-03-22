У Києві сформували окремий стрілецький батальйон

У Києві сформували 401 окремий стрілецький батальйон. Наразі особовий склад проходить вишкіл на тренувальних локаціях столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що до програми підготовки бійців входить вогнева, тактична, інженерна і медична підготовка. Під час занять захисники вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й практично опановують всі зразки стрілецького озброєння.

Наразі триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Крім того, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, зокрема, з використанням засобів імітаційного моделювання.

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