Під Мелітополем, попередньо, підірвано підстанцію, - мер Федоров
Поблизу окупованого Мелітополя, попередньо, було підірвано підстанцію, якою користувались російські загарбники.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Щось підгорає у рашистів під Мелітополем. За попередніми даними підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпінівської сільради", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Evgen Karpenko
показати весь коментар28.03.2023 17:11
+2 Eques Patriam #550881
показати весь коментар28.03.2023 17:19
+1 Богдан Хмельницький #556703
показати весь коментар28.03.2023 17:13
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А в рф немає старлінків. Все на мобільних телефонах.
Розбомбити електрику, почекати поки батареї сядуть, врубити РЕБ - хоча б цивілів він заглушить, і потім роби що хочеш.
Але це явно заскладний алгоритм і все обвалити не вийде, та тим більше радіостанції хоча б якісь в рф є, тому втратиться лиш мікроконтроль над військами, но про самі події кремль знатиме.
Дуже ріже **ПОПЕРЕДНЬО**!!! Маючи спікування з патріотичними мешканцями Мелітополя ..які кажуть...що написане мером Федоровим у своїй більшості не співпадає з реаліями. Накшталт.... **Вранці був вибух у північній частині міста..... Знищені!!! окупанти! Чекаємо на подробиці!** І ТИША!
І ПОДРОБИЦЬ далі НІЯКИХ. А так здається , що пан Федоров їдентифікує себе причетним до цих вибухів та диверсій!