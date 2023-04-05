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Верещук радить українцям виїхати з окупованих територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Верещук радить виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн або "підготуватися".

Про це  віцепрем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ

"Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей", - ідеться у повідомленні. 

Верещук також додала, що на ТОТ зараз "тривожно". "Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд працює над законопроєктом про правовий режим деокупованих територій, – Верещук
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Топ коментарі
+49
Корова лицемірна
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04.04.2023 20:01
+43
Вже можна да ?
Пригадую, як та курка на фоні вибухів запевняла, що то просто пустощі.
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04.04.2023 20:02
+41
виїхати на Чонгар? парасольку брати?
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04.04.2023 20:01
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виїхати на Чонгар? парасольку брати?
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04.04.2023 20:01 Відповісти
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04.04.2023 21:07 Відповісти
Захарова ? 🤭😁
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05.04.2023 08:58 Відповісти
и путін нападе ...
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05.04.2023 11:39 Відповісти
Корова лицемірна
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04.04.2023 20:01 Відповісти
А шо, ти Верещук, віце-прем'єре, для допомоги переселенцям???!!!

Ти підготувала житло?
Роботу?
садочок для малят?

Ти, kurva, нічого не зробила! Палець о палець не вдарила.

Вона-Пусте місто в уряді України!

І це не її персональна справа- бо вона гальмує допомогу.
Це е Саботаж.
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04.04.2023 20:17 Відповісти
Які там садочки,житло? Це все підготувало ЄС і це добре. Люди постійно переміщуються. Туди,куди переміщуються на таку кількість дітей навчальні заклади не розраховані. Тому порада слушна - виїжджати з країни. Там зараз дітям буде найкраще. Ну і мами отримають повну соціальну опіку на перший час так точно.
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05.04.2023 00:03 Відповісти
Ну чого ви на Ірочку напали?Вона ж сказала-"Що робити -знаєте".Все.Вона свою роботу виконала-можна іти до "віконечка",де видають зарплатню.
З.І.
Коли ж цю мразоту зіб'є літак,коли вона буде летіти на своїй парасольці?
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05.04.2023 08:54 Відповісти
Вона не пусте місце - вона туди посажена боневтіком шоб робити тільки гірше Українцям.
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05.04.2023 11:41 Відповісти
АН73 один з 25@Ukr_An73

Прошу максимальний РЕПОСТ!!!

