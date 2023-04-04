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депортація (632) ООН (2759) права людини (580) резолюція ООН (29)

ООН засудила депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

оон

Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила чернетку резолюції, яка засуджує порушення Росією прав людини в Україні, зокрема, депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це йдеться у твіттері організації, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"#HRC52 |Проєкт резолюції A/HRC/52/L.41/Rev.1 щодо ситуації з правами людини в Україні, яка виникла внаслідок російської агресії, було ухвалено", - сказано у повідомленні. 

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 - серед яких Індія та Казахстан - утрималися, двоє - Китай та Еритрея - проголосували проти.

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засудила і пішла пити каву
краще б засадила касабам по саме ойойой
труднощі перекладу.. о майн гот
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04.04.2023 20:19 Відповісти
лайНОО не може-бо імпотент...
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04.04.2023 20:21 Відповісти
і що, ООН навіть не стурбоване???
а одразу засудили???
не може бути....
за звичай виражають глибоке занепокоєння
стурбованість а тут засудили
прогрес очевидний
а накуй з ООН рашу, не пробували???
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04.04.2023 20:21 Відповісти
китайці підари
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04.04.2023 20:27 Відповісти
Китайська комуняцька мерзота навіть не утрималась, а демонстративно показала, що підтримує викрадення дітей та порушення прав людини. Після цього наша ЗЕбільна влада і далі не робитиме висновків, а китайці продовжуватимуть за безцінь купувати в Україні землі та нерухомість, чи, нарешті, почнуться санкції проти китайського бізнесу та товарів в Україні?
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04.04.2023 20:38 Відповісти
виразили обєспокоєнность...ну а що можна було очікувати?
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04.04.2023 20:56 Відповісти
 
 