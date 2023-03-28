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Новини Війна
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Путін готує росіян до "війни, яка ніколи не закінчується", - The Guardian

ракета,зброя,путін,ядерна

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков ще напередодні Нового року у вузькому колі російської еліти розповідав, що війна Росії проти України "займе дуже-дуже багато часу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними видання, наприкінці грудня 2022 року представники російської культурної та політичної еліти зібралися на вечерю в квартирі високопосадовця. Саме на цьому заході Пєсков проголосив тост.

"Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу", - сказав він, за словами одного з двох людей, які окремо розповідали про вечір Guardian на умовах анонімності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не зацікавлений у мирі, - очільниця Міноборони Іспанії Роблес про намір РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

"Все стане набагато складніше. Це займе дуже-дуже багато часу", - продовжив Пєсков.

Його тост зіпсував настрій вечора серед гостей, багато з яких у приватних бесідах заявили, що виступають проти війни в Україні. "Було неприємно слухати його виступ. Було зрозуміло, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до довготривалої перспективи", - сказав один з гостей.

У виданні наводять приклади пізніших дій влади РФ, які відповідають вказаним словам Пєскова. Нещодавно довго спілкуючись з робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну екзистенціальною битвою за виживання Росії.

За словами політолога Максима Трудолюбова, це повторювало модель останніх виступів, у яких Путін дедалі більше переходив до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.

Також читайте: Серія успішних контрнаступів ЗСУ може переконати Путіна розпочати переговори на умовах України, - ISW

"Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні передбачуваного кінця", - сказав Трудолюбов.

Під час промови "Про стан нації" минулого місяця Путін повторив деякі з багатьох образ, які він має проти Заходу, підкресливши, що Москва бореться за національне виживання і зрештою переможе.

Трудолюбов сказав, що тонко завуальоване повідомлення людям полягало в тому, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і що росіяни повинні навчитися з нею жити.

Західні посадовці вважають, що своїми промовами російський лідер посилює війну та залишає мало місця для відступу.

Читайте також: Путін не готовий відмовитися від своїх цілей щодо України, - ISW

Один західний дипломат у Москві назвав заяву Путіна підготовкою російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчується".

Дипломат також зазначив, що незрозуміло, чи може Путін змиритися з поразкою в конфлікті, оскільки, схоже, він не "розуміє, як програвати".

Джерело зауважило, що Путін, схоже, не переглядає конфлікт, попри великі втрати та невдачі минулого року. Дипломат зазначив, що російський президент був колишнім співробітником КДБ, і сказав, що вони навчені завжди продовжувати переслідувати свої цілі, а не переоцінювати цілі в першу чергу.

Інші зауважили, що російський лідер, який, за даними західної розвідки, особисто приймає оперативно-тактичні рішення в Україні, припинив у своїх публічних коментарях обговорювати ситуацію на фронті в Україні.

Читайте: Росія не створює з Китаєм військового союзу, - Путін

Автор: 

Пєсков Дмитро (1611) путін володимир (23780) The Guardian (33)


