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Німеччина поставила Україні більше танків, ніж планувалося, - Пісторіус

пісторіус

До України прибули 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, це на 4 більше, аніж планувалося раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті! Разом зі Швецією та Португалією ми заклали бойову групу. Німеччина навіть поставила на чотири танки більше, ніж спочатку планувалося. Ви можете покластися на нас", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що 18 німецьких танків Leopard 2 прибули в Україну.

Також читайте: Німеччина хоче збільшити військову допомогу Україні до понад 15 мільярдів євро, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7340) танк (2062) Пісторіус Борис (253) Leopard (138)


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Топ коментарі
+21
Щиро дякуємо, друзі.
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28.03.2023 15:05
+17
дякуємо, але готуйте ще.
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28.03.2023 15:04
+10
Німці останній час дивують.Дай Бог щоб так було завжди
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28.03.2023 15:14
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дякуємо, але готуйте ще.
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28.03.2023 15:04 Відповісти
сподіваюся, оголосили про 18, а привезли 180
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28.03.2023 15:51 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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28.03.2023 15:05 Відповісти
Навіть якщо б цифра була не 18, а 180 то питань що робити далі з постачанням танків ще не мало б бути. Вони зникають десь на 1800 одиниць.
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28.03.2023 15:07 Відповісти
В усій Європі разом нема стільки танків на озброєнні. В них інша концепція війни.
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28.03.2023 15:09 Відповісти
И шо ж єто за концепция? Зря наверное против Гитлера всем миром боролись. Я думаю не нада было ему мешать, как американцам так точно. С Японией пусть бы себе там воивали и не лезли не всвои дела со своим лендлизам для дилдов
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28.03.2023 15:14 Відповісти
СССР считал, что у него должно быть превосходство в танках и артиллерии пред странами НАТО. И они этого добились. В СССР было танков больше, чем в всех странах НАТО вместе взятых, включая США. НАТО пошли по-другому пути, их идея -завоевания превосходства в воздухе. И они тоже этого добились, у стран НАТО намного больше самолетов, чем в России. А на танки Запад дал ассиметричный ответ в виде джавелинов, нлавов и TOW
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28.03.2023 15:27 Відповісти
... и AH-64.
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28.03.2023 15:41 Відповісти
Цю концепцію можна було побачити наприклад при звільненні Херсону. Це наочний приклад. А з Гітлером вони б може і не лізли якби не було небезпеки створення німецької ядерної зброї.
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28.03.2023 15:32 Відповісти
Ні США звільняли Херсон би не так. Вони розбомбили би ворога з літаків бомбами і керованими ракетами, ще раз, в них концепція -перевага у повітрі.
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28.03.2023 15:53 Відповісти
Ну как бы да, но не совсем. Багдад брали пехотные подразделения при поддержке танков. И были даже два случая рукопашного боя - именно так, штыками, лопатами и ножами.
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28.03.2023 22:17 Відповісти
Но сначала была артподготовка авиацией, которой у нас почти нет. И я не говорил , что в НАТО нет совсем танков.
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29.03.2023 02:55 Відповісти
Німці останній час дивують.Дай Бог щоб так було завжди
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28.03.2023 15:14 Відповісти
Хай не бреше. З самого початку мова йшла про те що Німеччина може надати Україні 29 танків Леопард 2. Так що ще 11 або вже й 12 щоб було рівно 30 танків вони ще нам винні.
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28.03.2023 15:24 Відповісти
Ну там писали всі кому завгодно. Авторитетні джерела давали 14 танків від Німеччини, 14 від Великобританії. Зараз як не крути більше. Там ще кажуть уточнення є. Кількість яка передається стабільна. Тобто якщо якісь вийдуть з ладу або будуть знищені замість них в короткі строки будуть поставлені інші.
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28.03.2023 15:45 Відповісти
Они ничего никому не должны. Им надо сказать спасибо, за то, что дали.
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28.03.2023 22:18 Відповісти
данке шьон, панове! Хто там поруч - передавайте подяку Шольцу і Пісторіусу.
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28.03.2023 15:34 Відповісти
Дали більше чим планували -- але менше чим ми хотіли .
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28.03.2023 15:41 Відповісти
вопрос даже не в том сколько дали сейчас...!
только танкисты могут дать объективную оценку этой поставки от Германии, и от Англии...
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28.03.2023 15:57 Відповісти
Понятно, что у Германии с танками, мягко говоря, не все слава богу. И отдавать все, в ущерб своей обороноспособности, они не будут. Поэтому намного важнее была бы информация о том, что заводы Krauss-Maffei Wegmann получили самый крупный гос.заказ и работают в 3 смены. Но такой информации нет. И даже намека на это нет. И это очень плохой сигнал для нас.
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28.03.2023 16:01 Відповісти
Проблема в персонале. KMW, Rheinmetall и др. ищут его как сумасшедшие, но он на деревьях не растет. Так же и поставщики материалов не могут нарастить их мгновенно.
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28.03.2023 16:10 Відповісти
На сайте KMW полностью отсутствует информация о поиске сотрудников. Для "сумашедше ищущих персонал" странно, не так ли?
Возможно они ищут через профильные веб-ресурсы (что очень странно, но возможно). Буду признателен, если скините пару ссылок, подтверждающих ваши слова. Но что-то мне подсказывает, что не дождусь
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28.03.2023 16:33 Відповісти
https://de.jobsora.com/jobs-krauss-maffei-wegmann?page=2
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28.03.2023 17:12 Відповісти
Хм ... Убедительно.
Но прежде чем я признаю, что вы меня уделали, у меня есть к вам пару вопросов. Я не владею немецким поэтому самому разобраться тяжело.
1. Подавляющее большинство вакансий, это менеджеры, инженеры и ITшники. Это так?
2. Если это так, то значит ли это, что с линейным персоналом (механики, сборщики, сварщики, слесари и т.п.) проблем нет?
3. Если это так, то почему такой огромный список? Мало платят? Высокие требования? Или в Германии реально огромный дефицит менеджеров, инженеров и ITшников? KMW - компания же более чем солидная ...

