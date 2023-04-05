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Зеленський прибув із візитом до Польщі, - RMF24

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, переговори відбудуться між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

"Теми переговорів очевидні: військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО", - зазначає RMF24.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Хоч би не явились з пакетами АТБ як прийшли до принца Вільяма.
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05.04.2023 09:28
+7
Хотя бы ничего лишнего не ляпнул и не начудил. Ленка чтобы нормально оделась.
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05.04.2023 09:14
+3
Володя треба було до війни їздити по цих демократичних країнах, а не у відпустку по три рази на рік та тоталітарним режимам в гузно заглядати. Зрозумів разом з зелепузиками тепер, чому Армія, Мова, Віра, як ворог ніж до горла приставив, що треба берегти свою державу, як свій дім і життя.
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05.04.2023 09:53
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Ни свет, ни заря х принес кобзаря, подумав Дуда.
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05.04.2023 09:13 Відповісти
Хотя бы ничего лишнего не ляпнул и не начудил. Ленка чтобы нормально оделась.
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05.04.2023 09:14 Відповісти
Хоч би не явились з пакетами АТБ як прийшли до принца Вільяма.
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05.04.2023 09:28 Відповісти
Вдачі, пан Презідент України !

Польща не підведе.
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05.04.2023 09:24 Відповісти
А Дєрьмака із собою узяв, чи той тут за головного залишився?
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05.04.2023 09:27 Відповісти
дурне поїхало в турне.
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05.04.2023 09:29 Відповісти
Нехай би і не повертався в Україну. Зрадник!!!
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05.04.2023 09:36 Відповісти
янелохмнесорокдва поехал на последнюю порку... американцы полякам доверяют больше, чем янелоху... тем более его ходячей капельнице дерьмаку...
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05.04.2023 09:40 Відповісти
Володя треба було до війни їздити по цих демократичних країнах, а не у відпустку по три рази на рік та тоталітарним режимам в гузно заглядати. Зрозумів разом з зелепузиками тепер, чому Армія, Мова, Віра, як ворог ніж до горла приставив, що треба берегти свою державу, як свій дім і життя.
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05.04.2023 09:53 Відповісти
Фермери Польщі сьогодні його ''привітають'' маршем проти.
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05.04.2023 11:05 Відповісти
Так, чомуты радієшь, кацап?
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05.04.2023 16:28 Відповісти
По ТВ показують візит Зеленського до Польщі, офіційний візит, а наша делегація одягнена, як кажуть дописувачі, як босяки, в кедах і кросівках на противагу польській делегації.
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05.04.2023 12:23 Відповісти
Я не бачила, як вони були одягнені.
Але «дописувачи розповіли»…
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05.04.2023 16:31 Відповісти
А ось як насправді виглядає Презідент та дружина. Дуже чемно вдягнені.

Телеграм:

🇺🇦Реальная Война
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05.04.2023 17:05 Відповісти
Тарас Чорновіл:
Об'єктність - це коли ти можеш побувати з візитом лише за викликом на запрошення. І поза екстремальними обставинами географія твоїх візитів повертається до завжди рідної Варшави. Пригадав, як колись один мерзенний блазень у Кварталі, здається, його звали Зеленським, висміював Ющенка за його часті контакти й візити з Польщею та Грузією...
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05.04.2023 18:43 Відповісти
 
 