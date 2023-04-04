Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян на Луганщині, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо протиправних заходів російських окупантів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів".

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