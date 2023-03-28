Путін готує росіян до "війни, яка ніколи не закінчується", - The Guardian

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков ще напередодні Нового року у вузькому колі російської еліти розповідав, що війна Росії проти України "займе дуже-дуже багато часу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними видання, наприкінці грудня 2022 року представники російської культурної та політичної еліти зібралися на вечерю в квартирі високопосадовця. Саме на цьому заході Пєсков проголосив тост.

"Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу", - сказав він, за словами одного з двох людей, які окремо розповідали про вечір Guardian на умовах анонімності.

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"Все стане набагато складніше. Це займе дуже-дуже багато часу", - продовжив Пєсков.

Його тост зіпсував настрій вечора серед гостей, багато з яких у приватних бесідах заявили, що виступають проти війни в Україні. "Було неприємно слухати його виступ. Було зрозуміло, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до довготривалої перспективи", - сказав один з гостей.

У виданні наводять приклади пізніших дій влади РФ, які відповідають вказаним словам Пєскова. Нещодавно довго спілкуючись з робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну екзистенціальною битвою за виживання Росії.

За словами політолога Максима Трудолюбова, це повторювало модель останніх виступів, у яких Путін дедалі більше переходив до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.

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"Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні передбачуваного кінця", - сказав Трудолюбов.

Під час промови "Про стан нації" минулого місяця Путін повторив деякі з багатьох образ, які він має проти Заходу, підкресливши, що Москва бореться за національне виживання і зрештою переможе.

Трудолюбов сказав, що тонко завуальоване повідомлення людям полягало в тому, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і що росіяни повинні навчитися з нею жити.

Західні посадовці вважають, що своїми промовами російський лідер посилює війну та залишає мало місця для відступу.

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Один західний дипломат у Москві назвав заяву Путіна підготовкою російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчується".

Дипломат також зазначив, що незрозуміло, чи може Путін змиритися з поразкою в конфлікті, оскільки, схоже, він не "розуміє, як програвати".

Джерело зауважило, що Путін, схоже, не переглядає конфлікт, попри великі втрати та невдачі минулого року. Дипломат зазначив, що російський президент був колишнім співробітником КДБ, і сказав, що вони навчені завжди продовжувати переслідувати свої цілі, а не переоцінювати цілі в першу чергу.

Інші зауважили, що російський лідер, який, за даними західної розвідки, особисто приймає оперативно-тактичні рішення в Україні, припинив у своїх публічних коментарях обговорювати ситуацію на фронті в Україні.

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