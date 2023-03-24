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Минулої доби окупанти двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, - ОВА

нацполіція,миколаївщина

23 березня російські загарбники обстріляли з мінометів акваторію Дніпро-Бузького лиману у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ. 

"Вчора, 23 березня, о 14:43 та 15:19 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади, - ОВА

За словами голови ОВА, в інших районів області без обстрілів. 

Автор: 

Миколаївська область (2270) обстріл (28392) Кім Віталій (471)


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А в ответ откуда стреляют нельзя ударить? Засечь не успевают? я правильно понимаю,нечем засекти, то есть нет спутника, нет барактара,чтоб увидеть и поставить точку откуда наносится удар по территории и нанести ответ? Сколько будет продолжатся уничтожение городов Украины? А по кацапам нельзя бо ЩО ,путлер нападёт или чтА? А не кажется ли вам,что это сговор между банковой и кремлём? А? Ведь война,а не полигон на украинской территории.
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24.03.2023 08:36 Відповісти
Коли вже каци нажруться тієї риби?
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24.03.2023 08:41 Відповісти
 
 