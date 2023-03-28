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ПЦУ створює свою релігійну організацію в Почаївській лаврі, яку сьогодні орендує УПЦ МП

почаїв

Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у рішенні Синоду ПЦУ від 28 березня.

 "У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор".

Як зазначається, засідання Синоду відбулося 28 березня в резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять членів.

Зауважується, що Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської лаври.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння. ВIДЕО

Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви.

Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь.

Тому було вирішено просити виділити для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності "Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

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У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Автор: 

Лавра (294) Почаїв (48) УПЦ МП (1207) синод (30) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+18
та хоч зороастрійцями, аби не кацапами.
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28.03.2023 17:28
+15
Выкиньте накуй оттуда москалей и фся любофь
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28.03.2023 17:26
+10
Почему "мерседеса" и т.п. жирных уродов отпускают? На них куча компромата. За каждого из них можно выменять по сотне наших пленных!
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28.03.2023 17:44
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Выкиньте накуй оттуда москалей и фся любофь
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28.03.2023 17:26 Відповісти
А хто має викинути? Це має зробити міністр культури і Президент у якого скрізщь монобільшість, але президенту не вигідно вбивати свій лехторат, який голосував і буде голосувати за нього. Да і баканов і трофімовим будуть проти.
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28.03.2023 19:42 Відповісти
Почаївська лавра має юзатися передусім Грекокатолицькою церквою, а не ПЦУ
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28.03.2023 17:26 Відповісти
та хоч зороастрійцями, аби не кацапами.
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28.03.2023 17:28 Відповісти
нехай навіть брати-мусульмани що воюють за нас на фронті неподалік мінарети поставлять, лиш би не кацапи
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28.03.2023 17:35 Відповісти
В Кам'янці є собор з мінаретом, зверху на якому "сидить" Богоматір. Дуже чудакуватий спадок історії, коли місто переходило з рук в руки
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28.03.2023 17:41 Відповісти
Грекокатолики мають Зарваницю.
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28.03.2023 17:44 Відповісти
Заснована Почаївська лавра православними, перша згадка 1527 рік. З 1713 до 1832 року належала греко-католикам потім знову православним.
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28.03.2023 17:49 Відповісти
Почему "мерседеса" и т.п. жирных уродов отпускают? На них куча компромата. За каждого из них можно выменять по сотне наших пленных!
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28.03.2023 17:44 Відповісти
а їх ніхто й не затримував.
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28.03.2023 17:46 Відповісти
ГНАТИ МОСКАЛІВ І З ПОЧАЄВА❗️❗️❗️ ВІДДАТИ ТЕРИТОРІЇ ГРЕКОКАТОЛИКАМ❗️❗️❗️💙💛
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28.03.2023 19:21 Відповісти
Я не розумію цих ніжностей. Гнати мразоту за кордони України, і крапка. Що це за переїзди?
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28.03.2023 19:33 Відповісти
руССкій воєнний корабль іді ...
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28.03.2023 21:58 Відповісти
 
 