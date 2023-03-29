Лікарню в окупованому Біловодську на Луганщині перепрофілювали під військовий шпиталь для рашистів, - Генштаб

Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за даними Генштабу, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей "виписано".

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