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У Києві сформували окремий стрілецький батальйон

навчання,зсу,підготовка

У Києві сформували 401 окремий стрілецький батальйон. Наразі особовий склад проходить вишкіл на тренувальних локаціях столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що до програми підготовки бійців входить вогнева, тактична, інженерна і медична підготовка. Під час занять захисники вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й практично опановують всі зразки стрілецького озброєння.

Наразі триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Крім того, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, зокрема, з використанням засобів імітаційного моделювання.

Також дивіться: Новобранці ЗСУ проходять у Британії курс вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з Австралії. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19408) військові навчання (2775) підготовка (178) військовослужбовці (4703)


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Навчайтеся, рідні хлопці! Бийте кацапську наволоч, женіть їх з української землі до пекла! !
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22.03.2023 13:01 Відповісти
З Богом, хлопці
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22.03.2023 13:33 Відповісти
Це треба робити не тільки у Київі, у по всієї країні.

Ворог ще не здоланий.

Головні битви попереду.
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22.03.2023 14:14 Відповісти
Ви правий на всі 100% . Я думаю що сумний досвід безперешкодного взяття рашистами Херсону це показав, там терообороні не було приділено ніякої уваги. Може це було зроблено спеціально? Може! Ну так зараз вже вчиться на власних помилках!!! Інфу про створення подібних підрозділів в інших регіонах України нічого не чув, а вони вконче потрібні!!!
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22.03.2023 16:00 Відповісти
Це добре,що не чув.Та вони є.
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22.03.2023 16:11 Відповісти
Дай то Боже! Обізнана Ви наша….
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22.03.2023 18:08 Відповісти
 
 