Ситуація складна, але контрольована, - Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного.
"Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави", - написав Залужний.
Співрозмовники домовилися про подальшу активну взаємодію. Залужний висловив подяку за послідовну підтримку України.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
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+9 Юрій Вінгорськи
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+2 ZoV KobZona
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