УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8712 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 532 5

ФСБ проводить активні контррозвідувальні заходи із застосуванням принизливих процедур фільтрації в окупованому Криму, - Генштаб

фсб

В окупованому Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи, проводять допити з побиттям цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо", - повідомляють у Генштабі.

Також читайте: ФСБ у Криму затримала українця "за участь у кримськотатарському батальйоні"

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) Крим (14139) ФСБ (1450)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де морячок?
показати весь коментар
30.03.2023 07:18 Відповісти
Ти вгадав мою думку. Запускаю.
показати весь коментар
30.03.2023 08:07 Відповісти
Ну так...що хотіли,те й маєте...
раzzія,пріді...хоть камні с нєба,но Крим наш
показати весь коментар
30.03.2023 07:31 Відповісти
Відлупюйте їх гарненько щоб згадали як було хреново при бандерах.

показати весь коментар
30.03.2023 08:11 Відповісти
бумеранг.
100% істот за списками оператора зв'язку.
незабаром.
показати весь коментар
30.03.2023 09:32 Відповісти
 
 