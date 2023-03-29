Лікарню в окупованому Біловодську на Луганщині перепрофілювали під військовий шпиталь для рашистів, - Генштаб
Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, за даними Генштабу, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей "виписано".
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Белла Богун #551369
показати весь коментар29.03.2023 07:48 Відповісти Мені подобається 0
Evgen Karpenko
показати весь коментар29.03.2023 08:16 Відповісти Мені подобається 0
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