У Дарницькому районі Києва зникло світло
В ніч на 28 березня в Дарницькому районі Києва зникло світло.
Як іноформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспонденти РБК-Україна.
За їхньою інформацією, блихько 00:50 у всьому районі погасло світло.
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зелені на продать...
Вам вчора пан міністр сказав, що в Україні є профіцит електроенергії і що його терміново треба продати в європу? Сказав.
А новину, що кабмін відтермінував підвищення тарифів на електроенергію для населення, бачили? Бачили.
А тепер сядьте і складіть 2+2. Чи стане ахмєтов, якому абсолютно ***** як на Україну, так і на українців, продавати електроенергію українцям по 1, якщо він може легко і без напрягів продати її в Європу по 8?
Готуйте павербанки і ліхтарі. Зараз знов почнеться 2 через 4, звідкілясь з'явиться "знищена інфраструктура", на відновлення якої "підуть десятиліття", "пагані погодні умови" і тому подібні ахмєтізми)))