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Топ коментарі
+51
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28.03.2023 17:22
+48
Заходу треба наважитися на тотальну ізоляцію рахи, інакше жопа.
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28.03.2023 17:20
+33
Довбаний дід здурів.. Але незабаром його таки підвісять ! Бо говорун і в Гаазі не потрібен.
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28.03.2023 17:20
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Да к глупым розовым пони надо было по больше московию накачивать баблом.
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28.03.2023 17:19 Відповісти
Довбаний дід здурів.. Але незабаром його таки підвісять ! Бо говорун і в Гаазі не потрібен.
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28.03.2023 17:20 Відповісти
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29.03.2023 08:53 Відповісти
Заходу треба наважитися на тотальну ізоляцію рахи, інакше жопа.
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28.03.2023 17:20 Відповісти
а хтось думав інакше??? що вони пограються танчиками та підуть геть??? То нашим дурням розказують що за дві неділі, до літа, но осені, до нового року, весною контранступ, літом Крим..і іншу лабуду на вуха. Війна буде довгою
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28.03.2023 17:43 Відповісти
А ти сам до цього готовий?
Чи тобі просто цікава роль оракула?
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28.03.2023 20:32 Відповісти
Довгою ,але не вічною.
Армія росії вже набагато слабша від 24.02.22.
Дуже багато ,що значить - що буде коли все ж таки почнеться наш контрнаступ.
Можуть і побігти
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29.03.2023 09:05 Відповісти
Тільки от Заходу, схоже, це не дуже потрібно...
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28.03.2023 18:39 Відповісти
"Заходу, схоже, це не дуже потрібно..."
А що наразі захід хтось запитує чи йому це потрібно. Процес вже пішов, і невідворотній
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28.03.2023 19:10 Відповісти
Дурню. Це в нас ніхто питати не буде. Якщо захід вирішить, що з нього вистачить, то війна закінчиться. І поділять Україну по фактичній лінії фронту на той момент. І нічого ти зі своїм полководцем-боневтіком не зробиш.
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28.03.2023 23:30 Відповісти
це нормальний перманентний стан маскалоти - бухати і вбивати.
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28.03.2023 17:20 Відповісти
Русня закончится зато 😀
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28.03.2023 17:21 Відповісти
а українці мають властивість регенеруватися ?
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28.03.2023 18:41 Відповісти
Ну, вообще-то и сам кремлёвский злой Карлик тоже может "закончиться"...
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28.03.2023 21:45 Відповісти
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28.03.2023 17:22 Відповісти
"It's not a matter of whether the war is not real, or if it is, Victory is not possible. The war is not meant to be won, it is ment to be continuous.
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28.03.2023 18:36 Відповісти
Саме про це я постійно говорю: схоже, що ця книга взята ху@лом за настанову до втілення у життя.
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28.03.2023 21:10 Відповісти
Кончится путин - кончится и война.
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28.03.2023 17:22 Відповісти
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28.03.2023 17:26 Відповісти
Кончится путин, начнется патрушев, или кто-то другой. У них в раше этих "ястребов" ощипаных хватит не на одно десятилетие.
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28.03.2023 18:27 Відповісти
esli pryam seichas, to da... no cherez 10 let vseh tak ****** chekist, chto hren kto ego postavit... ta i sdohnet patrushev s poutinym cherez 10 let... nu ostalos' esh4e 8-9 let voiny, budet kak v Afganestane, potom uidut i budut drochit' svoe ego, kakie oni klasnye voyaki... fu blyad', kakaya je konchenaya rosiya
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29.03.2023 03:04 Відповісти
сам не кончится пока его не кончат
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28.03.2023 19:53 Відповісти
on chelovek, chelovecheskie osobi zhyvut 100 let v luchshem sluchae. Uchityvaya, chto on lubit buhnut', to 100 let emu ne svetit. No uchityvaya topovoe lechenie on smojet do 80-85 dotynut'. Kak raz voina zakonchitsya.
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29.03.2023 03:10 Відповісти
давайте кончимо *****, а далі побачимо...
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28.03.2023 21:14 Відповісти
100 атомних бомб на касабію- 1000 років спокою в світі
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28.03.2023 17:22 Відповісти
Не потрібно 100- треба одну туди куди треба!
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28.03.2023 17:34 Відповісти
Одної бомби думаю буде замало. Замість цього пуйла одразу з'явиться інше. Імперська рашистська суть цих істот нікуди не зникне. Якщо московити перестануть когось завойовувати та грабувати тоді вони зникнуть як держава. Це ж їхні скрепи без яких вони не зможуть існувати
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28.03.2023 18:25 Відповісти
oi, ta hto my taki, vreshti resht? zvidky my znaemo, yak vlashtovanyi cei svit? moje taki tirany, yak putin - norma dlya nashogo Vsesvitu? zvidky my znaemo yak na inshyh planetah? v inshyh galaktykah? moje putin, to yangol v porivnyanni z tyranamy na inshyh planetah.
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29.03.2023 03:14 Відповісти
Ти диви. До них дійшло що рф подала своєму бидлу цю війну як імперську колоніальну, тобто як таку якої не існує і яка йде перманентно.
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28.03.2023 17:24 Відповісти
Здохне пуйло і все скінчиться. Як у тій казці "Тараканіще".
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28.03.2023 17:25 Відповісти
"Кацапіщє"
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28.03.2023 17:27 Відповісти
Россия это большая Северная Корея или Иран. У тех война с Западом идет уже десятилетия и не закончится. Это был план Путина с самого начала. Вернуть противостояние СССР и Запада. Украина ему помешала тактически, но стратегически план остался.
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28.03.2023 17:29 Відповісти
Не так, Іран і Північна Корея воюють із Заходом, але Захід з ними не воює. Якщо він почне воювати на повну, а я чомусь думаю що йому не залишать виходу, то і одні і інші дуже швидко закінчаться
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28.03.2023 17:32 Відповісти
Ну Иран вполне успешно воюет с помощью своих прокси и контролирует половину ближнего востока. А Россия больше Ирана и богаче. Если Запад ничего не сделал Ирану, то вот Россия в таком состоянии может существовать тем более.
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28.03.2023 17:36 Відповісти
Російська логіка - мене не б'ють, значить бояться.
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28.03.2023 17:39 Відповісти
При чем тут российская логика. Просто пишут что вот Путин помрет и Россия вернется. Не вернется. Иран не вернулся, КНДР не вернулась.
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28.03.2023 17:40 Відповісти
На Иран не были наложены такие санкции как на путиностан.
Наложили бы - еще кто знает где был бы сейчас режим аятолл.
К тому же в 80-х Ирану ясно дали понять чем может закончится его тяга к экспорту исламских революций. Восьмилетняя ирано-иракская мясорубка все таки вставила авантюрным аятоллам мозги на кое какое место.
Та 8-летняя война очень похожа на нынешнюю. Та же тягомотина и бодание на широкой линии фронта, со своими Абаданами-Бахмутами-Верденами, атаками басиджей-зомби вагнерами, привлечение стариков и детей к атаке людскими волнами - в нашем случае заключенные. Может кстати дойти и до стариков и детей, сидя по тому что он творит, путинский режим, он решил сжечь всю рф в этой бойне. Куча трупов и покалеченных без внятных результатов.
Тому кто придет после *****, станет быстро ясна бесперспективность этой авантюры. И если к тому времени рашистов не ********** в хлам, то уж точно им придется возвращаться как минимум на линию соприкосновения до 24.02.2022.
Надеемся, все таки **********.
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28.03.2023 20:38 Відповісти
Ирак был сильнее Ирана, так что не знаю зачем там искать сходство.

