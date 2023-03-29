Канада дасть Україні кредит майже на $2 млрд

Цього року Канада надасть Україні пільговий кредит сумою 2,4 млрд канадських доларів (близько 1,9 млрд доларів США).

Така цифра міститься у федеральному бюджеті Канади, внесеному до парламенту країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бюджет-2023 передбачає виділення Україні додаткової позики 2,4 млрд дол. у 2023 році. Її буде надано через спеціальний рахунок МВФ для підтримки України", - йдеться у документі.

Окрім цього, Канада збільшить фінансування свого МЗС на 84 млн канадських дол. (близько 65 млн дол. США) для надання цільової підтримки Україні на гуманітарну та психологічну допомогу, розмінування, сільське господарство та інші пріоритетні сфери.

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"Для сприяння відбудові, Канада також працюватиме над тим, аби Україна у майбутньому мала доступ до приватного капіталу", - зазначається у федеральному бюджеті.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні різноманітної допомоги на суму більш як 4 млрд дол. США.

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