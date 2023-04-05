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Росія (47179) партизани (182) Владлен Татарський (28)

Російські партизани стверджують, що це вони стоять за ліквідацією пропагандиста Татарського

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

татарський

Відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського взяв на себе рух "Національна республіканська армія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал організації "Роспартизан".

"Ми організували і здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого пропагандиста, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Дана акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", — йдеться в заяві.

Дарину Трепову, заарештовану за підозрою у вбивстві Татарського, у заяві назвали героїнею, але не підтвердили та не спростували прямо, що вона причетна до організації та виконання "акції".

"У той час, коли багато "опозиціонерів" писали пости у Фейсбуці і світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції і ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд розглядає клопотання про арешт.

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Топ коментарі
+14
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04.04.2023 21:40
+13
Дожили - российские партизаны уничтожили лугандонца.
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04.04.2023 21:41
+12
Красовський у списку є?! Теж стерво мерзотне вже давно повітрям даремно дихає.
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04.04.2023 21:36
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А Шапиро чего не пощипать? Кому эта мелочь тартарский-фомин-х_ймин интересна?
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04.04.2023 21:32 Відповісти
Коли вже )(уйла відпартизанять ?
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04.04.2023 21:45 Відповісти
Його ще в школі в туалеті відпартизанили.
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05.04.2023 10:05 Відповісти
Може, й до обрізаного пропагандона черга дійде) А може, вже в Гаазі стратять
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04.04.2023 21:52 Відповісти
В Гаазі його посадять у якусь комфортну камеру з телевізором, спортзалом та таке інше.
Краще нехай партизани з ним попрацюють.
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04.04.2023 22:12 Відповісти
А в яких в"єтнамках вони були? Якщо в синіх, то це наша ДРГ.
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04.04.2023 21:33 Відповісти
Стверджують.
Наче в них хтось вириває з рук горщик з пальмою першості...
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04.04.2023 21:33 Відповісти
То що, дівуля теж партизанка? Праонука зої космодем'янської?
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04.04.2023 21:34 Відповісти
У Зої Космодем'янської не було дітей.
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05.04.2023 10:45 Відповісти
Красовський у списку є?! Теж стерво мерзотне вже давно повітрям даремно дихає.
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04.04.2023 21:36 Відповісти
Невдовзі і він захлинеться.
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04.04.2023 21:43 Відповісти
Там всю паРашу обнести забором та залити бетоном.
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04.04.2023 22:08 Відповісти
та нема претензій, хто б це не був, а статуетку можна було б і побільше.
піраміду Хеопса бачили? - ну десь такого розміру...
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04.04.2023 21:37 Відповісти
Ця Дар'я вона ж не самогубця щоб і себе підірвати.
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04.04.2023 22:14 Відповісти
не по кацапских дарьях.
але вони всі відповідатимуть в тей спосіб чи інший.
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04.04.2023 22:30 Відповісти
тьфу, а ми вєе ванговали що це фейсбучні гогалашвілі з блакитним партнером замутили
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04.04.2023 21:37 Відповісти
Мата з харєй.
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04.04.2023 21:37 Відповісти
карліка доведеться грохнути просто статуєю каракалли по голові, а дімона окунути в гіпс і буде опохмел і жива статуетка.
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04.04.2023 21:39 Відповісти
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04.04.2023 21:40 Відповісти
Попав в ад и чертей опозорил.
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04.04.2023 21:48 Відповісти
Дожили - российские партизаны уничтожили лугандонца.
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04.04.2023 21:41 Відповісти
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04.04.2023 21:49 Відповісти
Респект! І у вас непочатий край роботи. Удачі і успєха.
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04.04.2023 21:46 Відповісти
давайте ще такі перфоманси,

всім дуже сподобалось
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04.04.2023 21:48 Відповісти
Пам'ятаю. На росії декілька років тому противники режиму пуйла пропонували закритись без світла по своїх вбиральнях та посвітити ліхтариком в стелю. Деякі, особливо хоробрі, ще й дулю в кармані стискали в знак протесту проти керівництва кацапстану. І всі тряслись від страху та адреналіну.
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04.04.2023 21:52 Відповісти
Російські партизани пишуть, що будуть боротися за її звільнення. Після звільнення України і нам краще буде долучитися до її звільнення та підключити Захід. Після перемоги над росією не можна залишати її і над цим треба працювати вже зараз. Для початку краще змінити ставлення до неї. Це героїня і вона пожертувавала собою за нас також, Тоді після поразки росії ми можемо вимагати її звільнення, для цього її справа повинна вийти за межі законодавства післяпутінської росії і вже не кваліфікувалася як тероризм, стала політичним питанням, я для цього показати, що ми її не хоча б не забуваємо для початку
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04.04.2023 21:52 Відповісти
"

Судя по публикации "Фонтанки", на допросах Трепова рассказала, что с ней через Telegram связался некий украинский журналист, который, обсудив с девушкой ее участие в протестных акциях, предложил ей перебраться в Киев и начать работать в качестве редактора одного из медиаресурсов. Пообещав организовать переезд в Украину, этот человек предложил Треповой пройти "стажировку". По сообщениям СМИ, за выполнение каждого задания в рамках "стажировки" было обещано по 20 тысяч рублей (выплаты Дарья получала в криптовалюте).

