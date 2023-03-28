Ворожий дрон "Шахед" знищено на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Напередодні вночі на Чернігівщині знищено ворожий безпілотник "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".
"Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини ліквідували поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини ворожий БпЛА "Шахед", - йдеться у повідомленні.
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Яр Холодний
показати весь коментар28.03.2023 10:44 Відповісти Мені подобається 0
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