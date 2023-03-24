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ЗСУ ліквідували російського підполковника Нижника. ФОТОрепортаж
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували підполковника російської окупаційної армії Віктора Нижника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - підполковник Віктор Нижник так і не встиг нові погони на кітель пришити".
Топ коментарі
+33 Олександр Карін
показати весь коментар24.03.2023 20:33
+24 Олександр Дніпро
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+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.03.2023 20:30
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- Праблема с нашими ПВО! Включишь радар - прилетит антирадарная ракета Выключишь - прилетит беспилотник с бомбой!"
А ти, мерзото мокшанська в овечій шкірі, пішла за "руSSким кораблем".