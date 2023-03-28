McDonald’s повертається до Одеси
Компанія McDonald’s відновлює роботу своїх закладів в Одесі.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічого незвичайного, просто Дюк де Рішельє в самісінькому центрі Одеси тримає в руці Біг Мак і, будьте певні, ніжно на нього дивиться. Бо він вже знає новину - наші заклади відновлюють роботу в портовому місті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше компанія McDonald’s оголосила про другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні, зокрема про відновлення операційної діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни.
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