Росія блокує повернення депортованих дітей-сиріт, - Верещук

Українська влада неодноразово вимагала повернути дітей-сиріт. Але росіяни блокують повернення депортованих сиріт, заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Більш того російська уповноважена з прав дитини демонстративно всиновила незаконно депортованого хлопчика-сироту з України.



"Я відверто шокована поведінкою російських посадовців. Виявляється, їм замало просто вчинення злочину. Вони ще й нахабно хизуються цим. Я думаю, що це якесь збочення – показувати всьому світові своє лиходійство. Але все це не залишиться без покарання", – резюмувала віцепрем’єрка.

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