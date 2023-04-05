Розширення НАТО має велике значення для України, - Данілов

Для України має велике значення розширення Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Путін починав гарячу фазу війни 24 лютого 2022 року, то гадки не мав, що Фінляндія і Швеція розпочнуть процедуру вступу до НАТО. Сьогодні Фінляндія є повноправним членом НАТО, і найближчим часом таку процедуру пройде і Швеція. Тоді в НАТО буде 32 країни. Я б дуже хотів, щоб цифра 33 була за нами", - зазначив він.

Данілов наголосив, що крім України сьогодні немає жодної країни світу, яка б воювала й перемагала так звану "другу армію світу".

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