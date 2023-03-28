Євросоюз не надає Україні застаріле військове обладнання, - Стано

Україна отримує від ЄС ті зразки зброї, які запитує. Поняття "застаріле військове обладнання" тут не коректне.

Про це під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає такого поняття, як "надання застарілого (військового) обладнання". Те, що ми надаємо Україні, або що ЄС компенсує, - це перш за все ґрунтується на потребах, які визначені українськими силами оборони. Іншими словами, ми надаємо Україні те, про що запитує Україна, якщо у нас є таке обладнання", - сказав речник ЄС.

Він ще раз наголосив, що не існує поняття "застаріле обладнання", натомість є ефективне військове обладнання, яке українці можуть використовувати для захисту своєї країни та свого населення від злочинної агресії з боку Росії.

"Якщо йдеться про старі зразки зброї, наприклад, пострадянського зразка – вони були дуже корисними, особливо на початку конфлікту, тому що саме таким озброєнням була оснащена українська армія, і українські військовослужбовці були здатні її використовувати та отримали для цього відповідну підготовку. Тож це була важлива частина допомоги ЄС – допомогти їм зброєю, яку вони могли використовувати негайно та ефективно. Поки зброя стріляє і є ефективною – вона дозволяє досягати змін на полі бою", - зауважив Стано.

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