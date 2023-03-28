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Новини
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В Україні сільські будинки відбудовуватимуть завдяки онлайн-конструктору balbek bureau

будівництво

Онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages був розроблений архітектурним бюро balbek bureau - він спрощує відбудову сільських домівок і робить її доступнішою.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сприятиме використанню під час відбудови житла онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages, таким чином міністерство та розробник конструктора balbek bureau співпрацюватимуть у відбудові сільських будинків на Київщині. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"Тисячі сільських будинків наразі пошкоджено або зруйновано. Такі проєкти, як онлайн-конструктор від balbek bureau значно спростить процес відбудови домівок та заощадить кошти постраждалим", – розповів Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Повідомляється, що онлайн-рішення бюро створене на основі досліджень прибудинкових територій, конфігурацій та архітектурних особливостей зруйнованих будинків у селах Київщини, може бути використане для відбудови будинку чи проєктування нового. А дослідження прибудинкових територій, конфігурацій будинків, на основі якого було створено конструктор, здійснювалось balbek bureau в рамках експедиції 17-ма деокупованими селами Київщини. Наразі конструктор пропонує для вибору понад 211 мільйонів унікальних конфігурацій будинків для Київщини.

Нагадаємо, balbek bureau – майстерня архітектури та дизайну інтер'єру, яка займається проектуванням комерційного, корпоративного та житлового простору в Україні, Європі, США та Азії. Загальна площа обʼєктів balbek bureau сягає 135 000 квадратних метрів.

З початку повномасштабного вторгнення росії команда бюро розробила низку соціальних ініціатив RE:Ukraine System, зокрема систему тимчасового житла RE:Ukraine Housing і рішення для захисту пам'ятників RE:Ukraine Monuments.

Раніше повідомлялось, що Balbek Bureau представили онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages для відбудови автентичного сільського житла Київщини.

Автор: 

село (88) відбудова (354)


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Топ коментарі
+10
І будинки теж будуть в онлайні? Тільки гроші на ''розпил'' за ті будиночки осядуть в зелених кишенях реальні
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28.03.2023 10:12
+3
А робота там буде в тих селах? Якщо в армії відновлення за 150$, то ніхто там жити не буде. У нас на Волині в селах повно пустих хат стоїть, роботи нормальної нема, жінки виїжджають в Європу, чоловіки зпиваються. Все
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28.03.2023 10:42
+3
А какую работу в селе ты называешь "нормальной"?
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28.03.2023 10:49
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І будинки теж будуть в онлайні? Тільки гроші на ''розпил'' за ті будиночки осядуть в зелених кишенях реальні
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28.03.2023 10:12 Відповісти
ОнЛайно...
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28.03.2023 10:17 Відповісти
бред!!!
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28.03.2023 10:34 Відповісти
А робота там буде в тих селах? Якщо в армії відновлення за 150$, то ніхто там жити не буде. У нас на Волині в селах повно пустих хат стоїть, роботи нормальної нема, жінки виїжджають в Європу, чоловіки зпиваються. Все
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28.03.2023 10:42 Відповісти
А какую работу в селе ты называешь "нормальной"?
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28.03.2023 10:49 Відповісти
як хоч якусь "базу", краще б УСИМ, хто виявився без даху на своЇй землі, тупо надали по морському 20 чи 40футів контейнеру і кілька тисяч гривень на "євроремонт", чим ці жалюгідні поодинокі акції на телекамеру для одиниць або гламурні прожекти, які не вирішують простої проблеми - швидкого даху над головою для всІх потерпілих .. а "салом вже якось потім обростемо"
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28.03.2023 11:20 Відповісти
Дуже цікавий спосіб тимчасового вирішення проблеми.
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28.03.2023 11:28 Відповісти
Казкарі!
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28.03.2023 11:25 Відповісти
Бельбек - турки? Знову турки, не українці, не європейці? Бл@дь, ця влада невиліковна
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28.03.2023 11:42 Відповісти
а еще на дурдоме **** валенки)
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28.03.2023 15:52 Відповісти
 
 