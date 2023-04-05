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Розширення НАТО має велике значення для України, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Для України має велике значення розширення Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Путін починав гарячу фазу війни 24 лютого 2022 року, то гадки не мав, що Фінляндія і Швеція розпочнуть процедуру вступу до НАТО. Сьогодні Фінляндія є повноправним членом НАТО, і найближчим часом таку процедуру пройде і Швеція. Тоді в НАТО буде 32 країни. Я б дуже хотів, щоб цифра 33 була за нами", - зазначив він.

Данілов наголосив, що крім України сьогодні немає жодної країни світу, яка б воювала й перемагала так звану "другу армію світу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерна зброя - чистий блеф РФ, вони роблять все можливе, щоб вийти на перемовини, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
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05.04.2023 10:38
+4
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
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05.04.2023 10:46
+3
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05.04.2023 11:07
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05.04.2023 10:38 Відповісти
Це так, зелени потвори вони такі, вчора знимаємо штани та здаємося пуркіну, а сьогодні ми за армію, мову, віру
жалюгідні брехливі зрадники
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05.04.2023 11:00 Відповісти
Данілов, не тренди, поки ми нікого не перемогли. На сході, за останні три місяці навпаки, нас, поки що, перемагають. В НАТО ми можемо вступити, лише, коли війна закінчиться, бо воюючу країну в НАТО не беруть. Навіщо цей популізм та брехня.
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05.04.2023 10:39 Відповісти
А чого прапор американський?Воїн заочник?В Україні секретарі рулять.
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05.04.2023 10:49 Відповісти
Бо, Starlink.
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05.04.2023 12:13 Відповісти
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
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05.04.2023 10:46 Відповісти
не путайте, агентура около тоже была конечно, но главная "изюминка" не в этом))
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06.04.2023 00:13 Відповісти
Згоден, що й сам яйценосний лідор та іще фсбш-на штучка, але в нього повний напряг з мізками, він не здатен сам нічого більщ-менш розумного створити. Ось тут і відіграє свою роль його оточення з усіх сторін кремлівскою агентурою
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06.04.2023 13:25 Відповісти
Хто цей Данілов? Я маю на увазі, які його функції у державі, окрім безглуздих коментарів?
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05.04.2023 10:55 Відповісти
озвучка росагента ерамака, такая как и у зеленорылого тупня
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Рада Національної безпеки і оборони України Данілов (зоотехнік) очільник За нашу із вами безпеку відповідати має До 2019 очолював генерал Кривонос (захищав аэропорт Жуляни за це на нього завели справу)
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05.04.2023 13:56 Відповісти
Зелени потвори забажали в НАТО? Тільки вони кричали що не беруть та давайте здамося пуркину..а тут оба трансформація...
Будемо їх бАмбить та НАТО наша мета
Армія, мова, віра - наше гасло!)
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05.04.2023 10:57 Відповісти
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05.04.2023 11:07 Відповісти
чи буде НАТО воювати за Україну з ядерною Росією у випадку вступу України до лав НАТО?
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05.04.2023 12:14 Відповісти
поэтому полтора года зеля не назначал постпреда при нато?
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06.04.2023 00:14 Відповісти
 
 