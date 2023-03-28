Німеччина поставила Україні більше танків, ніж планувалося, - Пісторіус

До України прибули 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, це на 4 більше, аніж планувалося раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті! Разом зі Швецією та Португалією ми заклали бойову групу. Німеччина навіть поставила на чотири танки більше, ніж спочатку планувалося. Ви можете покластися на нас", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що 18 німецьких танків Leopard 2 прибули в Україну.

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