Зеленський прибув із візитом до Польщі, - RMF24

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, переговори відбудуться між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

"Теми переговорів очевидні: військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО", - зазначає RMF24.

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