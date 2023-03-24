Минулої доби окупанти двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, - ОВА

23 березня російські загарбники обстріляли з мінометів акваторію Дніпро-Бузького лиману у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 23 березня, о 14:43 та 15:19 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади, - ОВА

За словами голови ОВА, в інших районів області без обстрілів.