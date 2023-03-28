Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою, - Федоров
Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - зазначив міністр
Як повідомляється, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки — безперебійний зв‘язок на полі бою. Все це — наша конкурентна перевага над росіянами.
Було створено Координаційний штаб проєкту, який сприятиме розвитку ударних рот. До штабу долучені Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей", - підсумував Федоров.
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а к лету, когда устанут снимать видосики, может быть и пойдут в работу.... может.
Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів
4 березня 2023 року
"Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.
Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.
Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...
А куди ж ідуть гроші з юнайтед24 (чи як воно там) чи з бюджету МО?
З урахуванням змін до бюджету, на МО в цьому році піде 1,5трлн грн. І повернення 30тис військовим не планується. Невже закуплять альпійське повітря по 1тис за молекулу для підвищення якості роботи керівного складу МО?