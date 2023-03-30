ФСБ проводить активні контррозвідувальні заходи із застосуванням принизливих процедур фільтрації в окупованому Криму, - Генштаб
В окупованому Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи, проводять допити з побиттям цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо", - повідомляють у Генштабі.
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раzzія,пріді...хоть камні с нєба,но Крим наш
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