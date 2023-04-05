6 125 24
Реформування Радбезу ООН є "нагальною потребою", - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган визнав необхідність комплексної реформи Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН), що, за його словами, є "нагальною потребою".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu.
Ердоган зазначив, що сучасний світопорядок, за яким лише 5 країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.
Голова турецької держави також висловив сподівання на можливість встановлення "справедливого миру" в контексті війни Росії проти України. Ердоган вважає, що такий вихід з конфлікту дозволить "обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, в який його втягнули".
Топ коментарі
+13 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.04.2023 07:26
+9 Сергей Олейник 9efac242
показати весь коментар05.04.2023 07:29
+8 ArtK
показати весь коментар05.04.2023 07:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А якщо вони гавкають,що есесер є «основатєлєм»ООН,то розпустити і створити нову організацію.А небензю хай китай слухає.