В Україні запустили мобільний застосунок "еЧерга" для водіїв вантажівок
Для водіїв вантажівок став доступний мобільний застосунок "єЧерга". Раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.
Зазначається, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер можуть користуватись застосунком eCherha на телефоні.
Завантажити eCherha на телефон уже можна у App Store тут (для операційної системи iOS) та у Google Play (для Android) за лінком.
У застосунку водій отримуватиме сповіщення про:
- свій статус у черзі,
- етапи її просування,
- час заїзду до пункту пропуску.
Водночас користувачам "еЧерги" не обов’язково заїздити до сервісних зон – водій сам обирає де і як чекати перетину кордону.
Застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською. Щоб зайти в застосунок, потрібно скористатися тим самим логіном та паролем, які водій використовував для авторизації на сайті echerha.gov.ua.
Будь ласка, зачекайте...
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