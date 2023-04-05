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Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілечу, Піщане, Огірцеве та інші прикордонні й прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського і Богодухівського районів області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Із мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. У с. Одноробівка пошкоджено житлові будинки, гараж і приватний автомобіль. Унаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

Також очільник ОВА зазначив, що триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 га території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв 3 райони Харківщини. Зранку під вогонь потрапив Куп’янськ, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.04.2023 10:53 Відповісти
 
 