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НАТО (5129) літак (1984) Кулеба Дмитро (3170) F-16 (409)

У певних країнах НАТО запевнили, що обговорять надання Україні F-16, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав запевнення від деяких країн-членів НАТО, що у їхніх столицях буде обговорено питання передачі Україні винищувачів F-16.

Про це міністр сказав на брифінгу за підсумками засідання комісії Україна – НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Кулебу запитали, чи обговорювалась передача Україні винищувачів F-16, і чи є якась динаміка у цьому питанні.

"F-16 я обговорював на деяких двосторонніх зустрічах у Брюсселі. Обговорювання складалось з двох блоків. Перший – ми розвіяли деякі аргументи тих, хто каже, що надання Україні західних літаків – це занадто довго, занадто складно і майже неможливо з практичної точки зору", – сказав очільник МЗС.

По-друге, наголосив міністр, рішень немає, але він отримав сьогодні "запевнення", що з урахуванням наданої ним інформації про "набагато вищу готовність" України керувати цими літаками, ніж "дехто вважає", це питання буде обговорено в певних столицях з політичним керівництвом цих держав.

"Я ще раз кажу: це буде, просто це займе час. Але воно туди прийде природнім шляхом завдяки нашим спільним зусиллям", – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки Захід вагається щодо передачі F-16, Україна втрачає пілотів, котрі могли б освоїти винищувачі, - The Telegraph

Автор: Володимир Янченко
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ну так, десь там після атакамса та перед томагавком, ага.
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04.04.2023 21:22 Відповісти
і про ракети до нього не забудьте, будь ласка
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04.04.2023 21:22 Відповісти
Ізнов обговорять, ге ж...
Наче той психоаналітик, що проникливо зазирає тобі у вічі і питає: "Хатітє пагаваріть аб етом?"
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04.04.2023 21:22 Відповісти
І найважливіше:

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04.04.2023 21:28 Відповісти
Яйцетряс сказал что по самолетам все утрясено
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04.04.2023 21:23 Відповісти
Ранее то же самое было с западными танками и БМП.
Чтобы не надо было никого убеждать и уговаривать - надо не распилом бюджета заниматься, а развитием собственного ВПК. Но кому я это говорю - тут же золотые яйца и золотые же яблоки скупают во время скблд войны - раз даже в такое время не боятся, то что же они тогда творили в мирное время?
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04.04.2023 21:31 Відповісти
Домовлялись здати Україну, але щось пішло не так.
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04.04.2023 21:37 Відповісти
64% німців проти постачання Україні ******** винищувачів, - опитування Джерело: https://censor.net/ua/n3410139

Ось тобі і відповідь.
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04.04.2023 21:39 Відповісти
Ну так обговорювати можна дуууже довго..
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04.04.2023 21:48 Відповісти
No comment.
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05.04.2023 11:18 Відповісти
 
 