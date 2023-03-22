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Новини Війна
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На тимчасово окупованій території України російські окупанти продовжують примусові мобілізаційні заходи, - Маляр

рф,призов,окупанти,мобілізація

На тимчасово окупованій території України росіяни оголосили черговий етап масштабної військової підготовки та мобілізаційні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зокрема у н. п. Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство рф та так званої лнр).

При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

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Своєю чергоюу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання.

Автор: 

армія (3767) окупація (6661) мобілізація (3020) Маляр Ганна (525)


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За що боролися на те і напоролися.
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22.03.2023 15:52 Відповісти
Ne lexka sudba priatelei rodini! Predali Ukrainu, poluchili grazdanstvo nacistko-fashistkoi roSSiji i poluheti pulju ot Ukraincov...
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22.03.2023 16:04 Відповісти
В Україні теж проводять примусові мобілізаційні заходи. Чому зелена шлюха про це не говорить ?
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22.03.2023 17:24 Відповісти
Бо зелена шлюха думає, що вона ще на " шоу екстрасенсів"....
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22.03.2023 17:28 Відповісти
 
 