P.S.
Огромное спасибо за ссылку.
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28.03.2023 17:40 Відповісти
(механики, сборщики, сварщики, слесари и т.п.) проблем нет?

Могу предположить, что на полностью роботизированных линиях их не так много и нужно.
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28.03.2023 22:20 Відповісти
"Роботов" ставят там, где продукция исчисляется сотнями и тыс. в день. Продукция ВПК к этой категории не относится. Исключение могло бы составлять выпуск боеприпасов. Но Европа с конца 80-х только разоружалась. И комплексы ВПК скорее деградировали, чем модернизировались. Поэтому "роботы" в ВПК - это скорее исключение, чем правило.
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29.03.2023 10:15 Відповісти
Пожалуйста.
1. Это так.
2. Не могу ответить на этот вопрос. Сомневаюсь, что проблем с обычным персоналом вообще нет. Возможно это связано со спецификой производства и распределением труда. Насколько мне известно, единственная производственная линия корпусов Лео 2 с нуля есть на сегодняшний день только в Греции. Ссылку найти не могу, придется вам положиться на мои слова. КМВ танки для Бундесвера, к примеру, уже давно не производил, а модернизировал имеющиеся. Чтобы довести численность танков до 330 были выкупленны в других странах 100 2А4, чтобы довести их до 2А7V.
Leopard не производится только в Германии и только КМВ. Орудие - Rheinmetall.
Этот список я нашел за пару секунд. Возможно, если поискать еще можно найти и другие.
3. Это просто. В Германии еще до войны существовал недостаток квалифицированных рабочих, во всех областях экономики. Где-то больше, где-то меньше.
Военной промышленности скорее меньше. В Западной Европе давно не было войны, не было даже намека на завоевательские настроения населения. Как следствие, военка ужалась подстроившись под реальность. И тут, 24 февраля, в стакан колы 100 мл бросили две таблетки ментоса. Всем понадобилось вооружение и срочно. Там где была лунка, разверзлась бездна. Сорвать специалистов, как яблоки с дерева, не получится. Их и до 24 февраля не хватало. Нигде.
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29.03.2023 01:31 Відповісти
три дня ждал новости на цензоре, но ее нет поэтому оставлю ее тут, в комментариях к вам и другим.

"Польша стремится ограничить приток украинского зерна на рынки ЕС после протестов фермеров"
https://notesfrompoland.com/2023/03/30/poland-seeks-to-limit-inflow-of-ukrainian-grain-onto-eu-markets-following-farmer-protests/

https://wpolityce.pl/polityka/640245-ziobro-wystapil-z-wnioskiem-do-rzadu-ws-zboza-z-ukrainy

Премьер Польши пригрозил заблокировать поставки зерна из Украины
https://web.de/magazine/wirtschaft/polens-ministerpraesident-droht-blockade-ukrainischer-getreidelieferungen-37983976
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30.03.2023 13:41 Відповісти
Проблема німців що вони не хочуть визнати очевидного - обороноздатність ФРН сьогодні в руках ЗСУ.
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28.03.2023 22:38 Відповісти
В отличии от США и Британии, Германия нам вообще ничего не должна. Мы тут чем-то возмущаемся.... Байден вместо танков просто кукиш с маслом, но то же Байден.
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28.03.2023 16:11 Відповісти
Этим кукишом мы приучили московитскую бронетехнику сидеть в будке.
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28.03.2023 17:37 Відповісти
Вообще-то кукиш байдена это поставленная уже техника на более чем 30 миллиардов долларов. Это хаймарсы, Брэдли, 777, тысячи Джавелинов и Стингеров, все то, без чего сегодня ВСУ были защищали горные перевалы в Карпатах.
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28.03.2023 22:23 Відповісти
Не спорю. Я лишь про танки, самолеты, вертолеты, ударные дроны, АТАКАМсы. У нас разные цели с США. Они не хотят, что бы мы проиграли, а мы хотим победить. Они против поражения и развала рашки. Иначе помогали бы по-взрослому.
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28.03.2023 23:30 Відповісти
 
 