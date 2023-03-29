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Новини
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У Дарницькому районі Києва зникло світло

електроенергія,електрика,світло,леп

В ніч на 28 березня в Дарницькому районі Києва зникло світло.

Як іноформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспонденти РБК-Україна.

За їхньою інформацією, блихько 00:50 у всьому районі погасло світло.

Автор: 

Київ (19441) Електрика (2042)


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В гайворонському районі токож пропадало світло в день, десь о14.00 до 16.00
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29.03.2023 01:40 Відповісти
Ну і нафіга так брехати? На Ревуцького до цього часу ні на секунду не пропадало світло. В будинках навкруги теж все світиться, а видно мені дуже далеко.
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29.03.2023 01:47 Відповісти
перебор в нас зі звітлом вимикаешь - а воно є ...
зелені на продать...
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29.03.2023 04:50 Відповісти
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29.03.2023 08:27 Відповісти
У Дарницькому районі Києва зникло світло... ЗНИКЛО СВІТЛО!? Ніби фрагмент інтерв'ю бабусі, яка...
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29.03.2023 07:45 Відповісти
Нічого дивного.
Вам вчора пан міністр сказав, що в Україні є профіцит електроенергії і що його терміново треба продати в європу? Сказав.
А новину, що кабмін відтермінував підвищення тарифів на електроенергію для населення, бачили? Бачили.
А тепер сядьте і складіть 2+2. Чи стане ахмєтов, якому абсолютно ***** як на Україну, так і на українців, продавати електроенергію українцям по 1, якщо він може легко і без напрягів продати її в Європу по 8?
Готуйте павербанки і ліхтарі. Зараз знов почнеться 2 через 4, звідкілясь з'явиться "знищена інфраструктура", на відновлення якої "підуть десятиліття", "пагані погодні умови" і тому подібні ахмєтізми)))
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29.03.2023 09:48 Відповісти
Ти хоч читав те що висрав, експерд диванний?
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29.03.2023 10:54 Відповісти
 
 