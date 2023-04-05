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Росіяни залякують жителів Мелітополя "евакуацією" до Росії, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У Мелітополі окупанти залякують жителів "евакуацією" до Росії та майбутнім наступом Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їхньої евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі,- Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Хай ше скажуть, що вони обов"язково будуть обстрілювать нещадно місто, після того, як звідти втечуть Херсон "в курсі"
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05.04.2023 07:25 Відповісти
Рузьге, вы чё - пугать великой и прекрасной страной???
)))
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05.04.2023 07:28 Відповісти
Так Верещучка то же самое сказала- типа валите отсюда через любые третьи страны. Поскольку из Мелитополя можно "свалить" только на парашу, она говорит то же, что и они.
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05.04.2023 07:28 Відповісти
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05.04.2023 08:07 Відповісти
жест доброї волі кацапні з Мелітополя з Хімарсами під сраку вирішить проблему.
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05.04.2023 07:28 Відповісти
Я б не друкувала таку нісенітницю. Війна рік, а не десятиліття, то хіба люди не знають хто такі ЗСУ і що таке орки. Навіть колаборатам це відомо.
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05.04.2023 07:44 Відповісти
І шо,лякаються?
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05.04.2023 08:36 Відповісти
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05.04.2023 08:38 Відповісти
Единственная страна на планете не имеющая своего достоинства которая гоняется за людьми заставляя принять её гражданство. Позорники.
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05.04.2023 08:42 Відповісти
 
 