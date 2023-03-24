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ЗСУ ліквідували російського підполковника Нижника. ФОТОрепортаж

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували підполковника російської окупаційної армії Віктора Нижника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Успішно демобілізований -  підполковник Віктор Нижник так і не встиг нові погони на кітель пришити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували російського підполковника Постернака, - Штефан. ФОТО

ЗСУ ліквідували російського підполковника Нижника 01
ЗСУ ліквідували російського підполковника Нижника 02
ЗСУ ліквідували російського підполковника Нижника 03

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+33
В. Нужнік. Нехай тепер смажиться в пеклі, гандон штопаний.
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24.03.2023 20:33
+24
Майору НИЖНИК Виктору Михайловичу приказом ВСУ присвоено очередное воинское звание «ПОДБЕТОННИК».
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24.03.2023 20:45
+22
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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24.03.2023 20:30
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Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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24.03.2023 20:30 Відповісти
Собаке собачья смерть, так будет со всеми рашистами, кто пришёл на нашу украинскую землю!
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24.03.2023 20:31 Відповісти
В. Нужнік. Нехай тепер смажиться в пеклі, гандон штопаний.
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24.03.2023 20:33 Відповісти
Майору НИЖНИК Виктору Михайловичу приказом ВСУ присвоено очередное воинское звание «ПОДБЕТОННИК».
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24.03.2023 20:45 Відповісти
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24.03.2023 21:56 Відповісти
***** шастать.Ой. Хай щастить.
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25.03.2023 01:07 Відповісти
Земля бетоном. Його сучку крістіну віддати дагестанцям. Нехай там вищить про "пабєда будєт за намі"
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24.03.2023 20:37 Відповісти
Насправді, Крістіна "либу давить" бо не може приховати радості, що не лише позбулася "вєчьнапьянава" дегенерата, а ще й отримає не лише пєльмешкі, а й халявну рекламу, завдяки якій є шанси підчепити якогось кавказця чи китайця.
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24.03.2023 20:38 Відповісти
Вазген її дрючив ще коли вітя "гєраічєскі ваєвал")
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24.03.2023 20:41 Відповісти
получил билет на концерт кобздона в партере
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24.03.2023 20:39 Відповісти
Очепятка! нужника в нижник!)...
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24.03.2023 20:42 Відповісти
на вид это какой-то сержант на дембеле
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24.03.2023 20:46 Відповісти
З соціального лифту у армії рашен рейху, ЗСУ зробили гонки на виживання без правил. Багато вакантних посад і звань і все менше шукачів нових .
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24.03.2023 20:47 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ МАНКУРТ С УКРАИНСКОЙ ФФАМИЛИЕЙ )))) ХОТЬ КАКАЯ ТО ПОЛЬЗА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ ОТ ЭТОГО НАВОЗА
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24.03.2023 20:47 Відповісти
Это румынская фамилие
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24.03.2023 21:56 Відповісти
Нижник це стародавнє українське та дуже розповсюджене прізвище..нажаль росіфікований манкурт
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24.03.2023 22:33 Відповісти
Його рідня з України, живе у моєму селі його тітка рідна
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24.05.2023 20:48 Відповісти
...українське призвище...!! В Уманському районі Нижніків..як бульбашок у газованій воді..)))
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24.03.2023 20:47 Відповісти
А може він перекрасився від слова "нужник"? )))
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24.03.2023 21:43 Відповісти
.. манкуртів.....як бульбашок у газованій воді... Як би не перефарбовувалися... а мразотою залишилися.
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24.03.2023 22:20 Відповісти
На Волині також поширене призвіще.
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24.03.2023 22:27 Відповісти
Там і євреїв завжди вистачало , то може він теж із обрізаних , бо пошуковик видає результати із посиланням на єврейське коріння ? ((
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25.03.2023 00:31 Відповісти
