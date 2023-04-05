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Путін збирає Радбез РФ - говоритимуть про окуповані українські території

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путін

Президент Росії Володимир Путін проведе 5 квітня засідання Ради Безпеки, де будуть розглянуті питання "забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки" на тимчасово захоплених територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про  це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Володимир Путін завтра проведе засідання Ради Безпеки, на якому будуть розглянуті питання забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки на території "Донецької та Луганської народних республік", а також Запорізької та Херсонської областей", – йдеться в заяві ЗМП.

Також анонсується, що очільник Кремля прийме вірчі грамоти у 17 новоприбулих послів іноземних держав, зокрема – США і ЄС.

Окрім того, у Путіна заплановані переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
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05.04.2023 00:34
+13
Нашо цього чмиря з великої літери писати, та його недокраїну!
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04.04.2023 22:21
+12
Може хтось з послів йому статуетку подарить?
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04.04.2023 22:34
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балакайте, балакайте, балакуни балакучі - добалакаєтесь.
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04.04.2023 22:14 Відповісти
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04.04.2023 23:16 Відповісти
Нашо цього чмиря з великої літери писати, та його недокраїну!
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04.04.2023 22:21 Відповісти
Об'явить нову хвилю могилізації?
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04.04.2023 22:24 Відповісти
вона там і не припинялась. просто вони не хочуть ще однієї ганьби з чергами на грузинському і казахському кордонах. тому проводять вони її зараз непублічно, маскують під контрактників-добровольців і так далі.
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Та знаю, просто цікаво що об'явить в підсумку засідання, явно не просто так проводять.
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04.04.2023 23:21 Відповісти
припав до теліка весь кремель - 34 обьяви рижому.
"він не *****" - оре *****, - "***** це я, кримльовский вова!"...
валізу ботоксному діду....
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04.04.2023 22:24 Відповісти
Може хтось з послів йому статуетку подарить?
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04.04.2023 22:34 Відповісти
Цікаве буде видовище, коли йому фалоімітатор вручатимуть.
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05.04.2023 05:13 Відповісти
тим хто має нещастя зустрітися за тиждень починають аналізи брати та клізми ставити а ви говорите про статуєтку
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04.04.2023 22:39 Відповісти
Нігуя собі -- вже наші територію окучують .
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04.04.2023 22:51 Відповісти
Пора *********. Унітази вам на рило.
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04.04.2023 22:55 Відповісти
Mavic VS Orki Їх багато, дуже багато...Але в них підгорає!
https://t.me/brigada92_war/20
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04.04.2023 22:57 Відповісти
"жест доброй воли" будет?
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05.04.2023 00:06 Відповісти
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05.04.2023 00:34 Відповісти
Для того смалячого мерина це дуже комплементарний подарунок !

Це якщо чесно ....
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05.04.2023 13:51 Відповісти
Трампа запросіть. Він цінні поради дасть.
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05.04.2023 05:24 Відповісти
Посол США во время вручения грамот мог бы свернуть шею пуйлу...
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05.04.2023 07:17 Відповісти
Опять "трудные решения" принимать будут?
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05.04.2023 08:28 Відповісти
Обсудят в какую сторону ******** лучше, дабы остаться в живых
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05.04.2023 08:47 Відповісти
Нехай розкаже про Херсон. Який навсігда с расоссией
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05.04.2023 09:18 Відповісти
+ Про референдум в Бахмуте -- они ж его "юридически захватили"
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05.04.2023 10:10 Відповісти
Аж 17? Ну Науру, ну Вануату, ну Еритрея. А хто ще?
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05.04.2023 10:56 Відповісти
Пуйло зі шкіри лізе, аби довести власним "тєрпілам", що у нього "все під контролем", але ж все насправді набагато гірше. Ось тому його штатним "пропагандонам" вже стало "как то трєвожно"... Якби ВОНО було адекватне, то вже прийняв те, що програв, але ж "що зробиш, якщо воно конєшно"! Тому бажаємо (та допомогаємо) нашим Силам оборони нарешті "зламати хребта" московитському звіру та звільнити всі території нашої НЕНЬКИ у кордонах 1991 року!
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05.04.2023 11:03 Відповісти
Педофил ни как не уймется.
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05.04.2023 11:12 Відповісти
А про що тут говорити?

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05.04.2023 11:37 Відповісти
Так-так балакайте. Вирішуйте як вам звалювати з України.
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05.04.2023 12:58 Відповісти
Ого сколько напланировал пока врачи наркотой обкололи... Недели через две потом из бункера что-то бормотать сможет.
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05.04.2023 13:03 Відповісти
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05.04.2023 13:10 Відповісти
Щось я не розумію. Донецької та Луганської республік вже ж начебто немає. Про що талдичим?
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05.04.2023 13:23 Відповісти
всім *****
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05.04.2023 13:33 Відповісти
 
 