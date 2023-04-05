Верещук радить українцям виїхати з окупованих територій

Верещук радить виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн або "підготуватися".

Про це віцепрем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей", - ідеться у повідомленні.

Верещук також додала, що на ТОТ зараз "тривожно". "Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде".

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