Зеленський може найближчим часом відвідати Варшаву, - МЗС Польщі
Президент Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Польщу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський.
"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - зазначив він.
За його словами, наразі тривають дуже інтенсивні контакти між лідерами Польщі та України.
Топ коментарі
+12 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар28.03.2023 10:51
+9 Чайка Київ
показати весь коментар28.03.2023 10:53
+8 Чайка Київ
показати весь коментар28.03.2023 10:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі?" Бо знав, що був створений так званий "шилочний дивізіон" протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань", - зауважує Муженко.
Нацгвардієць Андрій Куліш про перший бій у Гостомелі:
"В основному бій прийняли строковики 18-20 років, бо основну частину нашої бригади відправили на схід.
Якби бою не було - ворожі літаки б здійснили приземлення в Гостомелі. Вже 24 лютого росіяни б могли увірватися в Київ."
Чергові герої Крут України віддавали свої молоді життя за Україну поки неукраїнські рила ховались по бункерах та Львовах.
Його Масляков із Льонькою Ярмольником навчили.
Питання до утомльоннихВойнойХотьПоржом
- Кого ви вибрали?