Я вообще писал про то что таков план Путина - превратить Россию в угрозу. Он же там что-то говорил про многополярный мир.
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28.03.2023 21:05 Відповісти
Вообще признаюсь честно я не силен в истории Ближнего востока, но кажется там история еще веселее. США имела определенную симпатию к Ирану, так как США поддерживало исламских фанатиков во всем мире в пику социализму. А Ирак был социалистической диктатурой Саддама. Оттого США поощряло тот самый конфликт Ирана и Ирака. Так как это мешало Ираку доминировать в регионе.

Короче, это как с талибами в Афганистане. Вот талибы были придуманы для борьбы с СССР, а потом стали врагами США и даже башни там взорвали.
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28.03.2023 21:18 Відповісти
Изучите ирано-иракскую войну.
Ирак не был сильнее Ирана. Был бы, то победил бы. Ему просто помогали всем кому не лень. Даже СССР.
Очень много схожего.
В той войне даже был аналог Херсона - город Хорремшехр. Единственный крупный иранский город, захваченным Ираком в ходе этой войны. Затем успешно освобожденный иранскими войсками.
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28.03.2023 21:25 Відповісти
Ну так Россия сильнее Украины по потенциалу. Это как бы сложно оспорить. Также и Ирак сильнее Ирана. Но когда дело касается двух стран, которые сравнимы друг с другом, то это превращается в мясорубку.
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28.03.2023 21:29 Відповісти
по какому "потенциалу"? о чем ты *******?
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29.03.2023 00:32 Відповісти
А скільки років воно ще протягне, це *****?
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28.03.2023 17:27 Відповісти
На жаль, багато. Вся медицина роїсі працює на нього.
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28.03.2023 19:27 Відповісти
Поки триває війна - він не програв. Логіка така і вона була очевидна з березня 2022.

