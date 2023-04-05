Верещук радить українцям виїхати з окупованих територій
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Верещук радить виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн або "підготуватися".
Про це віцепрем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей", - ідеться у повідомленні.
Верещук також додала, що на ТОТ зараз "тривожно". "Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде".
Топ коментарі
+49 mrSmith
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+43 Ksenia VB
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+41 Alex Sav 8157c114
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Будь ласка, зачекайте...
Ти підготувала житло?
Роботу?
садочок для малят?
Ти, kurva, нічого не зробила! Палець о палець не вдарила.
Вона-Пусте місто в уряді України!
І це не її персональна справа- бо вона гальмує допомогу.
Це е Саботаж.
З.І.
Коли ж цю мразоту зіб'є літак,коли вона буде летіти на своїй парасольці?
Прошу максимальний РЕПОСТ!!!
н.п. Мусійки Київської обл. - обминати посадки,
проїзд і прохід - тільки загальними дорогами.
Виявлено багато мін і інших вибуховонебезпечних пристроїв!!!
Бережіть себе і своїх близьких...
Пригадую, як та курка на фоні вибухів запевняла, що то просто пустощі.
Шевченко бачив розбудову країни під керівництвом війскових? серьозно?!
скільки вона заробила своїм ротом????
бо як від держслужбовця з неї толку ноль
лиш серйозна мордаліца і розмова....
хочу собі таку роботу
що б папіздеть і отримати бабло...
40т також не у всіх було. Особливо вже восени. Коротше називається - робіть самі що знаєте, виїзжайте, ховайтеся та інші варіанти..
(Шатли на Чонгарі вивезуть всіх!)
P.S. Приймуть мене назад мером чи ні?!
children mainly,
even collaborators's children.
It is not about Ukrainian / Western feeling
Ukrainians,
but people with Ukrainian passports until
the beginning of year 2022.
One has to assume,
that even in Sapporitzja and Kherson country
the minority of pro-Ruzzians would be
up to 20 to 33% of the population.
Children are easy to brainwash and re-educate.
Children are positive perspectives,
thus easy to create loans and thus money for.
ця придуркувата разом з ОПою буде ще вiдповiдати за розмiнування Чонгару та злитття пiвдня.
і по розмінованих дорогах
Якщо коротко, то:
1) Її чоловік Михайло Кухаренко - полковник і перший заступник керівника антитерористичного підрозділу СБУ "Альфа".
18-20 лютого 2014 один із керівників "розгону"-"розстрілу" Євромайдану Революції Гідності.
2) Сама верещюк з 2014 неодноразово їздила в мацкву та пітєр до своїх "друзів", які неодноразово їздили на "донбас" підтримувати агресію расєї (у вигляді "апалченія проти хунти").
Верещук під час війни на Донбасі у 2015 році їздила до Москви на вручення премії її знайомій журналістці Марині Ахмедовій. "Чи я була на нагородженні у 2015 році? Так, була. На той момент я не була ані військовослужбовцем, ані державним службовцем, ані народним депутатом - була тільки цивільною особою", - заявила Верещук
3) на посаді мера міста Рава-Руська займалася корупцією, але під тиском громадськості у лютому 2015 року добровільно склала повноваження міського голови.
4) всі інші деталі "досьє" спонукатимуть всіх громадян України заарештувати, позбавити громадянства та назавжди депортувати Верещук!.. Або стратити на місці за завдану шкоду Україні та життям Українців!..
Джерела, як мінімум
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58955706
https://www.facebook.com/chornovol.tana/videos/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA/376468539996480/
Скольо тысяч людей погибло из-за предвоенной шашлычной безмятежности, а теперь, когда сотни тысяч живут год под оккупацей эта ***** советует им выехать.
В реальности же им похеру на людей от слова совсем.