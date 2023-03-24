"Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" - нові марки Укрпошти
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нових марок "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" до річниці звільнення цих міст.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі", - зазначено у повідомленні.
Річниця звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля припадає на 31 березня. Марки мають вийти до цієї дати, а разом з нею конверти та листівки нової серії.
"В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі", - написав Смілянський.
Нагадаємо, з початку вторгнення Укрпошта випустила серію тематичних марок. Останньою вийшла "ПТН ПНХ", присвячена річниці вторгнення.
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