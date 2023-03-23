Саміт ЄС підтримав спільні закупівлі боєприпасів для України
Лідери Європейського Союзу привітали план надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти протистояти російському вторгенню.
Про це йдеться у висновках саміту ЄС 23 березня щодо України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
У висновках, які підтримали лідери всіх 27 країн Євросоюзу, сказано, що ЄС і його держави-члени нарощують зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України.
"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді (ЄС. - Ред.) угоду про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет, у тому числі шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування", - сказано у висновках саміту.
Лідери підкреслили, що Україна отримає 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців без шкоди для безпекової та оборонної політики держав-членів.
Міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили план прискореної процедури закупівель 20 березня.
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Вони мали зауваження…
Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.