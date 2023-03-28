У Ніжині перейменували вулицю на честь Героя України Олександра Мацієвського

У Ніжині Чернігівської області перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ніжина Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні під час сесії Ніжинської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського - новітнього Героя України, останніми словами якого були "СЛАВА УКРАЇНІ!"

"О.Мацієвський став уособленням мужності і хоробрості всіх захисників України. Цьому рішенню передувало наше тривале спілкування з мамою загиблого Героя. Обговорювалися різні варіанти увіковічнення його пам’яті на рівні міста. Одним із варіантів стало перейменування однієї з центральних вулиць міста на честь загиблого", - пояснює мер.

Крім того, як зазначається, на розгляді є ще ряд пропозицій щодо увічнення та вшанування пам’яті Героя. Однією із таких пропозицій є встановлення пам’ятника Мацієвському. Також найближчим часом фахівці розпочнуть роботу над створенням меморіального комплексу на Алеї Героїв на місцевому кладовищі.

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Як відомо 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.

У фейсбуці 30-ї окремої механізованої бригади зазначалося, що на кадрах солдат цього підрозділу Тимофій Шадура, але підкреслювалося, що це "попередні дані".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.

8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.

12 березня СБУ офіційно оприлюднила інформацію, що розстріляний воїн - це Олександр Мацієвський.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання "Герой України".