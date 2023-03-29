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Новини Війна
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Лікарню в окупованому Біловодську на Луганщині перепрофілювали під військовий шпиталь для рашистів, - Генштаб

рф,окупанти,окупант

Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за даними Генштабу, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей "виписано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розміщують своїх поранених у цивільних лікарнях, - Центр національного спротиву

Автор: 

армія рф (17291) лікарня (1359) Генштаб ЗС (6537) Луганська область (4876)


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Цю лікарню з рашиськими недобитками треба перетворити на морг.
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29.03.2023 07:48 Відповісти
Хоча б туди "хаймарс" не прилетів...
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29.03.2023 08:16 Відповісти
 
 