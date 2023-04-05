Реформування Радбезу ООН є "нагальною потребою", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган визнав необхідність комплексної реформи Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН), що, за його словами, є "нагальною потребою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu.

Ердоган зазначив, що сучасний світопорядок, за яким лише 5 країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.

Голова турецької держави також висловив сподівання на можливість встановлення "справедливого миру" в контексті війни Росії проти України. Ердоган вважає, що такий вихід з конфлікту дозволить "обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, в який його втягнули".

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