Підполкани ППО так просто не гинуть. Очевидно наші хлопці добре накрили позицію ППО свинособак.
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24.03.2023 20:51 Відповісти
Здоровля усопшому!!!
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24.03.2023 20:56 Відповісти
Ну вот, а говорили американцы анти-радарные ракеты не той системы присылают. А оно во как обернулось, был нижник в Донецкой области, а стала пачка пельменей в тамбовской.
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24.03.2023 20:58 Відповісти
підполковники по зрк не сидять. та й на одну батарею цілого підполковника забагато. мабуть в штаб шось попало.
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24.03.2023 21:48 Відповісти
може сидіти в РЛС під час бойової роботи
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25.03.2023 01:36 Відповісти
Скоріше бухали.
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25.03.2023 09:57 Відповісти
в теорії і прибульці можуть існувати. але таке сидіння вже саме по собі річ неординарна.
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25.03.2023 11:40 Відповісти
Виповнилась мрія Кристіни- отримає пельмени або ковбасу за чоловіка-окупанта, бо на росії закінчились лади білого кольору. Від щирого серця Кристіна дякує ху"ла за свого чоловіка та бере зобов*язання народжувати нових нижників...
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24.03.2023 21:04 Відповісти
кто-то калину обмоет)))
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24.03.2023 21:06 Відповісти
Он служил в ПВО. Прилетело ему видать что-то правильное, антирадарное.
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24.03.2023 21:07 Відповісти
только успел радар включить, и тут как коротнуло!!
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24.03.2023 21:32 Відповісти
Тут мені якось прислали гіркий "жарт" з сфери російського армійського "чорного юмору":
- Праблема с нашими ПВО! Включишь радар - прилетит антирадарная ракета Выключишь - прилетит беспилотник с бомбой!"
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25.03.2023 06:32 Відповісти
Вона либиться бо подумки вже на бєлих жігулях. А коли по факту кульок пельменів вручать то заридає.
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24.03.2023 21:08 Відповісти
Яка лада , вона від шуби сциться окропом , правда іще не знає що після фотосесії відберуть ((
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25.03.2023 00:33 Відповісти
О как быват... И лыбу подавит и жигуль поимает...
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24.03.2023 21:22 Відповісти
Нужник справил нужду. Так сказать естественная надобность , отправиась в место постоянной дислокации.То есть на парашу
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24.03.2023 21:23 Відповісти
Зараз жінка підполковника посміхається бо чекає на китайського нареченого.
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24.03.2023 21:53 Відповісти
Щастя яке випало жінці! Одна справа якась там вдова російського майора, і зовсім по-іншому звучить вдова аж цілого під полковника!
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24.03.2023 22:02 Відповісти
Підчас війни про втрати ніхто не дає точної інфи. Слава нашим Героям!
А ти, мерзото мокшанська в овечій шкірі, пішла за "руSSким кораблем".
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24.03.2023 22:11 Відповісти
Кристинка улыбается новой Ладе.
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24.03.2023 22:04 Відповісти
Воинство Антихристово...
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24.03.2023 22:33 Відповісти
Пішов до пекла бравий кацап і це радує 🤣
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24.03.2023 23:39 Відповісти
Умер подПолковником !! Здоровья усопшему. Земля бетоном гнида!!
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25.03.2023 02:17 Відповісти
А СКОЛЬКО ЕЩЁ ТАКИХ НИЖНИКОВ ОСТАЛОСЬ !!!???
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25.03.2023 05:10 Відповісти
НЕОБХОДИМА ЛИКВИДАЦИЯ ГЛАВНОГО РУКОВОДСТВА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
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25.03.2023 05:11 Відповісти
А ЕСЛИ ДАЖЕ НЕТ ПОПЫТОК ТО ЭТО ЧТО ТО ЗНАЧИТ !!!
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25.03.2023 05:54 Відповісти
Слава нашим захисникам!!! Слава ЗСУ! Смерть рашистським окуп@нтам- мразям!!!!
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25.03.2023 19:12 Відповісти
А як приїзджав в Коритню в Україні до рідної тітки? все дитинство проводив там, і пішов вбивати українців. Рідна бабуся з України, рідня в Україні? Як так можна? Знала його з малих років, бабуся живе на нашій вулиці. Його батьки відмовилися від сестри через війну.
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24.05.2023 20:46 Відповісти
 
 