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Новини Допомога Україні
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Допомога Києву від Вільнюса становить вже півмільйона євро, - Кличко

кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Вільнюса, яку очолює мер міста Реміґіюс Шимашюс. Литовські партнери запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну і Київ у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зустрівся з мером Вільнюса Реміґіюсом Шимашюсом та делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян. Подякував за допомогу у гуманітарній сфері - зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців. Литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ - політично, економічно та гуманітарно", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що від початку широкомасштабної війни Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 000 євро. Ще 400 000 євро місто-побратим Києва перерахувало благодійними коштами.

"Цінуємо ми і те, що цієї дуже складної для України і столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також - газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Ми вдячні за це та налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями у втіленні спільних проектів. Зокрема, й у повоєнній відбудові та розвитку Києва", - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вроцлав допомагатиме відновлювати Київ: підписано угоду про співробітництво, - Кличко

Раніше мер Києва зустрічався з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Обговорювалася участь Чехії в інфраструктурній відбудові Києва та підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників.

Автор: 

Київ (19443) Кличко Віталій (3509) Литва (2392) Вільнюс (70)


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Топ коментарі
+6
В своё время , литовцы , освободили Киев и Украину от Золотой орды. Украинско- белорусский язык был государственным. Веру свою не навязывали ( языческую) и язык свой не навязывал
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22.03.2023 19:34
+3
НАБУ закрило провадження по митнику, у автівці якого знайшли майже 700 тис. доларів Джерело:
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22.03.2023 19:24
+2
ОДИН (!!!) митник краде таку саму суму грошей за раз...
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22.03.2023 19:28
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Колись монголо-татар разом били... от і зараз...
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22.03.2023 19:23 Відповісти
В своё время , литовцы , освободили Киев и Украину от Золотой орды. Украинско- белорусский язык был государственным. Веру свою не навязывали ( языческую) и язык свой не навязывал
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22.03.2023 19:34 Відповісти
В 11 веке , при Ярославе Мудром , латышско- литовские войны , с семьями , в Белой церкви , на берегу реки Рось , защишали Киев от печенегов. Правда , Путин сказал , что это русские ( московиты) защищали Киев . Правда , тогда ни Москвы не было , ни московитов в помине.
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22.03.2023 19:45 Відповісти
Предки латышей и литовцев в Белой Церкви - https://gazeta.ua/ru/articles/history/_aroslav-mudryj-pereselyal-plemena-iz-baltii-pod-kiev/871758
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22.03.2023 19:59 Відповісти
https://gazeta.ua/ru/articles/history/_aroslav-mudryj-pereselyal-plemena-iz-baltii-pod-kiev/871758
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22.03.2023 20:01 Відповісти
Литовские лесные братья. - https://www.youtube.com/watch?v=BlCdp0dw7dU
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22.03.2023 20:26 Відповісти
НАБУ закрило провадження по митнику, у автівці якого знайшли майже 700 тис. доларів Джерело:
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22.03.2023 19:24 Відповісти
ОДИН (!!!) митник краде таку саму суму грошей за раз...
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22.03.2023 19:28 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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22.03.2023 20:21 Відповісти
дєрьмаку та його шайці це як ніж в сраку!
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22.03.2023 20:29 Відповісти
 
 