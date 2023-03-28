Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини, - ОВА

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, за словами Синєгубова, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інших.

"По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок мінометного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою.

"У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув", - додає Синєгубов.

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"На лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами", - резюмує очільник регіону.