Його задачею мінімум є пройти вибори 2024 без будь-якої турбулентності (очевидно, що він попри все відчуває все ж в них певні ризики в цей період). Якщо до того моменту не станеться однозначного перелому на нашу користь, то значить уже відбудеться певне закріплення цих підарів і жодного відкату не буде, тільки подальше довготривале видавлювання.
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28.03.2023 17:30 Відповісти
Не треба бути Шерлоком Холмсом щоб розгадати план путіна. Маньяки дуже передбачувані. Майже напевне у нього план як фізично знищити всіх українців, наприклад за 20-30 років.
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28.03.2023 17:31 Відповісти
Фельштинский сказав, що до вересня 2023 року буде нанесений ядерний удар по Литві та Польщі. А то й раніше.
Що взагалі відбувається?
До того ж оте дурнувате зібралося до Турції вговарювати Ердогана заставити нас заключити мир. Й як найскоріше. Знов не зрозуміло, як оте мурло може кудись їхати, коли Гага у нього на хвості?
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28.03.2023 17:32 Відповісти
Не слухайте Ви всіляких Фельшинскіх.... не слухайте зовсім.
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28.03.2023 17:50 Відповісти
Між хочу та можу існує дуже велика різниця! За рахунок чого вести безперервну війну, якщо вона вже зараз зжирає третину всіх росходів..
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28.03.2023 17:36 Відповісти
Отож! А Штати ніяк не намалюють собі, якою ж має бути поразка московії.
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28.03.2023 17:36 Відповісти
це вам так здається. Все там прораховано на роки вперед. А ви все в казочки вірите
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28.03.2023 23:35 Відповісти
Про путлера....
Тот случай, когда дурь, моча и ботокс ударили одновременно !
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28.03.2023 17:43 Відповісти
Вошли во вкус.
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28.03.2023 17:51 Відповісти
Вони з нього й не виходили.
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28.03.2023 21:15 Відповісти
Це могло і нічого не означати, а бути просто повідомленням для Заходу. Спеціально дали цій інфі витікти, щоб налякати Захід.
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28.03.2023 17:52 Відповісти
На Великдень 16 квітня - готуємо святкові "вуха х*йла"... Краще справжні...
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28.03.2023 17:56 Відповісти
А сільонок то хватить довго воювати,пупок не розв'яжиться?) Гітлер також на 1000-літній рейх розраховув но здувся за пару рочків
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28.03.2023 18:02 Відповісти
Війна закінчиться не тоді, коли ***** захоче/не захоче, а тоді, коли його армію розіб'ють на фіг. А це Заходу з США під силу, було б бажання.
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28.03.2023 18:06 Відповісти
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков ще напередодні Нового року у вузькому колі російської еліти розповідав, що війна Росії проти України "займе дуже-дуже багато часу". Джерело: .. про себе подумки мріючи про те що хтось обов'язково перекаже цю його фразу - західним лідерам і українській владі . Авось іспугаюцца і капітулірують - подумав про себе піськов .
Ага . !! Подивіться на свою економіку йолопи , яка вже тріщить по швах . Думаєте вам вдасться довго вдавати стабільність і незворушність ?? Ну ну .. Коли у вас підорів закінчиться лаве , тоді воювати вам швидко перехочеться .. А діло до цього йде .
ФНД ще вистачить до кінця року , а далі залишиться - або розпродавати золотий запас ( що вас всеодно не врятує і поховає вашу срану кацапію - як державу взагалі ) , або до вас прийде в гості - полярний пухнастий звірок ..
І нікуди ти мілок нє дєнєшсі , як казав персонаж фільму " Вєчний зов " - Дем'ян Мінєіч Інютін .
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28.03.2023 18:07 Відповісти
Нажаль не закінчиться, бо Китай плече підставив
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28.03.2023 19:39 Відповісти
Китай кацапню не врятує . Він ніколи не замінить паРаші європейський ринок , який вона втратила .