н.п. Мусійки Київської обл. - обминати посадки,
проїзд і прохід - тільки загальними дорогами.
Виявлено багато мін і інших вибуховонебезпечних пристроїв!!!
Бережіть себе і своїх близьких...
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04.04.2023 20:38 Відповісти
Вже можна да ?
Пригадую, як та курка на фоні вибухів запевняла, що то просто пустощі.
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04.04.2023 20:02 Відповісти
А шо Вы хотели услышать от главной советницы всех времен и зебилов.
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04.04.2023 20:17 Відповісти
Мразина!
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04.04.2023 20:04 Відповісти
Курва
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04.04.2023 20:04 Відповісти
Та і виїзжають.....у расєю...а ви не знали? Львів--Варшава--Балтійські країни--расєя.
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04.04.2023 20:05 Відповісти
А дороги разминировали? Или сразу на шашлыки?
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04.04.2023 20:06 Відповісти
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04.04.2023 20:06 Відповісти
Как думаете, настане такий момент: военные - на пять лет у власти, шобы всех недолугих зебiлiв - до буцигарнi, та нарештi розпочнеться розбудова краiни, та як бачив ii Т.Шевченко з С.Бандерою?
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04.04.2023 20:24 Відповісти
Наверно не настанет. И не на 5 лет. И не на 10. Генерал Де Голь был президентом с 1945 по 1965год. И только когда страна экономически укрепилась, тогда не стал идти на выборы очередные. Мало кто знает, что и Чили 20 лет при Пиночете имела самые лучшие показатели в Ю Америке по экономике итд. И по сей день кстати.
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04.04.2023 21:30 Відповісти
Я упустил, слово хотя бы. Спасибо , шо подметили мою скоропалительность.
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04.04.2023 22:04 Відповісти
Это форум. Я стараюсь своё выложить логичней. Замечаний не кому не делаю. Ну разве залетным мракобесам. Всё здесь слова---дела важнее и тяжелее конечно. Даст Бог победим вместе все. Или уцелеем.
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04.04.2023 22:26 Відповісти
Тебе совка не хватило? Снова хочешь "твердую руку"?
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05.04.2023 11:34 Відповісти
Я про генерала Франко подзабыл и зря. Великолепно провёл свою страну сквозь 10-летия невзгод до процветания. Кажись умер в 1973г. После любой войны у власти как правило военные. И долго. Это же логично. При совке всё гробила однопартийная система, пока и сама себя добила.
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05.04.2023 15:12 Відповісти
а "военные" по твоему это марсиане? ты кого конкретно имеешь ввиду? Тарана? Или может Хомчака?
Шевченко бачив розбудову країни під керівництвом війскових? серьозно?!
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05.04.2023 11:43 Відповісти
Тука ще той пройдисвіт , але тут з ним згодна.
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04.04.2023 21:12 Відповісти
Та да... Стільки в душу наклав, що досі з рота вивалюється. Разом з Порохом, нє?
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04.04.2023 21:28 Відповісти
дуже хочеться знати про її реальні статки..
скільки вона заробила своїм ротом????
бо як від держслужбовця з неї толку ноль
лиш серйозна мордаліца і розмова....
хочу собі таку роботу
що б папіздеть і отримати бабло...
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04.04.2023 20:07 Відповісти
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04.04.2023 20:08 Відповісти
змінюємо реальність...
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04.04.2023 20:09 Відповісти
***** крашена,тре було таке радити 20 лютого 2022..коли найвеличніший Лєнку з дітьми в Італію відправляв..
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04.04.2023 20:08 Відповісти
Ага, коли в Україну перлися кацапи, радили "сидіти вдома", а коли наші контрнаступати будуть - то вже "виїзджайте".
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04.04.2023 20:11 Відповісти
курва продажна, чорнорота.. - чи тупа, чи зрадниця?, а от, с.ка безсовісна - то це точно
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04.04.2023 20:08 Відповісти
Бессовестная, но тупая, шо симбирский валенок. Кто тока мог на такую делать ставку? Разве шо, еще тупее.
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04.04.2023 20:27 Відповісти
А що Верещук зробила щоб вони виїхали? Чи запропонувала житло, роботу? ЇЇ порада більше схожа на "спасайся хто може".
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04.04.2023 20:09 Відповісти
Та і вартість до ЄС через Крим - від $350 з людини. Долько не у всіх такі гроші є, вроховуючи що виїзжати сім'єю
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04.04.2023 20:14 Відповісти
Думаєте, напряму, коли ще можна було осінню через Василівку набагато дешевше? З Херсонщини за 4 осіб віддали 40 тисяч гривень родичі зятя.
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04.04.2023 21:37 Відповісти
Осінню - це до десь до 23 вересня… Потім закінчилась Василівка.
40т також не у всіх було. Особливо вже восени. Коротше називається - робіть самі що знаєте, виїзжайте, ховайтеся та інші варіанти..
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04.04.2023 22:14 Відповісти
Може й до 23. Вони в сандалях приїхали.
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04.04.2023 22:17 Відповісти
раджу верещуці виїхати в свою чергу так ліпше для неї буде
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04.04.2023 20:15 Відповісти
Шатли надаються?
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04.04.2023 20:17 Відповісти
Де ж ти, курва брехлива, була у лютому 2022-го? А, пам'ятаю! Чонгар розміновувала та шатли туди запускала!
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04.04.2023 20:18 Відповісти
Покинути шашлик і їхати? Да ти в своєму розумі?!!!
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04.04.2023 20:27 Відповісти
Українці радять Верещук не верещати...
(Шатли на Чонгарі вивезуть всіх!)
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04.04.2023 20:33 Відповісти
Цінічні потвори, на початок війни брехали так же я і зараз.
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04.04.2023 20:39 Відповісти
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04.04.2023 20:41 Відповісти
Заходжу на її сторінку у фб. Там в неї допис , про те що Юнисеф допомогла дітям ноутбуками або планшетами. Ну як би справа добра. Але !! На світлинах під дописом суцільно її пика. !! І коменти під постом - дякую Ірина !! ))))
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04.04.2023 21:16 Відповісти
И все так чинно и благородно по-старому, по-зельоному....
P.S. Приймуть мене назад мером чи ні?!
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04.04.2023 21:42 Відповісти
Отак дурять зелених хробачків і готують їх до рейтінгу головного зрадника.
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05.04.2023 11:45 Відповісти
А Шатли де, щоб виїхати? Лярва.
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04.04.2023 21:33 Відповісти
Mrs Verashuck is apparently concerned about
children mainly,
even collaborators's children.

It is not about Ukrainian / Western feeling
Ukrainians,
but people with Ukrainian passports until
the beginning of year 2022.

One has to assume,
that even in Sapporitzja and Kherson country
the minority of pro-Ruzzians would be
up to 20 to 33% of the population.

Children are easy to brainwash and re-educate.

