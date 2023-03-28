Путін готує росіян до "війни, яка ніколи не закінчується", - The Guardian
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков ще напередодні Нового року у вузькому колі російської еліти розповідав, що війна Росії проти України "займе дуже-дуже багато часу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За даними видання, наприкінці грудня 2022 року представники російської культурної та політичної еліти зібралися на вечерю в квартирі високопосадовця. Саме на цьому заході Пєсков проголосив тост.
"Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу", - сказав він, за словами одного з двох людей, які окремо розповідали про вечір Guardian на умовах анонімності.
"Все стане набагато складніше. Це займе дуже-дуже багато часу", - продовжив Пєсков.
Його тост зіпсував настрій вечора серед гостей, багато з яких у приватних бесідах заявили, що виступають проти війни в Україні. "Було неприємно слухати його виступ. Було зрозуміло, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до довготривалої перспективи", - сказав один з гостей.
У виданні наводять приклади пізніших дій влади РФ, які відповідають вказаним словам Пєскова. Нещодавно довго спілкуючись з робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну екзистенціальною битвою за виживання Росії.
За словами політолога Максима Трудолюбова, це повторювало модель останніх виступів, у яких Путін дедалі більше переходив до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.
"Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні передбачуваного кінця", - сказав Трудолюбов.
Під час промови "Про стан нації" минулого місяця Путін повторив деякі з багатьох образ, які він має проти Заходу, підкресливши, що Москва бореться за національне виживання і зрештою переможе.
Трудолюбов сказав, що тонко завуальоване повідомлення людям полягало в тому, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і що росіяни повинні навчитися з нею жити.
Західні посадовці вважають, що своїми промовами російський лідер посилює війну та залишає мало місця для відступу.
Один західний дипломат у Москві назвав заяву Путіна підготовкою російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчується".
Дипломат також зазначив, що незрозуміло, чи може Путін змиритися з поразкою в конфлікті, оскільки, схоже, він не "розуміє, як програвати".
Джерело зауважило, що Путін, схоже, не переглядає конфлікт, попри великі втрати та невдачі минулого року. Дипломат зазначив, що російський президент був колишнім співробітником КДБ, і сказав, що вони навчені завжди продовжувати переслідувати свої цілі, а не переоцінювати цілі в першу чергу.
Інші зауважили, що російський лідер, який, за даними західної розвідки, особисто приймає оперативно-тактичні рішення в Україні, припинив у своїх публічних коментарях обговорювати ситуацію на фронті в Україні.
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Чи тобі просто цікава роль оракула?
Армія росії вже набагато слабша від 24.02.22.
Дуже багато ,що значить - що буде коли все ж таки почнеться наш контрнаступ.
Можуть і побігти
А що наразі захід хтось запитує чи йому це потрібно. Процес вже пішов, і невідворотній
Наложили бы - еще кто знает где был бы сейчас режим аятолл.
К тому же в 80-х Ирану ясно дали понять чем может закончится его тяга к экспорту исламских революций. Восьмилетняя ирано-иракская мясорубка все таки вставила авантюрным аятоллам мозги на кое какое место.
Та 8-летняя война очень похожа на нынешнюю. Та же тягомотина и бодание на широкой линии фронта, со своими Абаданами-Бахмутами-Верденами, атаками басиджей-зомби вагнерами, привлечение стариков и детей к атаке людскими волнами - в нашем случае заключенные. Может кстати дойти и до стариков и детей, сидя по тому что он творит, путинский режим, он решил сжечь всю рф в этой бойне. Куча трупов и покалеченных без внятных результатов.
Тому кто придет после *****, станет быстро ясна бесперспективность этой авантюры. И если к тому времени рашистов не ********** в хлам, то уж точно им придется возвращаться как минимум на линию соприкосновения до 24.02.2022.
Надеемся, все таки **********.
Я вообще писал про то что таков план Путина - превратить Россию в угрозу. Он же там что-то говорил про многополярный мир.
Короче, это как с талибами в Афганистане. Вот талибы были придуманы для борьбы с СССР, а потом стали врагами США и даже башни там взорвали.
Ирак не был сильнее Ирана. Был бы, то победил бы. Ему просто помогали всем кому не лень. Даже СССР.
Очень много схожего.
