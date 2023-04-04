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Генштаб ЗС (4490) Луганщина (4416) окупація (5829)

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян на Луганщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо протиправних заходів російських окупантів на Луганщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів".

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Автор: Роман Свиридович
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04.04.2023 21:29 Відповісти
хтось десь колись бачив окупантів, що не вбивають, не грабують, не палять і не гвалтують?
та вони саме за цим і вдерлися.
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04.04.2023 21:30 Відповісти
Цікаво а коли тікатиме з України то житло в торбу з собою візьме чи в кишеню сховає?
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05.04.2023 00:59 Відповісти
в рівних криворогатих пацанів все же тута, і шмотки і сімья.
зелені перемоги України бояться більше ніж мaскалота.
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05.04.2023 01:14 Відповісти
асвабаділі ж
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04.04.2023 22:07 Відповісти
ну, ми теж так робимо.

в 14 році хлопці відбирали автівки у сєпарів, що путіна виглядали.

а ля гер ком а ля гер.
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04.04.2023 22:09 Відповісти
Треба було відбирати і життя. Зараз менше було б покидьків.
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04.04.2023 22:15 Відповісти
У кого в руках автомат той і вирішує - відбирати чи ні.

з-за спини легко командувати, ага.
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04.04.2023 22:17 Відповісти
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05.04.2023 00:38 Відповісти
 
 