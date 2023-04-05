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Новини За кордоном
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Польська PKN Orlen розірвала всі нафтові контракти з Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Компанія PKN Orlen розірвала контракт із російською "Татнафтою" без сплати будь-яких штрафів після того, як Москва призупинила постачання нафти до Польщі.

Про це заявив голова польської компанії Даніель Обайтек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Постачання трубопроводом "Дружба" було припинено в лютому, всього через день після того, як Польща поставила Україні свої перші танки Leopard-2.

Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли спливав термін дії довгострокового контракту PKN з "Роснафтою". Термін дії угоди з "Татнафтою" спливав у 2024 році.

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"Ці контракти більше не існують. Термін дії контракту з "Роснефтью" минув у січні, ми його не продовжували", - сказав Обайтек.

За його словами, після припинення постачання нафти нафтопроводом "Дружба" у PKN з'явився аргумент про розірвання контракту. "На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", - повідомив він.

Обайтек сказав, що контракт було розірвано "кілька днів тому".

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Після вторгнення в Україну і до того, як Європейський Союз ввів ембарго на морські постачання з Росії, PKN припинила закуповувати російську нафту та паливо, що перевозяться морем.

Обайтек заявив, що портфель постачань тепер включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської затоки та Мексиканської затоки. PKN також має контракт на постачання з Saudi Aramco від 2022 року.

Автор: Ольга Лузан
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usi b tak zrobyly, haj ta kazapija zahlynet´sja svoeju naftoju ta otruet´sja svoim gazom 😡
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05.04.2023 10:57 Відповісти
Ми всікда зналі што полякі - русофоби....
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05.04.2023 11:01 Відповісти
Слід викорінювати термін "русофобія".
Останні русофоби зараз - орбан та лукашенко.
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05.04.2023 11:08 Відповісти
Коли ванькам вже не буде чого пересрати зовні, вони почнуть випилювати одне одного усередині улусу, поки не зруйнують всю балалайню. Головне, їм не заважати.
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05.04.2023 11:06 Відповісти
Вечером на кацапских ТВ-помойках:
- РФ разорвала контракт с нацисткой Польшей! Теперь вся русская нефть останется нам! Ура, товарищи!
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05.04.2023 11:09 Відповісти
 
 