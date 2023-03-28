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Новини Війна
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Збитки надрам України через війну вже сягають 10 трильйонів гривень, - Міндовкілля

уголь

Міністерство юстиції зареєструвало наразі сім методик для підрахунку збитків, завданих російською агресією проти України.

Про це повідомив на брифінгу 28 березня начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Ставнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зокрема за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це - земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трильйони гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду", - заявив він.

При цьому, як додав представник міністерства у питанні шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трильйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали шкоди українському довкіллю на 1,9 трильйона гривень, - Мінприроди

"Це попередня тільки оцінка, там теж близько 10 трильйонів гривень. Ці кошти дуже великі, і наша основна мета - щоб ці кошти були компенсовані. Для цього на рівні держави з міжнародними партнерами працюють вже не один місяць відповідні фахівці, щоб визначити цей шлях", - сказав Ставнійчук.

Раніше перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник повідомив, що через повномасштабну війну екології України були завдані збитки на суму щонайменше в два трильйони гривень.

Автор: 

Надра банк (56) збитки (1423) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Топ коментарі
+7
Ну і нафіг все це рахувати? Надієтесь, що кацапія вам за це заплатить? Спочатку війну потрібно виграти. А я тут бачу у всіх війна вже виграна і ділять бабки між собою (яких доречі ще й нема і Бог зна чи будуть). Але це неважно, в кращих українських традиціях виставлять "пред'яву" Америці, бо Америка "порушила Будапешський меморанум" і не послала американських солдатів воювати в Україну, поки українці вичікують перемоги на Балі або в Монте Карло.
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28.03.2023 20:24
+5
це з откатами? чи без
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28.03.2023 20:20
+3
Сім методик??? От же підрахуї..
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28.03.2023 20:15
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Сім методик??? От же підрахуї..
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28.03.2023 20:15 Відповісти
"основна мета...збитки...
Кто башляет за сию титаническую работу,***********?
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28.03.2023 20:40 Відповісти
Тож цікаво...є декілька схем актуарних розрахунків..
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28.03.2023 20:54 Відповісти
У нас нема війни дебіли.Коли вже боневтік обяве стан війни?
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28.03.2023 20:18 Відповісти
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28.03.2023 20:19 Відповісти
це з откатами? чи без
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28.03.2023 20:20 Відповісти
а мінусовати добрива будемо?
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28.03.2023 20:20 Відповісти
Ну і нафіг все це рахувати? Надієтесь, що кацапія вам за це заплатить? Спочатку війну потрібно виграти. А я тут бачу у всіх війна вже виграна і ділять бабки між собою (яких доречі ще й нема і Бог зна чи будуть). Але це неважно, в кращих українських традиціях виставлять "пред'яву" Америці, бо Америка "порушила Будапешський меморанум" і не послала американських солдатів воювати в Україну, поки українці вичікують перемоги на Балі або в Монте Карло.
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28.03.2023 20:24 Відповісти
А на скільки збагатіло на війні ЗЕлене кодло порахували?
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28.03.2023 20:32 Відповісти
У підрахуїв батарейкі на калькуляторах подохли..
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28.03.2023 20:56 Відповісти
Вони в стовбчик підрахуїлили...
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28.03.2023 21:10 Відповісти
зебілам саме час створювати Фонд Бєнєвтіка для Великого еколо-гівництва
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28.03.2023 20:46 Відповісти
Хто там відмовився від судових претензій по Криму?
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28.03.2023 20:57 Відповісти
Пропонується не підраховувати, а після перемоги виставити рахунок на око, і так зійде? Тоді точно нічого не отримаємо.... в голові є перемикач - треба його поставити у режим "активовано"...
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28.03.2023 21:17 Відповісти
А чтоб такие деньги освоить,сколько надо деревьев посадить?Уже тоже подсчитали:
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29.03.2023 02:27 Відповісти
 
 