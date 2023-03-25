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Новини Агресія Росії проти України
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Росія блокує повернення депортованих дітей-сиріт, - Верещук

діти

Українська влада неодноразово вимагала повернути дітей-сиріт. Але росіяни блокують повернення депортованих сиріт, заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Більш того російська уповноважена з прав дитини демонстративно всиновила незаконно депортованого хлопчика-сироту з України.

"Я відверто шокована поведінкою російських посадовців. Виявляється, їм замало просто вчинення злочину. Вони ще й нахабно хизуються цим. Я думаю, що це якесь збочення – показувати всьому світові своє лиходійство. Але все це не залишиться без покарання", – резюмувала віцепрем’єрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маємо сигнали, що Росія може почати повертати українських дітей на системній основі, - Лубінець

Автор: 

депортація (723) діти (5063) росія (65098) Україна (5884) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+16
Верещучка мерзенна гнида
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25.03.2023 06:41
+13
Чого ця Верещук ще не сидить за розмінування Чонгару?
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25.03.2023 06:36
+13
Сховайте вже агента фсб верещучку до в'язниці
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25.03.2023 07:10
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Чого ця Верещук ще не сидить за розмінування Чонгару?
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25.03.2023 06:36 Відповісти
Повинні сидіти ОП,ВР і боневтік.Не можуть вони карати своіх людей
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25.03.2023 08:01 Відповісти
Ви хоч домовтесь, що казати людям, Один каже, що йому " поступили сигнали " і росія буде повертати дітей. А Верещучка каже, що росія нахабно блокує повернення. Точно "Сльози Народу"
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25.03.2023 08:20 Відповісти
Тільки хотіла написати. Верещук не вірю
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25.03.2023 08:57 Відповісти
Верещук - політична авантюристка, і це, ще м"ягко кажучи. Вона, як свята після аборту поводить себе. Теж ій не вірю.
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25.03.2023 09:05 Відповісти
У них ''антени'' на різні ''сигнали'' налаштовані.
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25.03.2023 12:02 Відповісти
А чого її чоловік не сидить за штурм будинку "профспілок" під час Майдану?
- бо ЗЕлений Антимайдан зараз рулить!
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25.03.2023 10:06 Відповісти
Верещучка мерзенна гнида
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25.03.2023 06:41 Відповісти
А трохи нижче у стрічці Лубінець ловить сигнали щодо повернення на системній основі... Поговоріть якось між собою, домовтесь...
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25.03.2023 07:06 Відповісти
оба - нікчеми.
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25.03.2023 07:31 Відповісти
а парасольку візьми і політай....
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25.03.2023 07:09 Відповісти
Сховайте вже агента фсб верещучку до в'язниці
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25.03.2023 07:10 Відповісти
Давно не вилазила в інфопростір, ось і меле, аби щось сказати. Ця мадам вже евакуацію організовувала і відома своїми "ініціативами"
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25.03.2023 07:12 Відповісти
Верещит, а толку никакого.
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25.03.2023 07:34 Відповісти
Яка ж противна ****** ФСБешна - ніяк не угомониться!!!
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25.03.2023 08:08 Відповісти
До тебя это только дошло на 9м году войны - туп-я п-да....
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25.03.2023 08:45 Відповісти
а чого ти допустила евакуацію в рашку, а не самі це зробили вчасно
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25.03.2023 08:55 Відповісти
Ви вже там, на Грушевського, якось домовляйтеся що брехать!

Верещучка каже - блокують, а Лубінець - що є сигнали про можливе систематичне повернення дітей ("у нас з'явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі" Джерело: )

"Лебідь, рак і щука" (с) Крилов
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25.03.2023 09:45 Відповісти
ЗЕлена паскуда, ці вкрадені тисячі дітей - це твоя провина!
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25.03.2023 10:04 Відповісти
 
 