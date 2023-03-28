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Новини Війна
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Ворожий дрон "Шахед" знищено на Чернігівщині, - ОК "Північ"

дрон,шахед

Напередодні вночі на Чернігівщині знищено ворожий безпілотник "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".

"Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини ліквідували поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини ворожий БпЛА "Шахед", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: 

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Добре! Кину "позитиву" - сьогодні зателефонував мій "молочник" Привіз молоко Вся "об"їзна" коло Чернігова відновлена і відновили частину мостів через другорядні річки Життя відновлюється!
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28.03.2023 10:44 Відповісти
 
 