Телеграм-канал Shot объявил, что с Треповой контактировал Роман Попков, ранее возглавлявший московское отделение национал-большевистской партии. Но сам Попков заявил, что никак не причастен ни к вербовке Треповой, ни к убийству Татарского, напомнив, что в РФ у него остается семья.

"Фонтанка" не называет имя "вербовщика". В публикации говорится, что в рамках "стажировки" Треповой было предложено познакомиться с военкором Татарским, их первая встреча состоялась в книжном магазине "Листва". После этой встречи Дарья прислала "куратору" фотоотчет. После этого ей поручили отправиться в Москву, где через таксиста ей была передана "посылка". Когда она вернулась с "посылкой" в Санкт-Петербург, то получила следующее задание - прийти на встречу с Владленом Татарским в кафе по адресу Университетская набережная 21Б и передать ему бюст, который находился в посылке. При этом девушке рекомендовалось наговорить что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер" и не заботиться о дальнейшем. Ей было сказано, что на ее имя уже были куплен билет из "Пулково" в Узбекистан, откуда ее переправят в Украину. Судя по действиям Треповой, она не была предупреждена, что в бюст заложена бомба, так как, хотя она и отошла от сцены, но осталась в помещении и находилась в нем, когда прогремел взрыв. В то же время, отмечается, что Дарья подозревала "что-то плохое".

Дарья была контужена в результате взрыва, пишет "Фонтанка". Убегая, она считала, что в результате взрыва есть много погибших. На такси она доехала до ЖК "Северная Долина", где живет знакомый ее мужа. Там ее задержали утром 3 апреля. После задержания она заявила: "Меня подставили".
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04.04.2023 21:56 Відповісти
Очередное доказательство крайнего слабоумия подопечных Навального.
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04.04.2023 22:12 Відповісти
Национальной большевики это партия лимонова
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04.04.2023 22:59 Відповісти
Нацболы воюют на Донбассе, и совсем не на стороне Украины. Эта глупая версия.
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04.04.2023 23:10 Відповісти
Да, мне тоже так кажется. Но и участие в этом ФБК сомнительно
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04.04.2023 23:30 Відповісти
но режим использует эту свою комбинацию чтобы окончательно расправиться с ФБК внутри рф.
во всю педалируют так или иначе украинский след.
когда то во всем были виноваты чеченцы. просто потому что боролись за свою свободу.
особо свободолюбивых чеченов по большей части перебили, остальных сломали и перекупили.
сейчас виноватые во всем украинцы. нельзя позволить этим ублюдкам сломать нас и снова поработить.
иначе станем как кадыровцы в Ичкерии. со своим продавшимся коллаборантом-кадыровым во главе.
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04.04.2023 23:51 Відповісти
Я имел ввиду только эту дуру.
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05.04.2023 00:02 Відповісти
Версия дебильная, но для увода следствия от правды годится. Главное, что никакой тайны, все сразу ясно, утверждено на самом верху и опубликовано. Как с убийством Черновола.
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05.04.2023 09:25 Відповісти
"кореш",ты херню порешь рашистскую ,на выход с вещами...
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05.04.2023 09:29 Відповісти
ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА !!!!!

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04.04.2023 22:06 Відповісти
Хто б це не був , але все було зроблено - філігранно .!! Браво .!!
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04.04.2023 22:08 Відповісти
той Пономарьов любить тільки попіаритися на подібних терактах. "партизан" хрінів. ше й за Дугіну поклав відповідальність на тих "партизанів". а якщо керуватись логікою: от нафіга тим "партизанам" було ліквідовувати Дугіну і того додіка татарського? партизани нищили би реальних військових злочинців чи палили би по всій рашці воєнкомати, танкові ремонтні заводи і т.д. а по факту, то того татарського, як і дугіну, мочканули самі фсб:

