На тимчасово окупованій території України російські окупанти продовжують примусові мобілізаційні заходи, - Маляр

На тимчасово окупованій території України росіяни оголосили черговий етап масштабної військової підготовки та мобілізаційні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зокрема у н. п. Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство рф та так званої лнр).

При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

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Своєю чергоюу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання.