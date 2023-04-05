Російські партизани стверджують, що це вони стоять за ліквідацією пропагандиста Татарського
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського взяв на себе рух "Національна республіканська армія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал організації "Роспартизан".
"Ми організували і здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого пропагандиста, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Дана акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", — йдеться в заяві.
Дарину Трепову, заарештовану за підозрою у вбивстві Татарського, у заяві назвали героїнею, але не підтвердили та не спростували прямо, що вона причетна до організації та виконання "акції".
"У той час, коли багато "опозиціонерів" писали пости у Фейсбуці і світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції і ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд розглядає клопотання про арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Краще нехай партизани з ним попрацюють.
Наче в них хтось вириває з рук горщик з пальмою першості...
піраміду Хеопса бачили? - ну десь такого розміру...
але вони всі відповідатимуть в тей спосіб чи інший.
всім дуже сподобалось
Судя по публикации "Фонтанки", на допросах Трепова рассказала, что с ней через Telegram связался некий украинский журналист, который, обсудив с девушкой ее участие в протестных акциях, предложил ей перебраться в Киев и начать работать в качестве редактора одного из медиаресурсов. Пообещав организовать переезд в Украину, этот человек предложил Треповой пройти "стажировку". По сообщениям СМИ, за выполнение каждого задания в рамках "стажировки" было обещано по 20 тысяч рублей (выплаты Дарья получала в криптовалюте).
Телеграм-канал Shot объявил, что с Треповой контактировал Роман Попков, ранее возглавлявший московское отделение национал-большевистской партии. Но сам Попков заявил, что никак не причастен ни к вербовке Треповой, ни к убийству Татарского, напомнив, что в РФ у него остается семья.
"Фонтанка" не называет имя "вербовщика". В публикации говорится, что в рамках "стажировки" Треповой было предложено познакомиться с военкором Татарским, их первая встреча состоялась в книжном магазине "Листва". После этой встречи Дарья прислала "куратору" фотоотчет. После этого ей поручили отправиться в Москву, где через таксиста ей была передана "посылка". Когда она вернулась с "посылкой" в Санкт-Петербург, то получила следующее задание - прийти на встречу с Владленом Татарским в кафе по адресу Университетская набережная 21Б и передать ему бюст, который находился в посылке. При этом девушке рекомендовалось наговорить что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер" и не заботиться о дальнейшем. Ей было сказано, что на ее имя уже были куплен билет из "Пулково" в Узбекистан, откуда ее переправят в Украину. Судя по действиям Треповой, она не была предупреждена, что в бюст заложена бомба, так как, хотя она и отошла от сцены, но осталась в помещении и находилась в нем, когда прогремел взрыв. В то же время, отмечается, что Дарья подозревала "что-то плохое".
Дарья была контужена в результате взрыва, пишет "Фонтанка". Убегая, она считала, что в результате взрыва есть много погибших. На такси она доехала до ЖК "Северная Долина", где живет знакомый ее мужа. Там ее задержали утром 3 апреля. После задержания она заявила: "Меня подставили".
во всю педалируют так или иначе украинский след.
когда то во всем были виноваты чеченцы. просто потому что боролись за свою свободу.
особо свободолюбивых чеченов по большей части перебили, остальных сломали и перекупили.
сейчас виноватые во всем украинцы. нельзя позволить этим ублюдкам сломать нас и снова поработить.
иначе станем как кадыровцы в Ичкерии. со своим продавшимся коллаборантом-кадыровым во главе.
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин доволен как расследованием ликвидации "военкора" Владлена Татарского (Максима Фомина), так и самим фактом ликвидации. Террор на территории России, инициированный, якобы, "украинскими" спецслужбами, по мнению президента, оправдывает как саму СВО, так и её цели и задачи. Путину важно показать, что он начал войну не зря и борется он с террористами, которых надо уничтожить. Ликвидация военкора Татарского "украинскими спецслужбами" совместно с симпатизантами оппозиции, ФБК, Алексея Навального, пацифистов, сторонников умного голосования, либертарианской партии и всех остальных противников режима, помогает обосновать и запустить новые, ещё более жёсткие репрессии внутри страны. Народ должен объединиться вокруг президента, который ведёт ожесточенную борьбу с терроризмом. Ликвидация Татарского "блестящая", по мнению Путина, спецоперация ФСБ, которая прошла точно по плану. Разработка спецоперации и выбор жертвы были согласованы с президентом. Татарского не жалко, он, в понимании президента, предатель, а значит "законная" цель. Путин все равняет по себе и соотносит со своим мировоззрением. Если он уничтожает "предателей" на чужой территории, то и другие должны поступать аналогично. Для украинских спецслужб Татарский должен был считаться предателем. Путину, на момент ознакомления с планом спецоперации, представили Татарского как "ох..евшего", вышедшего из под контроля дебила-военкора, который только вредит. И президент полностью одобрил все, что было предложено. Сам Путин, вчера, во время совещания, называл погибшего военкора ТатарскАй, и сказал, что в свете тюремного и недавнего фронтового прошлого Татарского-Фомина, посмертный орден стоило назвать "За мужеложство". Президент поздравил руководство ФСБ и рекомендовал продолжать в том же духе.
прочитав що написав і думаю - капець важко у їхніх свинособачих справах розгрібатися...