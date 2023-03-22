Українські сапери будуть проходити в Литві місячні курси з розмінування

Сапери з української армії почали проходити навчання в Литві в рамках ініціативи Nordic-Lithuanian EOC Training Initiative.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сапери із ЗСУ починають навчання в Литві. Ініціатива NLETI допоможе з розмінуванням України. Ми маємо захистити наших людей від небезпечних і жахливих наслідків війни. Дякую своєму другові міністру національної оборони Литви Арвідасу Анушаускасу за зміцнення і лідерство!", - написав у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков.

На сайті Збройних сил Литви повідомляється, що в Литві стартував місячний курс для військовослужбовців Збройних сил України. Його організували Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Литва для навчання українських військових проведенню розмінування.

Перші навчання проводять інструктори армій Ісландії, Норвегії, Швеції та Литви. Планується проведення чотирьох курсів.

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