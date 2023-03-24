ЗСУ ліквідували російського підполковника Нижника. ФОТОрепортаж

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували підполковника російської окупаційної армії Віктора Нижника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - підполковник Віктор Нижник так і не встиг нові погони на кітель пришити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували російського підполковника Постернака, - Штефан. ФОТО





