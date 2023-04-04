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Експрезидента США Трампа заарештовано

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

Колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де він був заарештований і перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням звинувачень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, хоча поки невідомо, чи буде зроблений його знімок. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прибув до Нью-Йорка, щоб постати перед судом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
шо, страдаєш від шоку?

цю гниду обісцяну посадять - і буде, падло, сидіти.

Аби ще злочинницю Меркельшу на відбитки пальців і за ґрати - до таких же як вона...
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04.04.2023 20:42
+46
кацап, пішов сам знаєш куди, подоляцьке ...
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04.04.2023 20:47
+33
Чего бред? Арестовали за нарушения Закона
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04.04.2023 20:43
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Как говорил Трамп, не я сдал РФ Крым, а ваш любимый Байден с Обамкой.
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04.04.2023 21:47 Відповісти
И всю жизнь платил больше налогов в Китае, чем в США. Но для зоофилов-сектантов оно все равно вЯЯликий патреот.
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04.04.2023 23:29 Відповісти
Трамп на свободе и из своего поместья во Флориде кроет политически мотивированные обвинения, выдвинутые против него упоротыми леваками, доведшими страну до края экономического обрыва и своей социалистической повесткой поставившими общество на грань раскола и конфронтации.
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05.04.2023 08:53 Відповісти
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05.04.2023 18:50 Відповісти
Клікбейтний заголовок, не більше.
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04.04.2023 21:54 Відповісти
ЩОЙНО: Трамп не визнає себе винним за 34 пунктами, повідомляє джерело
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04.04.2023 22:03 Відповісти
.

арешт попереднiй. рiшення присяжних -винний.

але це ще не означає, на жаль, що руду сволоту посадять на цугундер саме сьогоднi...(
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04.04.2023 22:07 Відповісти
А таки радості додалося! То тільки москалям арешт Трампа поперек горлянки!
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05.04.2023 00:22 Відповісти
Шістдесят відсотків американців схвалюють обвинувальний висновок колишнього президента Дональда Трампа, згідно з новим опитуванням CNN, проведеним SSRS після новин про те, що велике журі Нью-Йорка проголосувало за пред'явлення йому звинувачення у зв'язку з тихими грошовими виплатами, зробленими актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс.
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04.04.2023 22:28 Відповісти
Ось як погляди на обвинувальний висновок розбиваються за політичною приналежністю:

Позафракційні переважно вишиковуються в чергу на підтримку обвинувального акту - 62% схвалюють і 38% не схвалюють.
Демократи майже загальні у своїй підтримці обвинувального висновку - 94% схвалюють, у тому числі 71% рішуче схвалюють обвинувальний висновок.
Республіканці менш єдині в опозиції - 79% не схвалюють, а 54% категорично не схвалюють.
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04.04.2023 22:30 Відповісти
Ніколи АМЕРИКА не пробачить завербованному трампу захват Капітолію ! Кремлівська мафія зробила ведмежу послугу?!!! Хоча американці дуже наївні і добрі -у них діє Конституція і Закони ..... а тут так тупаки з фсб вирішили ,що вони устроїли свій беспрєдєл як в Україні .Та трапилось хєр на велике рило кремлівському паханату!
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Освободили от ареста, Трамп покинул суд
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04.04.2023 22:39 Відповісти
Бачу, що тобі не соромно підлизувати старому та огидному збоченцю, якому навіть порнозірка не захотіла цього робити. 🤮
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04.04.2023 23:14 Відповісти
Рудий клоун дозвіздився.
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04.04.2023 22:45 Відповісти
А СТРІМ З КАМЕРИ НА БЛАГО ДЕМОКРАТІЇ ДЕ !!!???
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04.04.2023 22:50 Відповісти
У тебя проблема с демократией или с камерой?
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04.04.2023 23:13 Відповісти
Кацапів прибігло на підтримку рудої бєлкі , як тарганів на комунальну кухню. Можна вираховувати кацапню неозброєним оком.
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04.04.2023 22:52 Відповісти
Чего вы шумите, арест сняли и Трамп улетел во Флориду.
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04.04.2023 22:52 Відповісти
НУ ЖДИ ВЫСТРЕЛА НА УЛИЦЕ УЖЕ ДНЁМ !)
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04.04.2023 22:54 Відповісти
А мне какое дело, я вообще-то из Одессы, пусть хоть каждый день штурмуют Капитолий или вылизывают ботинки негритосам, абсолютно до лампочки.
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04.04.2023 22:57 Відповісти
А ФЛАГ ЧЕГО США ? ПО РУ РУ ЛАЗИШЬ !?)
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04.04.2023 23:07 Відповісти
Могут вызвать снова. Дело нехитрое.
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04.04.2023 22:56 Відповісти
Если будет что-то серьёзное Флорида не выдаст Трампа штату Нью-Йорк.
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04.04.2023 22:58 Відповісти
что за бред ты несешь, убогий?
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04.04.2023 23:01 Відповісти
Когда были беспорядки BLM, власти из Вашингтона не могли ввести национальную гвардию в некоторые штаты, потому что местные власти были против.
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04.04.2023 23:08 Відповісти
руzzкий, не хочешь с владленом татарским до кабздона сходить?
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04.04.2023 23:33 Відповісти
В ВО Сволоті завтра оголосять тотальну мобілізацію бо ж рудий путінський фрік це їх любимчик. Чекаємо на танці з бубном перед американським посольством))
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04.04.2023 22:53 Відповісти
Рекомендую тут ярим прихильникам Трампа чи Байдена засунути язик собі в дупу. Це їхні американські справи. Ще невідомо хто буде президентом у наступному році.
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04.04.2023 23:07 Відповісти
До речі, як заарештували, так і деарештували.
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04.04.2023 23:11 Відповісти
Потому что ты прихильник Кабаева?
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04.04.2023 23:18 Відповісти
Кацапчик, ти мовою спочатку навчись спілкуватися, зрозуміло?
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04.04.2023 23:26 Відповісти
Давай ми краще твій язик тобі в дупу засунемо! Рекомендатор куєв
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09.04.2023 18:50 Відповісти
Ми, це занадто багато, для мікроорганізму з анального отвору під назвою Макс Полиграф 3b5a8b43
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09.04.2023 23:36 Відповісти
Стормi справа...виплати iй були оформленi як оплата за юридичнi послуги...

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04.04.2023 23:15 Відповісти
Этот рыжий зоофил пару дней тому предсказал, шо его любовник ***** таки захватит всю Украину. Ты тоже руzzких любишь, как любой истинный духовноскрэпный трампоид?
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04.04.2023 23:36 Відповісти
Ти диви, яка борза ультраправа!
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05.04.2023 00:00 Відповісти
Ой, правда? Не давало оно интервью Хеннети? Скажите, боязнь правды и пристрастие врать безбожно у вашей секты от ваших руzzких братух? Вы лично уже второй раз бесстыдно врете, защищая рыжего зоофила.
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05.04.2023 00:17 Відповісти
What translation? From English to English? I got to translate trump's intervew with Sean Hannity on FoxNews? For whom? For you? You didn't listen to your mama when you were a kid, or did she teach you to lie?
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05.04.2023 03:52 Відповісти
Вы видео посмотрели? Или Вы по-Английски не шпрехаете? Ну, врете Вы вполне на уровне русмартышек, тут уж ничего не поделаешь.
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05.04.2023 04:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qHXq6SqNrpo


"...Ultimetly he (*****) will take over all of Ukraine..."(c) Trump.
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05.04.2023 04:13 Відповісти
досить брехати.

Трамп заявив, що дозволив би росії окупувати частину України

10 Березня 2023,





Екс-президент США Дональд Трамп, головний противник Адміністрації Байдена, в радіоефірі Fox News відповів, як закінчив би війну в Україні.

Щоб уникнути скандалу, редакція вирішила фразу вирізати, інформують Економічні новини.