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин доволен как расследованием ликвидации "военкора" Владлена Татарского (Максима Фомина), так и самим фактом ликвидации. Террор на территории России, инициированный, якобы, "украинскими" спецслужбами, по мнению президента, оправдывает как саму СВО, так и её цели и задачи. Путину важно показать, что он начал войну не зря и борется он с террористами, которых надо уничтожить. Ликвидация военкора Татарского "украинскими спецслужбами" совместно с симпатизантами оппозиции, ФБК, Алексея Навального, пацифистов, сторонников умного голосования, либертарианской партии и всех остальных противников режима, помогает обосновать и запустить новые, ещё более жёсткие репрессии внутри страны. Народ должен объединиться вокруг президента, который ведёт ожесточенную борьбу с терроризмом. Ликвидация Татарского "блестящая", по мнению Путина, спецоперация ФСБ, которая прошла точно по плану. Разработка спецоперации и выбор жертвы были согласованы с президентом. Татарского не жалко, он, в понимании президента, предатель, а значит "законная" цель. Путин все равняет по себе и соотносит со своим мировоззрением. Если он уничтожает "предателей" на чужой территории, то и другие должны поступать аналогично. Для украинских спецслужб Татарский должен был считаться предателем. Путину, на момент ознакомления с планом спецоперации, представили Татарского как "ох..евшего", вышедшего из под контроля дебила-военкора, который только вредит. И президент полностью одобрил все, что было предложено. Сам Путин, вчера, во время совещания, называл погибшего военкора ТатарскАй, и сказал, что в свете тюремного и недавнего фронтового прошлого Татарского-Фомина, посмертный орден стоило назвать "За мужеложство". Президент поздравил руководство ФСБ и рекомендовал продолжать в том же духе.
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04.04.2023 22:11 Відповісти
Тогда почему не гирькина. Хотя, наверно он менее популярен среди ватномозглых, чем фомин, наверно просто выбрали по рейтингу медийной активности у путриотов. Интересно было бы посмотреть на такой рейтинг, действительно ли поджаренный был на первом месте...
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05.04.2023 03:21 Відповісти
гиркин - это ж фсб. а татарский - украинец, коллаборант, предатель. ну а предателей нигде не любят. вот его и постигла судьба как спермоусова, захарченка, киви, моторолы, беднова, плотницкого и прочих деятелей. и этот список далеко еще не закончен. как только еще более запахнет жареным, зачистка станет еще более активной. главное, что тут будет на кого спихнуть - украинские спецслужбы или навальнята. раньше вначале нулевых на чеченских террористов все спихивать любили. особенно взрывы жилых домов в Волгодонске и на Каширском шоссе.
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05.04.2023 03:56 Відповісти
Ну я упомянул гиркина потому что он тоже подпадает под описание "как "ох..евшего", вышедшего из под контроля дебила-военкора, который только вредит". Он же много раз обвинял и оскорблял всех подряд, вплоть до самых верхов. Поэтому я всё жду, когда с ним что-то похожее произойдёт, однако пока его не трогают.
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05.04.2023 05:08 Відповісти
вероятнее всего его тронут когда он будет очень близок к передаче в Гаагу. )
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05.04.2023 05:11 Відповісти
Скоріше всього - він добре "підстрахувався" Він же за освітою - "військовий історик-архівіст" Тому знає прекрасно, чим закінчують в Росії ті, хто "багато знає" Тому, можливо, у якомусь зі швейцарських банків заклав оригінали документів, з попередженням: "В случае моей смерти передать в СМИ для публикации" А копії - на Луб"янку та на Гризодубової З попередженням, що оригінали будуть опубліковані "в случае чего" От його й не чіпають!
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05.04.2023 07:40 Відповісти
якщо вірити РДК то НРА вигадав пономарьов, реально їх не иснує.

прочитав що написав і думаю - капець важко у їхніх свинособачих справах розгрібатися...
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04.04.2023 22:13 Відповісти
Ех, а були сподівання, що у нас нарешті, Моссад свій з'явився... А це якісь "харошіє" кацапи проти "плахіх".
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04.04.2023 22:27 Відповісти
Немного терпения. Возможно они ещё проходят обучение, и вскоре будут и результаты. 💣💥
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05.04.2023 03:30 Відповісти
Пригожин подорвал своё кафе чтобы страховку срубить.
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04.04.2023 23:31 Відповісти
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04.04.2023 23:37 Відповісти
то все блювотиння...фсб то зробило.
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05.04.2023 00:35 Відповісти
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05.04.2023 00:35 Відповісти
"любезный", а не прошел бы ты в сад, с "вредным обострением для Украины",ватный ты длбб
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05.04.2023 09:39 Відповісти
"шановний", про яке ще більше загострення та ескалацію може йти мова ,тільки яо вже залишилось .Про яку ненавість до України ще більшу ви хрокаєте? Від рашистів ? Так нам вже пох ,в нас люті та ненависті в рази більше до них . Відповідать не надо ,між тим.....
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05.04.2023 14:14 Відповісти
Та хай хваляться! Нам то що? У нас слава набагато значніша - українці "нагнули" "другу армію світу"! То що нам те убивство якогось брехуна додає?
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05.04.2023 07:34 Відповісти
Ага, а за покраской Черного моря они не стоят? Или за убийством Мертвого моря?
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05.04.2023 08:16 Відповісти
"Сколько всякого мы позабыли, Сколько снова забудем потом. Чтобы вспомнить, какими мы были, Загляните в семейный альбом."
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05.04.2023 08:50 Відповісти
Так это же Оскар де ла Хойя, пардон, Пабло Эскобар
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05.04.2023 09:41 Відповісти
Мабуть Ескобар коли навчався в Москві, в університеті імені Патріса Лумумби.
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05.04.2023 10:12 Відповісти
учитывая тот факт, что Татарского ликвидировала ФСБ по прямому приказу путина, следует признать , что т.н. "российские партизаны" - тоже выдумка ФСБ
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05.04.2023 08:58 Відповісти
Глупого пупсика просто использовали как гондон. У моторылы появился новый друг в аду.
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05.04.2023 11:16 Відповісти
 
 