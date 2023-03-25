Росія блокує повернення депортованих дітей-сиріт, - Верещук
Українська влада неодноразово вимагала повернути дітей-сиріт. Але росіяни блокують повернення депортованих сиріт, заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Більш того російська уповноважена з прав дитини демонстративно всиновила незаконно депортованого хлопчика-сироту з України.
"Я відверто шокована поведінкою російських посадовців. Виявляється, їм замало просто вчинення злочину. Вони ще й нахабно хизуються цим. Я думаю, що це якесь збочення – показувати всьому світові своє лиходійство. Але все це не залишиться без покарання", – резюмувала віцепрем’єрка.
Топ коментарі
+16 Oleg Zaporogec
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Верещучка каже - блокують, а Лубінець - що є сигнали про можливе систематичне повернення дітей ("у нас з'явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі" Джерело: )
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