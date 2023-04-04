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НАТО (5129) Румунія (662)

Румунія надасть Україні 800 тис. дол. на зміцнення оборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

румунія

Румунія надасть понад 800 тисяч доларів для зміцнення оборони України через ініціативу НАТО щодо нарощування оборонного потенціалу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомляє Цензор.НЕТ іх посиланням на DW.

Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Ауреску підкреслив: підтримка України має тривати стільки, скільки буде потрібно. "Як я неодноразово зазначав, якщо ми хочемо миру в регіоні, якщо ми хочемо миру в євроатлантичному просторі, нам потрібно зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Іншого варіанту немає! Отже, ми подбаємо про те, щоб це сталося", - наголосив він.

Говорячи про перспективи вступу України до НАТО, міністр зауважив, що Румунія є прихильником "політики відкритих дверей". "Ми підтримували виконання рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України та Грузії, і будемо підтримувати це й надалі", - зазначив він.

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Голова МЗС Румунії додав, що НАТО має підтримувати й інших "вразливих" партнерів у регіоні, таких як Молдова, "яка є об’єктом дестабілізуючих дій з боку Росії". Ауреску повідомив, що для зміцнення оборони Кишинева Бухарест планує виділити 750 тисяч доларів через той самий механізм Альянсу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Чуваки, дяка, але краще ************ а не грошима. Бо ціни на яйця наразі нестабільні.
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04.04.2023 23:58
+4
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05.04.2023 00:20
+2
Яйцеголовый улыбнулся с этой суммы
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04.04.2023 23:56
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Малувато. Внукам ніхватіт.
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04.04.2023 23:45 Відповісти
Да это нашим чинушам и их шалавам даже на отдых не съездить.
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05.04.2023 16:57 Відповісти
На залп Хаймарса
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04.04.2023 23:47 Відповісти
Яйцеголовый улыбнулся с этой суммы
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04.04.2023 23:56 Відповісти
Чуваки, дяка, але краще ************ а не грошима. Бо ціни на яйця наразі нестабільні.
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04.04.2023 23:58 Відповісти
Феноменально! З такою сумою можна спокійно вигравати війну.

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05.04.2023 00:04 Відповісти
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05.04.2023 00:30 Відповісти
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05.04.2023 00:20 Відповісти
Вони годують наших біженців. Це вже велика допомога, бо вони не зобов'язані витрачати гроші своїх платників податків через "********" нашої зеленої банди.
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05.04.2023 00:25 Відповісти
Дякую,Румуніє. Прикривайте Молдову і вигрибіть той гнидник Придністров'я
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05.04.2023 00:29 Відповісти
 
 