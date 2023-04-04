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Експрезидента США Трампа заарештовано
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де він був заарештований і перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням звинувачень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, хоча поки невідомо, чи буде зроблений його знімок. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.
Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.
Топ коментарі
+46 Nik Home 379c842c
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+46 Nik Home 379c842c
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+33 витя назар
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Будь ласка, зачекайте...
арешт попереднiй. рiшення присяжних -винний.
але це ще не означає, на жаль, що руду сволоту посадять на цугундер саме сьогоднi...(
Позафракційні переважно вишиковуються в чергу на підтримку обвинувального акту - 62% схвалюють і 38% не схвалюють.
Демократи майже загальні у своїй підтримці обвинувального висновку - 94% схвалюють, у тому числі 71% рішуче схвалюють обвинувальний висновок.
Республіканці менш єдині в опозиції - 79% не схвалюють, а 54% категорично не схвалюють.
"...Ultimetly he (*****) will take over all of Ukraine..."(c) Trump.
Трамп заявив, що дозволив би росії окупувати частину України
10 Березня 2023,
Екс-президент США Дональд Трамп, головний противник Адміністрації Байдена, в радіоефірі Fox News відповів, як закінчив би війну в Україні.
Щоб уникнути скандалу, редакція вирішила фразу вирізати, інформують Економічні новини.
На нестикування в інтерв'ю звернув увагу журналіст Daily Beast Джастін Барагона. За словами Трампа, все, що йому потрібно було зробити, - це дозволити Росії "захопити" частину України.
Трамп похвалився, що росія "нічого не захоплювала" під час його президенства. Потім він додав: "Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода".
придурку, плата порнозiрцi нiбито за юридичнi послуги, лише один з епiзодiв зовсiм не головний.
там ще є 33 пункти звинувачення.
Sharp Weapon , якщо тут так багато українців, та лише дві «особи» кацапів, то якого дідька ти сюди лізеш після наступної деактивації? Тебе женуть сраним віником, а ти знову тут та продовжуєш ставити діагнози здоровим та адекватним дописувачам!
Майорчік фсб ведана! Може тебе свої замочать за погане виконнання завдання, бо Адміністрація Цензора за тобою не встигає.
,,великий,, політик, але тільки ,,великий,, і літав до Кім Ина і цілувався з ним взасос!
О Небо!
Який довбаний сором кланятись диктатору!
Отже, особи і якби патріоти володіють такою "цінною" інформацією (включно зі званням), але з якихось причин не звертаються у відповідні органи.
Ось контакт: СБУ працює заради безпеки українського народу. Якщо ви можете повідомити важливу інформацію, яка допоможе попередити злочин, врятувати життя інших людей, нейтралізувати будь-яку загрозу державі - звертайтеся за телефоном довіри СБУ: 0 800 501 482.
Якщо СБУ не захоче поспілкуватися з цілим "майорчіком фсб" (с) (бо сумлінні громадяни не можуть не поінформувати службу про такий факт) тоді, напевне, варто, її повідомити про те, що особи приховують таку важливу для безпеки держави інформацію і, таким чином, не запобігають злочинам.
Інакше, ст. 277 ЦК України.
Та решта.