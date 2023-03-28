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Під Мелітополем, попередньо, підірвано підстанцію, - мер Федоров

вибух

Поблизу окупованого Мелітополя, попередньо, було підірвано підстанцію, якою користувались російські загарбники.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щось підгорає у рашистів під Мелітополем. За попередніми даними підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпінівської сільради", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Мелітополі пролунало декілька вибухів, пошкоджено будівлю, де розміщувалися російські силові структури, - Федоров. ФОТОрепортаж (оновлено)

Під Мелітополем, попередньо, підірвано підстанцію, - мер Федоров 01

Автор: 

Мелітополь (770) Запорізька область (3588) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+3
А ще, на Миколаївщині ліквідували шойгу
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28.03.2023 17:11
+2
Не буде електрики не буде зв'язку.

А в рф немає старлінків. Все на мобільних телефонах.

Розбомбити електрику, почекати поки батареї сядуть, врубити РЕБ - хоча б цивілів він заглушить, і потім роби що хочеш.

Але це явно заскладний алгоритм і все обвалити не вийде, та тим більше радіостанції хоча б якісь в рф є, тому втратиться лиш мікроконтроль над військами, но про самі події кремль знатиме.
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28.03.2023 17:19
+1
Добренько, якщо це дійсно так.
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28.03.2023 17:13
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А ще, на Миколаївщині ліквідували шойгу
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28.03.2023 17:11 Відповісти
?
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28.03.2023 17:15 Відповісти
однофамилец
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28.03.2023 17:16 Відповісти
Та я то думаю що той ніколи б туди не поїхав )
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28.03.2023 17:17 Відповісти
Добренько, якщо це дійсно так.
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28.03.2023 17:13 Відповісти
Терпіння - і ще раз Терпіння...
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28.03.2023 17:14 Відповісти
Не буде електрики не буде зв'язку.

А в рф немає старлінків. Все на мобільних телефонах.

Розбомбити електрику, почекати поки батареї сядуть, врубити РЕБ - хоча б цивілів він заглушить, і потім роби що хочеш.

Але це явно заскладний алгоритм і все обвалити не вийде, та тим більше радіостанції хоча б якісь в рф є, тому втратиться лиш мікроконтроль над військами, но про самі події кремль знатиме.
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28.03.2023 17:19 Відповісти
Ну хай тепер москлаі відчують, як воно....
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28.03.2023 17:31 Відповісти
Будем считать, шо это не мы, не украинцы. Это работа рукожопых, кацапских умельцев.
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28.03.2023 17:33 Відповісти
Поблизу окупованого Мелітополя, попередньо, було підірвано підстанцію, якою користувались російські загарбники. Джерело:
Дуже ріже **ПОПЕРЕДНЬО**!!! Маючи спікування з патріотичними мешканцями Мелітополя ..які кажуть...що написане мером Федоровим у своїй більшості не співпадає з реаліями. Накшталт.... **Вранці був вибух у північній частині міста..... Знищені!!! окупанти! Чекаємо на подробиці!** І ТИША!
І ПОДРОБИЦЬ далі НІЯКИХ. А так здається , що пан Федоров їдентифікує себе причетним до цих вибухів та диверсій!
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28.03.2023 19:04 Відповісти
Классный мэр
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28.03.2023 19:20 Відповісти
 
 