Зеленський може найближчим часом відвідати Варшаву, - МЗС Польщі

Президент Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Польщу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський.

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - зазначив він.

За його словами, наразі тривають дуже інтенсивні контакти між лідерами Польщі та України.

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