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Ердоган (754) Радбез ООН (760)

Реформування Радбезу ООН є "нагальною потребою", - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган визнав необхідність комплексної реформи Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН), що, за його словами, є "нагальною потребою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu.

Ердоган зазначив, що сучасний світопорядок, за яким лише 5 країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.

Голова турецької держави також висловив сподівання на можливість встановлення "справедливого миру" в контексті війни Росії проти України. Ердоган вважає, що такий вихід з конфлікту дозволить "обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, в який його втягнули".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Чехії: Радбез ООН необхідно реформувати

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
З якого виру? Куди втягнули? Хто втягнув? І який "почecний" вихід може бути для злочинця?
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05.04.2023 07:26
+9
как этот про кацапский дебил достал! пускай ******* лучше расскажет как на украинском зерне зарабатывает!!!
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05.04.2023 07:29
+8
Почесний вихід може бути. В Европі наприклад аристократам рубили голову, а простолюдинов вішали. Може бути затишна камера в Гаазі, а може і лопата від Хусейна.
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05.04.2023 07:59
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05.04.2023 07:13 Відповісти
тобто на думку ердогана у радбезі мають бути представлені усі сильні світа цього разом з туреччиною
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05.04.2023 07:18 Відповісти
звісно так. не за вигнання ж паРші він ратує.
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05.04.2023 09:16 Відповісти
look who is talking?
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05.04.2023 07:21 Відповісти
that was unexpectable...
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05.04.2023 07:23 Відповісти
З якого виру? Куди втягнули? Хто втягнув? І який "почecний" вихід може бути для злочинця?
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05.04.2023 07:26 Відповісти
Цікаво що пуйло пообіцяв цього разу пану Ердогану за таку "позицію"...?!
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05.04.2023 09:48 Відповісти
как этот про кацапский дебил достал! пускай ******* лучше расскажет как на украинском зерне зарабатывает!!!
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05.04.2023 07:29 Відповісти
Лучший совбез- ударные авианосные группировки США.
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05.04.2023 07:30 Відповісти
Не треба нічого реформувати.Рашку викинуть з ООН і все.Коли есесер на Фінляндію напав,його з Ліги націй блискавично вигнали.
А якщо вони гавкають,що есесер є «основатєлєм»ООН,то розпустити і створити нову організацію.А небензю хай китай слухає.
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05.04.2023 07:32 Відповісти
Друге. І першим правилом нової організації прописати механізм виключення країни, яка захоче повторити шлях раші, а потім вже все інше.
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05.04.2023 07:56 Відповісти
Треба ще прибрати право вето, щоб ніяка гіпотетична рашка, ніякий Китай в одну наглу пику не зміг блокувати рішення Радбезу ООН!
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05.04.2023 09:10 Відповісти
The much coveted by many multipolar world - this is the real reason why so many larger countries are in no hurry to support Ukraine and sanction Russi. They are not supporting Russia's aggression per se, but they are quite content with the US and the West in general being shown in no uncertain terms that the US and their allies are no longer able to enforce the Western-centric world order, and therefore that world order needs to be changed in favor of several regional players who will run the show in their respective necks of the wood.
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05.04.2023 07:38 Відповісти
Тобто, запровадити систему всесвітнього хаосу? І чим то все має закінчитись? Навіть в борделі є "мамка", як за всім наглядає і всіма керує. Так і в світі, має бути загальносвітова жандармерія, загальносвітовий суд і загальносвітові правила та закони. Інакше - хаос, безлад і кінець цій цивілізації.
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05.04.2023 08:10 Відповісти
Москальський кріт у Штатах навіть не приховується. А не бажаєш знов перейти на ягель?
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05.04.2023 08:51 Відповісти
Почесний вихід може бути. В Европі наприклад аристократам рубили голову, а простолюдинов вішали. Може бути затишна камера в Гаазі, а може і лопата від Хусейна.
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05.04.2023 07:59 Відповісти
Від Хусейна - зашморг, лопата - від Каддафі. Втім, розмаїття у цьому питанні лише на користь.
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05.04.2023 08:55 Відповісти
Знову пан Ердоган намагається зберегти морду пуйлу...знову натяк на- "українську кризу"...Україні потрібна Перемога а не красиві "крихкі" та тимчасові домовленності...бо то питання існування нашої держави...
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05.04.2023 09:45 Відповісти
Так почему вы так выступаети против Турции дорогие Украинцы. У нас много беженцев с Украины и мы им как государство помогаем. Я помню здесь много писали украинцы про курдов что надо им независимость дать за счет земель Турецких .Почему тогда вы не говорили о суверинитете Турции. Когда ето вас коснулась все вокруг виноваты .ишите выноватых у себя в Украине.А какую политуку ведет Турция ето не дожно волновать Укрвинцев . Турция сделала все возможное и больше чем вы думаети ради Укрвины
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05.04.2023 10:43 Відповісти
Дураки всегда все хотят на шару! Именно это проблема России - дураки. И эта же проблема Украины. Просто у нас дураков немного меньше , но все равно за 300 лет оккупации Россия делала из нас свою копию и добилась немалых успехов! Любая власть стремиться сделать из населения дураков , так как ими проще управлять , но особенно автократиям это выгодно , так как позволяет править долгое время без лишних вопросов. Мы стремимся вырваться из этой ловушки , но дураки нас тянут назад !
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05.04.2023 11:23 Відповісти
Какую политику ведет Турция мы видим. Видим по тем регулярным предупреждениям и одергиваеиям, которые Турция регулярно получает от ЕС и США. Одно блокирование вступления Финляндии и Швеции в НАТО чего стоит. Уже не говоря про параллельный импорт для рашки и конвертацию рубля. Турция ничего не делает просто так, никогда! За каждого беженца Турция получает деньги от ЕС. А вот с какими ботами и провокаторами вы здесь вели беседы о разделе Турции и определении курдистана мне не ведомо. Знаю одно, что Эрдоган так же как и Китай хочет только своей наживы на войне в Украине. На терзание нашей страны и смерть украинцев ему наплевать.
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05.04.2023 12:38 Відповісти
гарна спроба оркостан) ніхто не вірить, що Ви з Турції...
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10.04.2023 19:59 Відповісти
 
 