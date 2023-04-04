УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15361 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 783 12
Залужний (585) Міллі (151)

Ситуація складна, але контрольована, - Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного. 

"Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави", - написав Залужний.

Співрозмовники домовилися про подальшу активну взаємодію. Залужний висловив подяку за послідовну підтримку України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні літаки F-16, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Сподіваюсь поговорили без пристуності крисячого писку.
показати весь коментар
04.04.2023 20:04
+9
хоч одна людина є якій можна вірити....
бо слуги, або мовчать, або крадуть, або брешуть, або своїми законами підривають моральний дух військовим...
показати весь коментар
04.04.2023 20:10
+2
Русский "человек".
показати весь коментар
04.04.2023 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь поговорили без пристуності крисячого писку.
показати весь коментар
04.04.2023 20:04 Відповісти
Мабуть, без "присутності"?
показати весь коментар
04.04.2023 22:53 Відповісти
хоч одна людина є якій можна вірити....
бо слуги, або мовчать, або крадуть, або брешуть, або своїми законами підривають моральний дух військовим...
показати весь коментар
04.04.2023 20:10 Відповісти
Русский "человек".
показати весь коментар
04.04.2023 21:16 Відповісти
Разновидности "русского человека".
показати весь коментар
04.04.2023 21:17 Відповісти
топай в земельку, не відкладуй на завтр
показати весь коментар
05.04.2023 02:06 Відповісти
Поясни, в какую "земельку"? В парашную, что ли?
показати весь коментар
05.04.2023 07:33 Відповісти
Термін "рускій" - несумісний з терміном "людина".
показати весь коментар
05.04.2023 12:54 Відповісти
А кавычки у меня на что?
показати весь коментар
05.04.2023 13:55 Відповісти
 
 