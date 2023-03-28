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У Ніжині перейменували вулицю на честь Героя України Олександра Мацієвського

мацієвський

У Ніжині Чернігівської області перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ніжина Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні під час сесії Ніжинської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського - новітнього Героя України, останніми словами якого були "СЛАВА УКРАЇНІ!"

"О.Мацієвський став уособленням мужності і хоробрості всіх захисників України. Цьому рішенню передувало наше тривале спілкування з мамою загиблого Героя. Обговорювалися різні варіанти увіковічнення його пам’яті на рівні міста. Одним із варіантів стало перейменування однієї з центральних вулиць міста на честь загиблого", - пояснює мер.

Крім того, як зазначається, на розгляді є ще ряд пропозицій щодо увічнення та вшанування пам’яті Героя. Однією із таких пропозицій є встановлення пам’ятника Мацієвському. Також найближчим часом фахівці розпочнуть роботу над створенням меморіального комплексу на Алеї Героїв на місцевому кладовищі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського з’явився на будівлі патрульної поліції Рівного. ВIДЕО

Як відомо 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.

У фейсбуці 30-ї окремої механізованої бригади зазначалося, що на кадрах солдат цього підрозділу Тимофій Шадура, але підкреслювалося, що це "попередні дані".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.

8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.

12 березня СБУ офіційно оприлюднила інформацію, що розстріляний воїн - це Олександр Мацієвський.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання "Герой України".

Автор: 

Ніжин (58) перейменування (584) розстріл (265) Мацієвський Олександр (14)


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Топ коментарі
+14
Такі відважні люди, як Олександр Мацієвський залишаться у історії нашої України навіки!!!
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28.03.2023 15:46
+13
Такий героїчний вчинок! Не тільки у Ніжені можна перейменувати вулиці.
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28.03.2023 15:46
+11
Потрібно.
Потрібно називати вулиці і іменами наших загиблих побратимів й з іноземного легіону.
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28.03.2023 15:50
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Такі відважні люди, як Олександр Мацієвський залишаться у історії нашої України навіки!!!
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28.03.2023 15:46 Відповісти
Такий героїчний вчинок! Не тільки у Ніжені можна перейменувати вулиці.
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28.03.2023 15:46 Відповісти
Потрібно.
Потрібно називати вулиці і іменами наших загиблих побратимів й з іноземного легіону.
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28.03.2023 15:50 Відповісти
может кто-то здесь запостить взгляд этого Героя\стопкадр...\ в сторону этих свиноцабак...?
помню это в своём сердце...(((
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28.03.2023 15:52 Відповісти
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28.03.2023 15:54 Відповісти
спасибо...\видел более чёткий стоп кадр - но и на этом видна ненависть к всем свиноцабакам...!\
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28.03.2023 16:01 Відповісти
і нескореність перед ними.
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28.03.2023 16:11 Відповісти
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28.03.2023 16:14 Відповісти
Він буде жити у наших серцях
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28.03.2023 16:59 Відповісти
 
 