Китай використовуватиме кацапню в своїх цілях ( щоб тиснути на Захід наприклад ) , доїтиме її надра , використовуючи момент і купляючи вуглеводні і метал зі значними знижками , але надто не впрягатиметься за кацапів , що б він там не заявляв . В нього основний ринок - ЄС і США .. А кацапія займає лише 3 % експорту ..
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28.03.2023 20:34 Відповісти
Трохи не так. Китай не буде надавати рф зброю, але й не допустить економічний колапс. Бо тепер рф - це колонія Китаю
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28.03.2023 20:49 Відповісти
Китаю не потрібно стільки нафти , газу , вугілля і металів , скільки треба кудись продати кацапам щоб втримати економіку . Це надто завеликий обсяг навіть для китаю . Щоб врятувати рашку від проблем в економіці , китайцям потрібно буде відмовитись від всіх інших світових ринків , і купляти всю потрібну їм сировину лише в русні . Навряд чи він захоче " сісти на кацапську голку " , тобто отримати тотальну залежність в ресурсах - від рашки .
Кацапня , за останній рік , заробила на ажіотажних продажах вуглеводнів , у ЄС Індію і китай . величезні гроші , але їх всеодно не вистачає на війну . ***** вже навіть забалакує про те щоб " подоїти " олігархів .
Тепер ринок ЄС ( найбільший для експорту кацапії ) відпав зовсім , дефіцит бюджету в рашці , лише за два місяці цього року , сягнув майже річного плану ,, а ще аж цілих 10 місяців попереду . Гроші в ФНД тануть на очах , а китай щось не поспішає вливати в паРашу свої мільярди .
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28.03.2023 21:13 Відповісти
Купляти все у рашки- та чому б ні? Якщо в 2 рази дешевше. Це по-перше. По-друге, достатньо згадати історію: колись російської короні були дуже потрібні гроші, і вони здали в оренду Штатам Аляску (саме стали в оренду, а не продали). Путіну дуже потрібні гроші, Сі - колишні китайські землі. Хто скаже що варіант довгострокової оренди частки Сибіру неможливий? Адже обом сторонам це вигідно (окрім власне російсьскому народові, та більшість його настільки тупа, що їй пох). Ось Вам і гроші на пенсионерів (лохторат) та на війну. Взагалі може вони за зачиненими двірьми саме це і обговорювали.
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29.03.2023 00:09 Відповісти
Все ж впевнений - китай навряд чи захоче повторювати помилки Європи . На прикладі ЄС він бачить і розуміє чим загрожує ресурсна залежність від рашки .
Інша сторона медалі , про яку я вже говорив - величезний об'єм сировини , який треба продати рашці щоб втриматися , і який китаю не потрібен , навіть якщо він і дешевший вдвічі .
Наприклад - Китай зараз качає з рашки 26 млрд кубів газу на рік , і цього йому цілком вистачає . Тому власне кажучи - під час останнього візиту Сі , і не було навіть натяків про побудову ще одного газогону в Китай ( на що дуже надіялись кацапи ) . А от паРаші терміново десь треба знайти ринок , для продаж 120 млрд кубів газу в рік , які вона продовжує видобувати , але от продавати на ринку ЄС вже не може . Вона з надією дивиться на китайців , але їм не потрібні ці - 120 млрд м3 додаткового газу , бо їм його просто нікуди дівати ..
І так по інших категоріях ( нафта , метал та ін ).. Тому кацапня й продає все це з величезними знижками , аби лиш кудись подіти . Бо зупинка видобувної і переробної галузі , матиме катастрофічні наслідки для наповнення бюджету , плюс до цього - ще й викине на вулицю мільйони кацапів , які працюють в тій галузі ..
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29.03.2023 09:50 Відповісти
Це все так, але ми дискутували стосовно економічного колапсу расеї. Все ж таки думаю цього не відбудеться нажаль та попри всі наші та Заходу надії. Принаймні найближчі 6-7 років. Причина - протекторат Китаю. Сі особисто пообіцяв Пу, що той буде президентом в 2024, отже гроші дасть і буде давати надалі
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29.03.2023 12:24 Відповісти
Недобитая московия, независимо от фамилий вождей, каждый мирный год использ. для подготовки очередн. РЕВАНША прибл. через 22-23 года. Примеры: 1917 - 39(40) или 1991 - 2013(14). Перемирие в 2023г. будет означать РЕВАНШ в 2045-46гг. Вероятнее всего, в 2045-ом ввиду «юбилея»...
