Минулої доби окупанти двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, - ОВА
23 березня російські загарбники обстріляли з мінометів акваторію Дніпро-Бузького лиману у Миколаївській області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 23 березня, о 14:43 та 15:19 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ОВА, в інших районів області без обстрілів.
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показати весь коментар24.03.2023 08:36 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар24.03.2023 08:41 Відповісти Мені подобається 0
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