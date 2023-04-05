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Окупанти викрадають людей на Запоріжжі, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

викрадення

Окупанти продовжують здійснювати "фільтраційні заходи" щодо мешканців тимчасово захоплених районів Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про "референдум", окупанти продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей.

Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ЦНС нагадують, що окупанти хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з "екстремізмом" на тимчасово захоплених територіях: "Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів".

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Автор: Наталя Джума
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