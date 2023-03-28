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Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою, - Федоров

бпла,армія,дронів

Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - зазначив міністр

Як повідомляється, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки — безперебійний зв‘язок на полі бою. Все це — наша конкурентна перевага над росіянами.

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Було створено Координаційний штаб проєкту, який сприятиме розвитку ударних рот. До штабу долучені Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей", - підсумував Федоров.

Автор: 

безпілотник (4129) Федоров Михайло (876) дрони (4656) Мінцифри (1183)


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Топ коментарі
+18
вваліть по кацапні, хлопці!
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28.03.2023 17:47
+16
Піар Федорова і нах не потрібен. Потрібно те про що він каже. Нажаль у зЕлені слова розходяться з ділом.
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28.03.2023 17:52
+11
Це дуже добре, але сподіваюсь вони вже працюють. Да і про старлінки Ви зря треплетесь, Маск від цього не в захваті, щоб якось не вимкнув їх скопом у невлучний час, треба мати резервні канали.
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28.03.2023 17:51
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вваліть по кацапні, хлопці!
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28.03.2023 17:47 Відповісти
Це дуже добре, але сподіваюсь вони вже працюють. Да і про старлінки Ви зря треплетесь, Маск від цього не в захваті, щоб якось не вимкнув їх скопом у невлучний час, треба мати резервні канали.
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28.03.2023 17:51 Відповісти
Вони взагалі зазвичай зайве треплются, бо це їх робота, за яку вони як нестранно отримають велику зарплатню від держави і це входить в їх службові обовязки. Чомусь ті комунальники які рятують країну після обстрілу чи ті війскові яки кожен день дивлятся смерті в очі нічого такого пафосного не пишуть а мовчки виконують свою роботу а ці ще нема ніякого результату а вже розголос такий що всі їм забовязані і пора їм героя давати.
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28.03.2023 18:24 Відповісти
перед тем как начать работать, сперва нужно поснимать видосиков. показать, как потужно оснащены и екипированы роты БПЛА, рассказать, какие дроны, как они будут использоваться....
а к лету, когда устанут снимать видосики, может быть и пойдут в работу.... может.
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28.03.2023 18:36 Відповісти
Піар Федорова і нах не потрібен. Потрібно те про що він каже. Нажаль у зЕлені слова розходяться з ділом.
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28.03.2023 17:52 Відповісти
23 лютого 2023 року
Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів



4 березня 2023 року
"Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.

Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.

Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...
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28.03.2023 18:05 Відповісти
Може це лише мені здається, що для виконання бойови завдань білий колір цих пікапів не зовсім вдалий.
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28.03.2023 18:56 Відповісти
На базі PEUGEOT... може і в дронах французська начинка... було б добре...
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28.03.2023 17:55 Відповісти
Не побачив в переліку членів штабу ОП
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28.03.2023 17:57 Відповісти
вони не потому
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28.03.2023 18:29 Відповісти
Будем ждать результатов от них!!!
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28.03.2023 17:59 Відповісти
волонтери за пожертви від громадян і організацій вже мабуть на сотню рот закупили різних дронів
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28.03.2023 18:13 Відповісти
без пздєжа зебидло не зебидло.
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28.03.2023 18:19 Відповісти
Оо, аж три роти! А піару ніби їх три тисячі! І це від держави? Ви ''зелені'' взагалі прибацані!
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28.03.2023 18:29 Відповісти
Не від держави, а від "приватних донорів". А держава, як завжи, просто піариться
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28.03.2023 18:46 Відповісти
"Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори" Джерело:

А куди ж ідуть гроші з юнайтед24 (чи як воно там) чи з бюджету МО?
З урахуванням змін до бюджету, на МО в цьому році піде 1,5трлн грн. І повернення 30тис військовим не планується. Невже закуплять альпійське повітря по 1тис за молекулу для підвищення якості роботи керівного складу МО?
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28.03.2023 18:45 Відповісти
почему не наклепано ещё хотя бы 1000 шахедов, образцы есть, просто скопируйте, чем клепать свою дию и тратить бабло на производство шоу для тв...
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28.03.2023 19:06 Відповісти
Пока в Москву не будет летать хоть какой-то наш мопед, шахид, пофиг.... Все это пиар ненужный.
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28.03.2023 19:14 Відповісти
Ждём результатов! Думаю не заставят себя ждать. Нужно дальше работать в этом направлении.
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28.03.2023 19:29 Відповісти
Я вважаю , шо в посадових обов'язках міністра Федорова немає пункту , який би зобов'язував його публічно звітувати про роботу по створенню нових бойових підрозділів ЗСУ , їх оснащення Старлінками, показувати на фото , на яких джипах ці підрозділи будуть воювати. Але він це зробив. Це - злочин. Особливо- під час війни. На жаль , міністр , як і вся нинішня влада, не бачать різниці між «великим будівництвом» і війною. Піаритись , для них ,можна на всьому. Біда в тому, що подібний підхід - аморальний. Аморальні дії з боку влади , особливо-під час війни, ведуть до руйнування суспільної моралі. В аморальному суспільстві не діють закони, воно стає приреченим на потрясіння і розпад.
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28.03.2023 21:28 Відповісти
Три роти? А де анонсована армія? Цікаво, скільки рот за цей час прості люди забезпечили коптерами і джипами?, адже тільки Мадяру десь за добу чи може дві скинулись більше ніж на три роти мавіків з гарною комплектацією.
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28.03.2023 21:41 Відповісти
идиоты. зачем такая "реклама" старлинкам. Хотите чтобы их маск отключил под наступ?
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28.03.2023 22:20 Відповісти
нехай цей зедений іще час "бою" повідомить, а ще шлях висування та розгортання; й це все нехай ще виствітлює якийсь зелений сраколиз на ублюдкомарафону...
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28.03.2023 22:24 Відповісти
А нельзя меньше болтать и больше работать? Или от ***\ла, Федорову поступил приказ доложить о готовности?
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28.03.2023 22:28 Відповісти
Напевно єдиний міністр уряду шмиргаля до якого взагалі жодних претензій, лише вдячність. Бог в поміч! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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29.03.2023 01:14 Відповісти
 
 