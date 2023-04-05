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Сьогодні в Балаклійській громаді проводять підривні роботи, мешканців закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сапер

Сьогодні в Балаклійській громаді на Харківщині сапери проводять підривні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Харківської ОВА.

"Сьогодні з 10:00 в Балаклійській громаді сапери проводять підривні роботи.

Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині поблизу місця, де через підрив автомобіля загинули 2 людини, сапери виявили ще 12 протитанкових мін

Автор: Наталя Джума
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