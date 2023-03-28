Під Мелітополем, попередньо, підірвано підстанцію, - мер Федоров

Поблизу окупованого Мелітополя, попередньо, було підірвано підстанцію, якою користувались російські загарбники.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щось підгорає у рашистів під Мелітополем. За попередніми даними підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпінівської сільради", - йдеться в повідомленні.

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