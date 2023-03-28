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Зеленський може найближчим часом відвідати Варшаву, - МЗС Польщі

дуда,зеленський

Президент Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Польщу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський.

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - зазначив він.

За його словами, наразі тривають дуже інтенсивні контакти між лідерами Польщі та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Дудою актуальні оборонні потреби України

Автор: 

візит (1578) Зеленський Володимир (23754) Польща (8489)


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Топ коментарі
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28.03.2023 10:51
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28.03.2023 10:53
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28.03.2023 10:55
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28.03.2023 10:53 Відповісти
Оманський договорняк.
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28.03.2023 11:04 Відповісти
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28.03.2023 10:55 Відповісти
"Ще момент. Запитав декого: "Як трапилося, що російський десант висадився в аеропорту Гостомеля?" Відповіді не було. Тоді було ухвалено рішення завдати удару авіацією, потім - артилерією, а далі заблокувати та знищити ворога.
"А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі?" Бо знав, що був створений так званий "шилочний дивізіон" протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань", - зауважує Муженко.
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28.03.2023 10:59 Відповісти
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28.03.2023 11:06 Відповісти
Криголам:
Нацгвардієць Андрій Куліш про перший бій у Гостомелі:
"В основному бій прийняли строковики 18-20 років, бо основну частину нашої бригади відправили на схід.
Якби бою не було - ворожі літаки б здійснили приземлення в Гостомелі. Вже 24 лютого росіяни б могли увірватися в Київ."
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28.03.2023 11:10 Відповісти
"В основному бій прийняли строковики 18-20 років"

Чергові герої Крут України віддавали свої молоді життя за Україну поки неукраїнські рила ховались по бункерах та Львовах.
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28.03.2023 11:23 Відповісти
Генерал Муженко, який з перших годин вторгнення прибув у Генштаб на допомогу командуванню ЗСУ, також повідомив, що з середини квітня за вказівкою Зеленського його "попросили" покинути пункт управління Генштабу.
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28.03.2023 11:01 Відповісти
ВОНО краще за Залужного знає хто чого вартий у військових справах.
Його Масляков із Льонькою Ярмольником навчили.
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28.03.2023 11:20 Відповісти
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28.03.2023 10:51 Відповісти
У нас виборці з рівнем розвитку школяра. Їм показали цукерку у красивому фантику, вони і схопили її та обрали кота у мішку. А ЗЕ яким був,таким і залишився.
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28.03.2023 10:58 Відповісти
Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що якщо порівнювати двох кандидатів у президенти, то краще "кіт у мішку", аніж "вовк в овечій шкурі".

Питання до утомльоннихВойнойХотьПоржом
- Кого ви вибрали?
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28.03.2023 11:06 Відповісти
Шо воно там забуло в тій Польщі!?
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28.03.2023 11:00 Відповісти
Поїде відвідувати чергові передові позиції.
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28.03.2023 11:19 Відповісти
 
 