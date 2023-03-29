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Канада дасть Україні кредит майже на $2 млрд

канада

Цього року Канада надасть Україні пільговий кредит сумою 2,4 млрд канадських доларів (близько 1,9 млрд доларів США).

Така цифра міститься у федеральному бюджеті Канади, внесеному до парламенту країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бюджет-2023 передбачає виділення Україні додаткової позики 2,4 млрд дол. у 2023 році. Її буде надано через спеціальний рахунок МВФ для підтримки України", - йдеться у документі.

Окрім цього, Канада збільшить фінансування свого МЗС на 84 млн канадських дол. (близько 65 млн дол. США) для надання цільової підтримки Україні на гуманітарну та психологічну допомогу, розмінування, сільське господарство та інші пріоритетні сфери.

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"Для сприяння відбудові, Канада також працюватиме над тим, аби Україна у майбутньому мала доступ до приватного капіталу", - зазначається у федеральному бюджеті.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні різноманітної допомоги на суму більш як 4 млрд дол. США.

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Автор: 

Канада (2189) кредит (3819) допомога (8327)


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Смотрите канадцы - купюры проверяйте, шоб не было старых, мятых, пририсованных... Бо Коломойский такие не принимает!
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29.03.2023 10:17 Відповісти
Ахметка приймає мінус 10%
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29.03.2023 10:28 Відповісти
Неужели всех этих миллиардов помощи не хватает что еще и кредиты приходится брать.
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29.03.2023 10:32 Відповісти
Допомога під контролем Заходу.
Кредит- крути, верти, головне, плати відсотки і поверни вчасно.
Хтось, реально, вірить в те, що вазеленським не похрін на ці умови?
Відсотки і кредит будуть повертати лохи, тобто, наріТ.
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29.03.2023 10:44 Відповісти
Побачите як стануть казково багатими зелені!
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29.03.2023 13:53 Відповісти
Ги...

https://gorlis-gorsky-feed.dreamwidth.org/2311015.html "Довіра" до шахрая ЗЕ настільки велика, що за його руками стежать півсотні спеціалістів...
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29.03.2023 10:44 Відповісти
щось давно не чув,про Христю Фриланд?десь пропала з інформпростору
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29.03.2023 10:45 Відповісти
 
 