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28.03.2023 18:08 Відповісти
Будь-якій притомній людині давно зрозуміло, що поки карлик живий, війна не закінчиться. Він бреше, коли говорить, що це питання виживання рашки, бо чудово розуміє, що безпосередньо рашці нічого не загрожує. Це питання особистого виживання путіна. Він знає, що як тільки війна закінчиться, за нього візьмуться.
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28.03.2023 18:21 Відповісти
Беда в том, что ***** смертен. Вот только соберешься вести войну долго-долго, а тут тебе все наоборот. Песков же - усатый таракан, и в вопросах времени он разбирается очень слабо. Ему бы тапком по морде, проку было бы больше.
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28.03.2023 18:31 Відповісти
Таки треба цю гниль знищити. Разом з її смердючим населенням....
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28.03.2023 18:39 Відповісти
ну а смерть путина, патрушева, кто там ещё.... они же не вечные? Больше буйных там нет, только на словах (медведевы, рогозины и тд)
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28.03.2023 19:04 Відповісти
Путлера его же окружение довольно скоро и грохнет,как только подвернется удачный случай, куча двойников с телохранителями уже не помогут или будут с заговорщиками заодно.Западло этим щурам терять заграничные млрд и опасаться Гааги..Большинство диктаторов так и заканчивало, от Древнего Рима до наших дней
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28.03.2023 19:43 Відповісти
но только не эти.
многие обыватели думают что сдохнет *****, и все, войне-беспределу конец.
и тот кто будет после него сразу вот так пойдет на все уступки и сольет все.
не сольет.
много их там, выросло, упырей этих кремлядских.
гидра поганая рашисткая, росла не меньше 20 лет, и они озаботились о том чтобы головы были взаимозаменяемы.
эти падлы учли уроки чаушестку, саддама, милошевича, каддафи.
тут весь мир должен накинутся и загасить их.
иначе так и будут рубить головы по одной, а вместо срубленной три вырастать будут.
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28.03.2023 20:54 Відповісти
Война может и навечно, а Путин вот вряд-ли.
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28.03.2023 19:41 Відповісти
При таком медицинском уходе минимум 15-20 лет будет в рабочем состоянии
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28.03.2023 20:15 Відповісти
Тварь живучая, и на заводе кирпичи не кидает
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28.03.2023 23:25 Відповісти
Может будет живым, но уже овощем
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29.03.2023 01:19 Відповісти
Продолжая вливать в российскую экономику деньги, мир сам себя загоняет в угол. Нельзя без негативных последствий заключать союз с Дьяволом. Рашизм должен быть уничтожен, если потребуется - вместе с россией. Никаких договоров и союзов с упырями болотными быть не должно. Лучше потерпеть миру (и западу в том числе) некоторые неудобства, связанные с возможным снижением качества жизни, чем позволить руснявой заразе расползаться по планете как грязное масляное пятно по родниковой воде. Что общего у Света с Тьмой? Ничего. Что общего у Человека и русского? Тоже ничего. Совместными усилиями всего Человечества задавить эту нечисть и пусть догнивает сколь угодно долго в своём личном Аду, главное лишить их возможности вылезать из своих нор и растекаться по чужим территориям подобно муравьиным колонам. Выкинуть их отовсюду, загнать обратно в Шваброжопию и там уже бомбить до полного просветления.
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28.03.2023 19:43 Відповісти
А бабулесів на війну у пуйла виствчить?
Тупий президент,тупа нація...
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28.03.2023 19:47 Відповісти
Допоки ЄС купляє газ та нафту і немає ембарго від G7, то вистачить, нажаль.
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29.03.2023 00:50 Відповісти
The Guardian дивиться в корінь проблеми.Ждемо наступну статтю про шляхи її вирішення.
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28.03.2023 19:52 Відповісти
