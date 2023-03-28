В Україні сільські будинки відбудовуватимуть завдяки онлайн-конструктору balbek bureau

Онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages був розроблений архітектурним бюро balbek bureau - він спрощує відбудову сільських домівок і робить її доступнішою.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сприятиме використанню під час відбудови житла онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages, таким чином міністерство та розробник конструктора balbek bureau співпрацюватимуть у відбудові сільських будинків на Київщині. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"Тисячі сільських будинків наразі пошкоджено або зруйновано. Такі проєкти, як онлайн-конструктор від balbek bureau значно спростить процес відбудови домівок та заощадить кошти постраждалим", – розповів Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Повідомляється, що онлайн-рішення бюро створене на основі досліджень прибудинкових територій, конфігурацій та архітектурних особливостей зруйнованих будинків у селах Київщини, може бути використане для відбудови будинку чи проєктування нового. А дослідження прибудинкових територій, конфігурацій будинків, на основі якого було створено конструктор, здійснювалось balbek bureau в рамках експедиції 17-ма деокупованими селами Київщини. Наразі конструктор пропонує для вибору понад 211 мільйонів унікальних конфігурацій будинків для Київщини.

Нагадаємо, balbek bureau – майстерня архітектури та дизайну інтер'єру, яка займається проектуванням комерційного, корпоративного та житлового простору в Україні, Європі, США та Азії. Загальна площа обʼєктів balbek bureau сягає 135 000 квадратних метрів.

З початку повномасштабного вторгнення росії команда бюро розробила низку соціальних ініціатив RE:Ukraine System, зокрема систему тимчасового житла RE:Ukraine Housing і рішення для захисту пам'ятників RE:Ukraine Monuments.

Раніше повідомлялось, що Balbek Bureau представили онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages для відбудови автентичного сільського житла Київщини.