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"Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" - нові марки Укрпошти

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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нових марок "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" до річниці звільнення цих міст.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі", - зазначено у повідомленні. 

Річниця звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля припадає на 31 березня. Марки мають вийти до цієї дати, а разом з нею конверти та листівки нової серії. 

"В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі", - написав Смілянський. 

Нагадаємо, з початку вторгнення Укрпошта випустила серію тематичних марок. Останньою вийшла "ПТН ПНХ", присвячена річниці вторгнення. 

Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель - нові марки Укрпошти 01

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Укрпошта (1081) Смілянський Ігор (186) марка (70)


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Не забудемо, Не пробачимо! Буча. Ірпінь Гостомель. Дякую,Мощун, за першу Перемогу України.
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24.03.2023 09:08 Відповісти
 
 