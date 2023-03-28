7 104 35
Німеччина поставила Україні більше танків, ніж планувалося, - Пісторіус
До України прибули 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, це на 4 більше, аніж планувалося раніше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті! Разом зі Швецією та Португалією ми заклали бойову групу. Німеччина навіть поставила на чотири танки більше, ніж спочатку планувалося. Ви можете покластися на нас", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що 18 німецьких танків Leopard 2 прибули в Україну.
Топ коментарі
+21 Чайка Київ
показати весь коментар28.03.2023 15:05
+17 акаб акабіч
показати весь коментар28.03.2023 15:04
+10 Кат Рашистов
показати весь коментар28.03.2023 15:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
только танкисты могут дать объективную оценку этой поставки от Германии, и от Англии...
Возможно они ищут через профильные веб-ресурсы (что очень странно, но возможно). Буду признателен, если скините пару ссылок, подтверждающих ваши слова. Но что-то мне подсказывает, что не дождусь
Но прежде чем я признаю, что вы меня уделали, у меня есть к вам пару вопросов. Я не владею немецким поэтому самому разобраться тяжело.
1. Подавляющее большинство вакансий, это менеджеры, инженеры и ITшники. Это так?
2. Если это так, то значит ли это, что с линейным персоналом (механики, сборщики, сварщики, слесари и т.п.) проблем нет?
3. Если это так, то почему такой огромный список? Мало платят? Высокие требования? Или в Германии реально огромный дефицит менеджеров, инженеров и ITшников? KMW - компания же более чем солидная ...
P.S.
Огромное спасибо за ссылку.
Могу предположить, что на полностью роботизированных линиях их не так много и нужно.
1. Это так.
2. Не могу ответить на этот вопрос. Сомневаюсь, что проблем с обычным персоналом вообще нет. Возможно это связано со спецификой производства и распределением труда. Насколько мне известно, единственная производственная линия корпусов Лео 2 с нуля есть на сегодняшний день только в Греции. Ссылку найти не могу, придется вам положиться на мои слова. КМВ танки для Бундесвера, к примеру, уже давно не производил, а модернизировал имеющиеся. Чтобы довести численность танков до 330 были выкупленны в других странах 100 2А4, чтобы довести их до 2А7V.
Leopard не производится только в Германии и только КМВ. Орудие - Rheinmetall.
Этот список я нашел за пару секунд. Возможно, если поискать еще можно найти и другие.
3. Это просто. В Германии еще до войны существовал недостаток квалифицированных рабочих, во всех областях экономики. Где-то больше, где-то меньше.
Военной промышленности скорее меньше. В Западной Европе давно не было войны, не было даже намека на завоевательские настроения населения. Как следствие, военка ужалась подстроившись под реальность. И тут, 24 февраля, в стакан колы 100 мл бросили две таблетки ментоса. Всем понадобилось вооружение и срочно. Там где была лунка, разверзлась бездна. Сорвать специалистов, как яблоки с дерева, не получится. Их и до 24 февраля не хватало. Нигде.
"Польша стремится ограничить приток украинского зерна на рынки ЕС после протестов фермеров"
https://notesfrompoland.com/2023/03/30/poland-seeks-to-limit-inflow-of-ukrainian-grain-onto-eu-markets-following-farmer-protests/
https://wpolityce.pl/polityka/640245-ziobro-wystapil-z-wnioskiem-do-rzadu-ws-zboza-z-ukrainy
Премьер Польши пригрозил заблокировать поставки зерна из Украины
https://web.de/magazine/wirtschaft/polens-ministerpraesident-droht-blockade-ukrainischer-getreidelieferungen-37983976