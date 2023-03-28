Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою, - Федоров

Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - зазначив міністр

Як повідомляється, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки — безперебійний зв‘язок на полі бою. Все це — наша конкурентна перевага над росіянами.

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Було створено Координаційний штаб проєкту, який сприятиме розвитку ударних рот. До штабу долучені Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей", - підсумував Федоров.