В той войне даже был аналог Херсона - город Хорремшехр. Единственный крупный иранский город, захваченным Ираком в ходе этой войны. Затем успешно освобожденный иранскими войсками.
Його задачею мінімум є пройти вибори 2024 без будь-якої турбулентності (очевидно, що він попри все відчуває все ж в них певні ризики в цей період). Якщо до того моменту не станеться однозначного перелому на нашу користь, то значить уже відбудеться певне закріплення цих підарів і жодного відкату не буде, тільки подальше довготривале видавлювання.
Що взагалі відбувається?
До того ж оте дурнувате зібралося до Турції вговарювати Ердогана заставити нас заключити мир. Й як найскоріше. Знов не зрозуміло, як оте мурло може кудись їхати, коли Гага у нього на хвості?
Тот случай, когда дурь, моча и ботокс ударили одновременно !
Ага . !! Подивіться на свою економіку йолопи , яка вже тріщить по швах . Думаєте вам вдасться довго вдавати стабільність і незворушність ?? Ну ну .. Коли у вас підорів закінчиться лаве , тоді воювати вам швидко перехочеться .. А діло до цього йде .
ФНД ще вистачить до кінця року , а далі залишиться - або розпродавати золотий запас ( що вас всеодно не врятує і поховає вашу срану кацапію - як державу взагалі ) , або до вас прийде в гості - полярний пухнастий звірок ..
І нікуди ти мілок нє дєнєшсі , як казав персонаж фільму " Вєчний зов " - Дем'ян Мінєіч Інютін .
Китай використовуватиме кацапню в своїх цілях ( щоб тиснути на Захід наприклад ) , доїтиме її надра , використовуючи момент і купляючи вуглеводні і метал зі значними знижками , але надто не впрягатиметься за кацапів , що б він там не заявляв . В нього основний ринок - ЄС і США .. А кацапія займає лише 3 % експорту ..
Кацапня , за останній рік , заробила на ажіотажних продажах вуглеводнів , у ЄС Індію і китай . величезні гроші , але їх всеодно не вистачає на війну . ***** вже навіть забалакує про те щоб " подоїти " олігархів .
Тепер ринок ЄС ( найбільший для експорту кацапії ) відпав зовсім , дефіцит бюджету в рашці , лише за два місяці цього року , сягнув майже річного плану ,, а ще аж цілих 10 місяців попереду . Гроші в ФНД тануть на очах , а китай щось не поспішає вливати в паРашу свої мільярди .
Інша сторона медалі , про яку я вже говорив - величезний об'єм сировини , який треба продати рашці щоб втриматися , і який китаю не потрібен , навіть якщо він і дешевший вдвічі .
Наприклад - Китай зараз качає з рашки 26 млрд кубів газу на рік , і цього йому цілком вистачає . Тому власне кажучи - під час останнього візиту Сі , і не було навіть натяків про побудову ще одного газогону в Китай ( на що дуже надіялись кацапи ) . А от паРаші терміново десь треба знайти ринок , для продаж 120 млрд кубів газу в рік , які вона продовжує видобувати , але от продавати на ринку ЄС вже не може . Вона з надією дивиться на китайців , але їм не потрібні ці - 120 млрд м3 додаткового газу , бо їм його просто нікуди дівати ..
І так по інших категоріях ( нафта , метал та ін ).. Тому кацапня й продає все це з величезними знижками , аби лиш кудись подіти . Бо зупинка видобувної і переробної галузі , матиме катастрофічні наслідки для наповнення бюджету , плюс до цього - ще й викине на вулицю мільйони кацапів , які працюють в тій галузі ..
многие обыватели думают что сдохнет *****, и все, войне-беспределу конец.
и тот кто будет после него сразу вот так пойдет на все уступки и сольет все.
не сольет.
много их там, выросло, упырей этих кремлядских.
гидра поганая рашисткая, росла не меньше 20 лет, и они озаботились о том чтобы головы были взаимозаменяемы.
эти падлы учли уроки чаушестку, саддама, милошевича, каддафи.
тут весь мир должен накинутся и загасить их.
иначе так и будут рубить головы по одной, а вместо срубленной три вырастать будут.
Тупий президент,тупа нація...
"Svit pidnimaet'sya i opuskaet'sya, pidnimaet'sya i opuskaet'sya" (c) Kastaneda
чiсто ротательноє пролетарскоє общеніє за леворуцію...
два рази на суткі...