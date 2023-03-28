ПЦУ створює свою релігійну організацію в Почаївській лаврі, яку сьогодні орендує УПЦ МП
Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у рішенні Синоду ПЦУ від 28 березня.
"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор".
Як зазначається, засідання Синоду відбулося 28 березня в резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять членів.
Зауважується, що Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської лаври.
Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви.
Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь.
Тому було вирішено просити виділити для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності "Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.
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