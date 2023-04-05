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Зеленський прибув із візитом до Польщі, - RMF24
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, переговори відбудуться між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.
"Теми переговорів очевидні: військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО", - зазначає RMF24.
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+7 Дід Василь
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Польща не підведе.
Але «дописувачи розповіли»…
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🇺🇦Реальная Война
Об'єктність - це коли ти можеш побувати з візитом лише
за викликомна запрошення. І поза екстремальними обставинами географія твоїх візитів повертається до завжди рідної Варшави. Пригадав, як колись один мерзенний блазень у Кварталі, здається, його звали Зеленським, висміював Ющенка за його часті контакти й візити з Польщею та Грузією...