На нестикування в інтерв'ю звернув увагу журналіст Daily Beast Джастін Барагона. За словами Трампа, все, що йому потрібно було зробити, - це дозволити Росії "захопити" частину України.

Трамп похвалився, що росія "нічого не захоплювала" під час його президенства. Потім він додав: "Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода".
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05.04.2023 06:29 Відповісти
So I was right - you don't speak English.
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05.04.2023 18:52 Відповісти
Трамп - сволота ? Не ображайте сволоту.
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04.04.2023 23:34 Відповісти
ТРЕБА МЕЛОНІ НАКАЗАТИ !)
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04.04.2023 23:38 Відповісти
Ай да Байден, ай да сукин сын.
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05.04.2023 00:08 Відповісти
А коли ж наших гнид пересадять?
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05.04.2023 00:48 Відповісти
З Трампа зняли арешт, - він покинув приміщення суду, - CNN
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05.04.2023 00:53 Відповісти
https://tsn.ua/svit/tramp-zalishiv-zalu-sudu-v-nyu-yorku-podrobici-2300758.html
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05.04.2023 00:55 Відповісти
Никто Трампа арестовали, он еще отсудил 500.000 от этой женщины и теперь продолжение отложили на декабрь . Эти обвинения гнилыми нитками шиты . Я не за Трампа , но надо быть реалистом.
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05.04.2023 00:55 Відповісти
.

придурку, плата порнозiрцi нiбито за юридичнi послуги, лише один з епiзодiв зовсiм не головний.

там ще є 33 пункти звинувачення.
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05.04.2023 06:32 Відповісти
Може згодом і українську бидлоту почистять. Таких як Юріка Луценка та інших.
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05.04.2023 02:09 Відповісти
Vedana; Zlata Dura; Mavka Lisova; Acqva Viva; sharp weapon!

Sharp Weapon , якщо тут так багато українців, та лише дві «особи» кацапів, то якого дідька ти сюди лізеш після наступної деактивації? Тебе женуть сраним віником, а ти знову тут та продовжуєш ставити діагнози здоровим та адекватним дописувачам!

Майорчік фсб ведана! Може тебе свої замочать за погане виконнання завдання, бо Адміністрація Цензора за тобою не встигає.
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05.04.2023 13:46 Відповісти
Трампа уже 3 года судят .... за неправильное переход улицы ... то еще .... за неуплату налогов ... ЕСЛИ БЫ БЫЛА ПРАВДА ХОТЬ В ОДНОМ ОБВИНЕНИЙ ОН (ТРАМП ) УЖЕ БЫ СИДЕЛ 30лет назад ...... а так это только предвыборное цирковое зрелище.
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05.04.2023 08:00 Відповісти
Ну, правильнее было бы сказать "задержан" для предъявления обвинения.
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05.04.2023 08:30 Відповісти
Трамп звичайно
,,великий,, політик, але тільки ,,великий,, і літав до Кім Ина і цілувався з ним взасос!
О Небо!
Який довбаний сором кланятись диктатору!
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05.04.2023 10:22 Відповісти
Цікаво, індивід відкрито кричить і звинувачує людину у службі у ворожій структурі, адміністрація ресурсу індивіда підтримує та погоджується з ним.

Отже, особи і якби патріоти володіють такою "цінною" інформацією (включно зі званням), але з якихось причин не звертаються у відповідні органи.

Ось контакт: СБУ працює заради безпеки українського народу. Якщо ви можете повідомити важливу інформацію, яка допоможе попередити злочин, врятувати життя інших людей, нейтралізувати будь-яку загрозу державі - звертайтеся за телефоном довіри СБУ: 0 800 501 482.

Якщо СБУ не захоче поспілкуватися з цілим "майорчіком фсб" (с) (бо сумлінні громадяни не можуть не поінформувати службу про такий факт) тоді, напевне, варто, її повідомити про те, що особи приховують таку важливу для безпеки держави інформацію і, таким чином, не запобігають злочинам.

Інакше, ст. 277 ЦК України.

Та решта.
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05.04.2023 22:04 Відповісти
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