***** всю жизнь искал врагов и на старости дебил нашел свою жизненную забаву...
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28.03.2023 19:54 Відповісти
Нелюди рашисти ніколи й не закіньчивали війни - Молдова, Карабах, Чечня, Грузія, Сирія й тепер Україна.... нелюди повірили у своє "вялічіє" .... світ має їх "вилікувати"
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28.03.2023 20:01 Відповісти
Как не печально идея в статье имеет право на существования, война если не навсегда, то лет на 10-15,пример тому Ливан, причина в нежелании запада да США реально помочь оружием для победы, по факту Украина получает оружие только что-бы с трудом сдерживать врага.
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28.03.2023 20:04 Відповісти
Ну так бо в нього ресурси нескінченні. Це все деза від пкйла на яку захід ведется і продає за істину. Х*йло добре знайе що чим довше війна тим менше і менше у нього шансів на хоч якісь мінімальниц успіх. Так, Україні від цього не ліпше бо гинуть солдати і невинні льди, але ні в якому разі х*йло ць війну не зможе вести безкінечно. Але для своєї вати буде лапшу вішати їм на вуха. Є велика вірогідність що ему прийдется перемістити боєві дійства на грузію або на кавказ чи іншу маленьку державву щоб спригнути з теми України і вийти нібито непрогравшим. Україні треба бити п*дорів до кінця!
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28.03.2023 20:20 Відповісти
Коли знімали микитку хрущова, то одним із основних звинувачень було втягування СРСР в нову війну, коли ще від першої не очухались. і розстріл в Новочеркаську разом з нестачею продуктів харчування. І всі ці рішення Хрущов приймав одноособово. В цьому і полягало звинуваченняя у волюнтаризмі.
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28.03.2023 20:20 Відповісти
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28.03.2023 20:42 Відповісти
Звичайно, що надовго.................. Газ через Україну качається. нафта теж. Бабла в орків валом... Війна надовго. А Україна обдерта олігархами країна.
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28.03.2023 20:46 Відповісти
Скільки можна переписувати, передруковувати , перетрансльовувати, цитувати і тд того невиліковно хворого дибіла. Мінімум уваги тим всім козломордим виродкам, яка їм ще й популярність забезпечує. Там нічого позитивного від тих істот ніколи не буде.
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28.03.2023 21:12 Відповісти
але сам х@йло колись же закінчиться
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28.03.2023 21:12 Відповісти
tak! vin ne vichnu viynu hoche, a poky ne zdohne, bo duje lubyt' svou robotu i nizash4o ne pide na te, sho vidirve yogo vid tronu
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29.03.2023 02:57 Відповісти
Де ембарго на нафту та газ з рашки?
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29.03.2023 00:31 Відповісти
там же де яйця по 17 грн а яблука по 51 грн.
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29.03.2023 00:35 Відповісти
ta zdohne vin, vichno zhyty ne bude, don't worry, a ti hto prydut' pislya n'ogo budut' na kolinah prosyty probachennya. Tak zavzhdy bulo i bude.

"Svit pidnimaet'sya i opuskaet'sya, pidnimaet'sya i opuskaet'sya" (c) Kastaneda
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29.03.2023 02:56 Відповісти
на другому курсі не здав "історію партії" - ну ***** мені було в якому році вова членін чпокнув клару цеткін і з нього почався 2ґий інтернаціонал...
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29.03.2023 03:05 Відповісти
перездав - вова клару не,
чiсто ротательноє пролетарскоє общеніє за леворуцію...
два рази на суткі...
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29.03.2023 03:11 Відповісти
Навіть не знаю кому вірить - чи ЗМІ, чи презеденту України - він давно побачив мир у чомусь у ввз. І он Крим незабаром буде звільнений - вже набирають фахівців шоб керувати українським кримом.
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29.03.2023 05:40 Відповісти
"Современные границы несправедливы. Но война за справедливость не может быть закончена".
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29.03.2023 10:11 Відповісти
 
 