Children are positive perspectives,
thus easy to create loans and thus money for.
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04.04.2023 21:36 Відповісти
Та лярва чомусь не рекомендувала маріупольцям виїджати.А! Вона ж тоді була просто слугою у Бєні & comp.
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04.04.2023 21:55 Відповісти
Договорняк с Патрушевым включал и население . В РФ демографический кризис, нафига им территория без народа. Поэтому эвакуации и планов ее не было в помине.
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04.04.2023 22:06 Відповісти
Точно договорняк
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05.04.2023 00:14 Відповісти
А чого до третіх країн? Тобто, якщо, наприклад мене на кордоні із Польщою поляки спитають, чого я до них пхаюсь, мені казати: «верещук наказала?» Чи то вона вже Світом керує?
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05.04.2023 01:24 Відповісти
Вона то є Захарова схожість 100%
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05.04.2023 06:23 Відповісти
Та стакан всіх робить однаковими.
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05.04.2023 11:46 Відповісти
А з ради вона звалити не хоче та поїхати замінувати Чонгар ?
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05.04.2023 08:38 Відповісти
Ну, от як НАТО дасть, то відразу і поїде, але ж ті нічого не дають. Кільце замкнулося.
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05.04.2023 11:48 Відповісти
Радити і я могу.Ти візьми та й вивези їх звідтіля.Бо за що ти грощі отримуєшь?
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05.04.2023 08:39 Відповісти
.

ця придуркувата разом з ОПою буде ще вiдповiдати за розмiнування Чонгару та злитття пiвдня.
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05.04.2023 08:42 Відповісти
хто це така??? хахахахах
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05.04.2023 08:43 Відповісти
вона забула добавити. Евакуація буде на ШАТЛБАСАХ !!!
і по розмінованих дорогах
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05.04.2023 09:08 Відповісти
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05.04.2023 09:18 Відповісти
Українці, ось що Вам треба було знати ще в 2019 році про "верещюк" (псевдо від фсб поки не відомо мені).

Якщо коротко, то:

1) Її чоловік Михайло Кухаренко - полковник і перший заступник керівника антитерористичного підрозділу СБУ "Альфа".
18-20 лютого 2014 один із керівників "розгону"-"розстрілу" Євромайдану Революції Гідності.

2) Сама верещюк з 2014 неодноразово їздила в мацкву та пітєр до своїх "друзів", які неодноразово їздили на "донбас" підтримувати агресію расєї (у вигляді "апалченія проти хунти").
Верещук під час війни на Донбасі у 2015 році їздила до Москви на вручення премії її знайомій журналістці Марині Ахмедовій. "Чи я була на нагородженні у 2015 році? Так, була. На той момент я не була ані військовослужбовцем, ані державним службовцем, ані народним депутатом - була тільки цивільною особою", - заявила Верещук

3) на посаді мера міста Рава-Руська займалася корупцією, але під тиском громадськості у лютому 2015 року добровільно склала повноваження міського голови.

4) всі інші деталі "досьє" спонукатимуть всіх громадян України заарештувати, позбавити громадянства та назавжди депортувати Верещук!.. Або стратити на місці за завдану шкоду Україні та життям Українців!..

Джерела, як мінімум

https://www.bbc.com/ukrainian/news-58955706

https://www.facebook.com/chornovol.tana/videos/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA/376468539996480/
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05.04.2023 09:25 Відповісти
Ну такое, думаю ее бла-бла-бла для галочки
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05.04.2023 09:34 Відповісти
А чому до 24.02.2022 не радила ?
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05.04.2023 09:39 Відповісти
Така розумна,аж страшно!
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05.04.2023 09:43 Відповісти
Чонгар розміновували бо "там же наші люди". Це фраза цієї мерзоти
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05.04.2023 09:45 Відповісти
Яка мразота!
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05.04.2023 10:44 Відповісти
Вот же тварь.
Скольо тысяч людей погибло из-за предвоенной шашлычной безмятежности, а теперь, когда сотни тысяч живут год под оккупацей эта ***** советует им выехать.
В реальности же им похеру на людей от слова совсем.
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05.04.2023 10:55 Відповісти
Українці радять Верещучці їхати на Раісю.
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05.04.2023 10:59 Відповісти
Саме паскудне те,що виїдуть не проукраїнські громадяни,яких "отфільтрують" на Чонгарі, а колаборанти.Свого часу пані Верещук зробила,як мені здається,помилку - домовившись з країнами ЄС на пропуск з рф українців по внутрішнім українським пашпортам.Багато колаборантів з деокупованої харківщини,ОРДЛО ВЖЕ живуть в ЄС.Враховуючи кількість чистих бланків українських пашпортів,які залишились в окупаціі,то про реальну кількість виїхавших в ЄС зрадників можно тільки здогадуватись.
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05.04.2023 11:57 Відповісти
А хтось знає,що мешканці ОРДЛО які працюють в рф та платять податки на війну в рашистський бюджет, і які мають,окрім пашпорта України,ще й пашпорти т.з.лнр,днр та рашистський СЬОГОДНІ спокійно,по українському пашпорту,їдуть в Польщу та оформлюють чи продовжують закордонні українські пашпорти?Блін!Коли ВЛАДА припинить це божевілля?Як їм вдаєтьсяОДНОЧАСНО, протистояти рашистам і потакатИ зрадникам?
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05.04.2023 12:04 Відповісти
а хто їй порадив дороги порозміновувати ?
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05.04.2023 23:33 Відповісти
 
 