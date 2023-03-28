В Україні запустили мобільний застосунок "еЧерга" для водіїв вантажівок

Для водіїв вантажівок став доступний мобільний застосунок "єЧерга". Раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Зазначається, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер можуть користуватись застосунком eCherha на телефоні.

Завантажити eCherha на телефон уже можна у App Store тут (для операційної системи iOS) та у Google Play (для Android) за лінком.

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У застосунку водій отримуватиме сповіщення про:

свій статус у черзі,

етапи її просування,

час заїзду до пункту пропуску.

Водночас користувачам "еЧерги" не обов’язково заїздити до сервісних зон – водій сам обирає де і як чекати перетину кордону.

Застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською. Щоб зайти в застосунок, потрібно скористатися тим самим логіном та паролем, які водій використовував для авторизації на сайті echerha.gov.ua.

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